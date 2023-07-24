Даже Квентин Тарантино не смог выбрать между «Барби» и «Оппенгеймером»

Режиссер посетил два сеанса за один вечер, на одном из которых зрители устроили фильму Герты Гервиг настоящий торжественный прием.

«Барбигеймер» продолжает набирать обороты. Квентин Тарантино сообщил о том, что сходил на фильмы Герты Гервиг и Кристофера Нолана. Режиссер опубликовал новый пост в социальных сетях своего подкаста The Video Archives, в котором написал, что посетил показ картин вместе с соведущим Роджер Эйвери:

Да, вчера вечером мы вышли на улицу, чтобы заняться своим любимым делом — совместным просмотром фильмов.

Эйвери добавил, что был абсолютно поражен тем, как аудитория приняла «Барби»:

На показе Барби в Вествуде прошлой ночью собралась такая потрясающая аудитория, она буквально устроила фильму торжественный прием. Многие зрители косплеили персонажей. Я давно не видел такого, это было потрясающе.

Ранее Том Круз тоже посетил сеансы «Барби» и «Оппенгеймера», чтобы поддержать кинотеатральную индустрию, которая все еще тяжело переживает последствия пандемии коронавируса:

Я люблю сдвоенные сеансы, и не могу представить себе более взрывного (или более розового) сочетания, чем «Оппенгеймер» и «Барби».

Начальные мировые сборы «Барби» составили $337 млн. «Оппенгеймер» же за первые дни показов заработал $174 млн.