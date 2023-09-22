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Киноафиша Новости «Чебурашка 2» обрел дату премьеры

«Чебурашка 2» обрел дату премьеры

22 сентября 2023 14:56
«Чебурашка 2» обрел дату премьеры

Также появилась информация о сюжете.

Сегодня кинокомпания Yellow, Black and White и телеканал «Россия» объявили об официальном запуске в производство продолжения «Чебурашки», который является самым кассовым фильмом в истории российского проката. На счету картины свыше 6,5 млрд рублей, тогда как общая аудитория составила около 22 млн зрителей. Сообщается, что над сиквелом работает тот же коллектив, который создал оригинальную картину. В прокат «Чебурашка 2» выйдет 1 января 2026 года.

Действие предстоящего фильма развернется спустя год после событий, показанных в первой части. Босс Yellow, Black and White и один из авторов сценария Виталий Шляппо сообщил, что Чебурашка, привыкший к жизни с Геной (Сергей Гармаш), стремится быть самостоятельным и иногда даже шалит. Герои ведут размеренную жизнь, однако этот покой будет нарушен неким невероятным событием. Создатели обещают, что вместе с уже знакомыми персонажами в сиквеле будут представлены новые действующие лица.

Режиссер проекта Дмитрий Дьяченко поделился, что на данный момент работа пребывает на второй стадии предпроизводства, подразумевающей завершение сценария и подготовку к съемкам, включая отбор локаций.

Фото: Yellow, Black and White
Елена Королева
Елена Королева
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