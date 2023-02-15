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Киноафиша Новости «Человек-муравей и Оса: Квантомания»: что показали в сценах после титров

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»: что показали в сценах после титров

15 февраля 2023 12:09
«Человек-муравей и Оса: Квантомания»: что показали в сценах после титров

Премьера фильма состоится 17 февраля.

В сеть просочилась информация о содержании сцен после титров из предстоящего супергеройского блокбастера Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

В первой сцене показан Совет Кангов. Это собрание версий галактического диктатора Канга (Джонатан Мэйджерс) из разных вселенных. Совет возглавляет версия Канга, известная как Иммортус. Рядом с ним находятся Рама-Тут и другой персонаж, который, возможно, является Алым Центурионом, хотя в его внешности нет красного цвета . Они удивляются тому, что команде героев удалось убить Канга, изгнанного ими из совета. Судя по всему, имеется ввиду, что Человеку-муравью (Пол Радд) и его товарищам удалось победить версию Канга, которая выступает главным антагонистом «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Канги обеспокоены, что супергерои начали вмешиваться в дела, связанные с мультивселенной: если они продолжат действовать на этой территории, то однажды смогут разрушить все то, что совет выстроил за счет совместных усилий. Не желая смиренно дожидаться этого момента, злодеи призывают остальные версии Канга присоединиться к ним в борьбе с земными героями. В огромной толпе альтернативных версий злодея можно увидеть самые разнообразные его воплощения, в том числе Канга-скрулла, что может намекать на связь с будущим сериалом «Секретное вторжение».

Вторая сцена после титров отсылает к сериалу «Локи». В ней показан большой зал, обустроенный в стиле викторианской эпохи. На сцене гениальный ученый, являющийся очередным воплощением Канга, показывает аудитории свое новое изобретение, которое, по его словам, каким-то образом связано с управлением временем. Оказывается, что за презентацией из зала наблюдают Локи (Том Хиддлстон) и Мобиус (Оуэн Уилсон). Локи говорит, что это именно тот человек, которого он встретил ранее (имеются в виду события финальной серии первого сезона «Локи»), а Мобиус растерянно отвечает: «Мне казалось, ты сказал, что он был страшный».

Премьера «Человека-муравья и Осы: Квантомания» состоится уже послезавтра, 17 февраля.

Фото: Marvel Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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