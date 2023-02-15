Четвертый сезон «Ты» успешно стартовал на Netflix

На прошлой неделе на потоковом сервисе Netflix состоялась премьера первой половины четвертого сезона романтического детективного триллера «Ты» и, судя по данным просмотров, старт оказался вполне успешным. Сериал сразу же пробился на первое место в десятку самых популярных проектов платформы на территории США и попал на лидирующие позиции в 90 странах мира. За первые несколько дней новые серии «Ты» набрали 92,07 миллионов часов просмотров.

Вместе с этим четвертый сезон возродил интерес к предыдущим — первый и третий сезоны даже вернулись в еженедельный топ-10 с показателями 19,24 млн часов (четвертое место) и, соответственно, 11,44 млн часов (девятое место).

Если сравнивать с наиболее успешными сериалами стимера и прошлым сезоном, то четвертому сезону «Ты» пока что далеко до рекордов. Для сравнения, третий сезон набрал 133 млн часов, однако стоит учитывать, что все серии предыдущего сезона, в отличие от четвертого, вышли сразу, поэтому 92,07 млн — это лишь показатели первой половины. Если бы все серии вышли одновременно, то, скорее всего, четвертый сезон превзошел бы по популярности своих предшественников.

Вторая половина четвертого сезона выйдет на Netflix 9 марта.