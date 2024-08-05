Чебурашка был только началом: 5 русских фильмов по сказкам, которые выйдут в 2024 и 2025

В отечественном кинематографе наметился тренд. Подражая зарубежным коллегам, многие режиссеры принялись экранизировать старые-добрые мультфильмы. За океаном уже вышли нашумевшие «Русалочка» и «Белоснежка». В России же с грандиозным успехом (3 миллиарда рублей в прокате, 3, Карл!) прошла премьера «Чебурашки». Дальше — больше.

В 2024 и 2025 году на большие экраны попадут 5 новых русских фильмов по сказочным сюжетам, взрастившим не одно поколение. Продюсеры не намерены отказываться от золотой жилы. Что ж, посмотрим, что из этого выйдет.

«Огниво»

В основу фэнтези положено произведение Ганса Христиана Андерсена. Согласно сюжету солдат по пути домой с помощью волшебного огниво дарует свободу заточенной Лиходеем девочке по имени Даша. Режиссером выступил Александр Войтинский. В главных ролях — Роман Евдокимов и Ирина Старшенбаум.

Премьера состоится 24 октября 2024 года.

«Домовенок Кузя»

Семейная комедия про всем знакомого персонажа. Кузька умудряется сбежать от Бабы-Ягы, после чего скрывается дома у девочки Наташи. Герой пытается найти сундучок, который может исполнить любое желание. Фильм снял Виктор Лакисов. В работе над ним приняли участие Сергей Бурунов, Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова.

Дата премьеры — 19 декабря 2024 года.

«Финист. Первый богатырь»

Еще один проект в жанре фэнтези и приключений. Зрители старше 6 лет увидят, как богатырь Финист Ясный Сокол держит путь на Восток, намереваясь поразить весь мир своими невероятными подвигами. И, как это часто бывает в таких случаях, попадает в одну опасность за другой. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко. В картине снимались Юлия Пересильд, Кирилл Зайцев, Федор Добронравов, Елена Яковлева.

Премьера — 1 января 2025 года.

«Волшебник Изумрудного города»

Семейное фэнтези Игоря Волошина стало новым прочтением культового советского произведения про девочку Элли и ее верных друзей. В фильме засветились Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова.

В кино — с 1 января 2025 года.

«Стальное сердце»

Лента, рассчитанная в первую очередь на мальчиков. Девочкам вряд ли будет интересно наблюдать за тем, как Илья Муромец и Соловей Разбойник, ставшие гигантскими роботами, выясняют, кто из них круче. Режиссер картины — Карен Оганесян. В актерском составе — Владимир Любимцев, Никита Ефремов, Антон Васильев.

Проект выйдет 22 мая 2025 года.