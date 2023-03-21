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Киноафиша Новости «Чебурашка» стал рекордсменом онлайн-кинотеатра Okko

«Чебурашка» стал рекордсменом онлайн-кинотеатра Okko

21 марта 2023 11:41
«Чебурашка» стал рекордсменом онлайн-кинотеатра Okko

Менее чем за неделю фильм собрал более одного миллиона просмотров.

Семейная комедия «Чебурашка» продолжает ставить новые рекорды даже после своего цифрового релиза. Представители онлайн-кинотеатра Okko сообщили о том, что фильм, появившейся в каталоге сервиса 16 марта, собрал на площадке свыше одного миллиона просмотров. Этот результат сделал «Чебурашку» самой успешной премьерой за всю историю Okko.

Примечательно, что фильм стал настоящим хитом не только среди аудитории легальных сервисов, но и среди пользователей пиратских площадок. Согласно данным интернет-портала «Бюллетень кинопрокатчика» и компании Group-IB, «Чебурашка» возглавил топ самых популярных фильмов для скачивания и онлайн-просмотра за февраль 2023 года. Рейтинг был составлен на основе количества найденных в сети нелегальных копий картины, поэтому он не дает полного представления о ее популярности. Второе и третье места в топе заняли американский триллер «Аферисты» и боевик «Крушение» соответственно.

Кинотеатральная премьера «Чебурашки» состоялась 1 января 2023 года. Менее чем за месяц фильм стал самой кассовой картиной за всю историю российского проката. В данный момент его сборы составляют более 6,6 млрд рублей. По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», показы ленты посетили более 22 млн россиян.

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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