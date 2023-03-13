Цифровой релиз «Чебурашки» состоится 16 марта

Стриминговый сервис START представил трейлер и объявил дату цифровой премьеры популярной отечественной семейной комедии «Чебурашка». Фильм, покоривший сердца миллионов россиян, выйдет на платформе в этот четверг, 16 марта.

Центральные роли в картине исполнили Сергей Гармаш («Я подарю тебе победу»), Ольга Кузьмина («Сказочный патруль. Хроники чудес»), Полина Максимова («Без меня»), Федор Добронравов («Шаляпин») и Елена Яковлева («Поехавшая»).

Фильм повествует о загадочном озорном зверьке Чебурашке (озвучен Кузьминой), прибывшем в Россию из далекой апельсиновой страны. Попав в надежные руки работника дендрария Гены (Гармаш), странное существо переживает множество головокружительных приключений, а также обретает новый дом и настоящих друзей.

Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь», сериал «Кухня»). После своей премьеры в январе 2023 года «Чебурашка» стал настоящим хитом, заработав 6,8 млрд рублей при бюджете в 850 млн рублей. В настоящее время он удерживает звание самого кассового фильма за всю историю отечественного проката.

Несмотря на скорый релиз фильма на START, его все еще можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.