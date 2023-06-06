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Киноафиша Новости «Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил топ-250 лучших фильмов по версии Letterboxd

«Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил топ-250 лучших фильмов по версии Letterboxd

6 июня 2023 11:25
«Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил топ-250 лучших фильмов по версии Letterboxd

Ранее первое место данного рейтинга занимали «Крестный отец», «Все везде и сразу» и «Иди и смотри».

Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» занял первое место в рейтинге 250-ти лучших картин в истории по версии интернет-портала Letterboxd.

Letterboxd представляет собой платформу, на которой любители кино со всего мира могут отмечать и оценивать просмотренные фильмы. Главной особенностью, отличающей данный сайт от других подобных ресурсов, является возможность создавать и публиковать собственные списки любимых картин по разным тематикам.

Всего через три дня после премьеры «Человек-паук: Паутина вселенных» получил от аудитории Letterboxd высочайшую оценку 4,7 баллов из 5. Ленту посмотрели почти 300 тыс. пользователей платформы, 173 тыс. из которых поставили ей «лайк».

Представители Letterboxd отметили, что «Человек-паук: Паутина вселенных» стал пятым фильмом в истории сайта, удостоенным лидирующей позиции рейтинга. Ранее это место занимали «Крестный отец», «Паразиты», «Всё везде и сразу», а также советская военная драма «Иди и смотри».

Список 250-ти лучших фильмов Letterboxd составляется на основе средней оценки от аудитории сайта и не включает в себя специальные проекты, театральные постановки, фильмы-концерты, документальные фильмы и короткометражки. Для попадания в рейтинг картине необходимо получить оценку как минимум от 5000 пользователей. На данный момент, помимо «Человека-паука: Паутина вселенных», в первую десятку лент списка входят те же «Иди и смотри», «Паразиты», «Крестный отец» и «Крестный отец 2», а также комедия «Ауто о сострадании», картины Масаки Кобаяси «Харакири» и «Удел человеческий», судебная драма «12 разгневанных мужчин» и исторический боевик «Семь самураев».

Фото: Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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