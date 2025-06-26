Демон похищает девочек в трейлере индийского хоррора «Мама»

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер колоритного мистического хоррора «Мама», основанного на индийской мифологии. В российских кинотеатрах фильм появится 27 июня.

По сюжету после внезапной смерти мужа главная героиня в исполнении Каджол вместе с дочерью перебирается в удаленную деревню Чандрапур. Вскоре выясняется, что окружающий поселение лес — обитель древнего зла, которое питается маленькими девочками. В дальнейшем протагонистка лицом к лицу сталкивается с демоном, пробужденным старинным проклятием. Чтобы спасти свою дочь, которой грозит смертельная опасность, храбрая женщина вынуждена сама обратиться к потусторонним силам.

Для российского зрителя это кино будет интересно экзотическим антуражем и индийском фольклором, которые переплетаются с тропами жанра ужасов. Мистический триллер сочетается с семейной драмой, но в фильме также есть экшен-сцены, включая ритуальные костры и схватки с демонами.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Indian Films.