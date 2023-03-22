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Киноафиша Новости Цифровой релиз «Шазама! Ярость богов» состоится уже через месяц после старта проката

Цифровой релиз «Шазама! Ярость богов» состоится уже через месяц после старта проката

22 марта 2023 13:04
Цифровой релиз «Шазама! Ярость богов» состоится уже через месяц после старта проката

Очередное подтверждение провала.

Супергеройский блокбастер Warner Bros. «Шазам! Ярость богов» вышел в прокат на прошлой неделе, однако уже выяснилась дата цифрового релиза. На Amazon Prime Video появилась информация, что в домашней обстановке ленту можно будет посмотреть с 17 апреля, то есть ровно спустя месяц после кинотеатральной премьеры.

Данная новость является очередным подтверждением провала фильма. Если оригинальный фильм 2019 года стал во всех смыслах неожиданным хитом, то с сиквелом все получилось наоборот. Критики и зрители приняли фильм без энтузиазма. За стартовые выходные в мировом прокате кинокомикс собрал всего $65 млн, что для проекта подобного калибра весьма скромная сумма. Дальнейшее будущее персонажа в киновселенной DC окутано туманом.

Действие продолжения разворачивается спустя некоторое время после событий оригинала. 17-летний подросток Билли Бэтсон (Эшер Энджел), превращающийся во взрослого супергероя Шазама! (Закари Ливай), продолжает охранять жителей Филадельфии. Помогают герою приемные братья и сестры, с которыми он поделился способностями. Однажды дочери титана Атланта крадут из греческого музея сломанный пополам волшебный жезл. Геспера (Хелен Миррен) и Калипсо (Люси Лью) в своих целях намерены отобрать у школьников их магические силы — только так они смогут осуществить свой замысел. В противостоянии с сестрами-богинями Шазаму! и его близким поможет их ближайшая родственница Антея (Рэйчел Зеглер), решившая перейти на сторону добра.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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