Цифровой релиз «Оппенгеймера» состоится в конце ноября

Всем, кто жаждет посмотреть «Оппенгеймера» в комфортных домашних условиях, придется изрядно запастись терпением — прояснились возможные сроки цифрового релиза картины. По информации портала World of Reel, ссылающегося на свой надежный источник в виде сайта HD Movie Source, нашумевший ретро-триллер Кристофера Нолана выйдет на Blu-ray носителях лишь 21 ноября. Незадолго до этого лента с Киллианом Мерфи будет выпущена на платформах платных онлайн-кинотеатров.

Официального подтверждения пока не поступало, но указанные сроки выглядят вполне правдоподобно. Еще, когда производство фильма только затевалось, Нолан эксклюзивно договорился со студией Universal Pictures на прокатное окно не менее трех-четырех месяцев. Сейчас, когда трехчасовой байопик создателя атомной бомбы продемонстрировал мощный стартовый бокс-офис, это только подкрепило план мейджора на длительный кинопрокат.

На данном этапе в активе «Оппенгеймера» уже $220,5 млн общемировых кассовых сборов, из которых на долю Северной Америки приходится $107,2 млн. По словам режиссера, бюджет картины составил $180 млн, однако позднее представители кинокомпании опровергли это заявление, отметив, что слова Нолана были искажены прессой. Без учета дорогостоящего маркетинга, стоимость производства оценивается в $100 млн.