Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Демон похищает девочек в трейлере индийского хоррора «Мама»

Демон похищает девочек в трейлере индийского хоррора «Мама»

26 июня 2025 16:23
Демон похищает девочек в трейлере индийского хоррора «Мама»

Фильм сравнивают с «Суспирией» Дарио Ардженто и «Заклятием».

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер колоритного мистического хоррора «Мама», основанного на индийской мифологии. В российских кинотеатрах фильм появится 27 июня.

По сюжету после внезапной смерти мужа главная героиня в исполнении Каджол вместе с дочерью перебирается в удаленную деревню Чандрапур. Вскоре выясняется, что окружающий поселение лес — обитель древнего зла, которое питается маленькими девочками. В дальнейшем протагонистка лицом к лицу сталкивается с демоном, пробужденным старинным проклятием. Чтобы спасти свою дочь, которой грозит смертельная опасность, храбрая женщина вынуждена сама обратиться к потусторонним силам.

Для российского зрителя это кино будет интересно экзотическим антуражем и индийском фольклором, которые переплетаются с тропами жанра ужасов. Мистический триллер сочетается с семейной драмой, но в фильме также есть экшен-сцены, включая ритуальные костры и схватки с демонами.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Indian Films.

Фото: Indian Films
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 22 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 18 июля 2025
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Читать дальше 17 июля 2025
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Читать дальше 17 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Читать дальше 16 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше