Бри Ларсон сообщила, какую именно роль она исполняет в «Форсаже 10»

О героине Бри Ларсон в «Форсаже 10» циркулировал ряд разных слухов, включая предположение, что она является сестрой Брайана О’Коннора (Пол Уокер), однако в свежем номере журнала Total Film интрига наконец была раскрыта. По словам актрисы, она сыграла дочку героя Курта Рассела, тайного правительственного агента под кодовым именем Мистер Никто:

«Тесс — дочь Мистера Никто. Технически она работает на Агентство, но в каком-то смысле она является связующим звеном. Ей не нравится деятельность Агентства в отсутствие отца. Она верит в наследие, созданное родителем, поэтому борется за это, поддерживая Дома [Вин Дизель] и семью Торетто. Дом понимает, что она обладает острым умом, и весьма уважает то, какие усилия она приложила, чтобы пересечься с ним и завоевать его доверие. То, о чем он просит Тесс — это проверка. К примеру, если это невыполнимая задача, и она с ней справится, то она навсегда войдет в семью».

Мистер Никто фигурирует в седьмом, восьмом и девятом фильмах франшизы. В начале прошлой ленты из-за действий кибертеррористки Сайфер (Шарлиз Терон) он попал в авиакатастрофу. Пока что его судьба остается неопределенной, так как тело шпиона так и не было показано.

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.