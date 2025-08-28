Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You

Меню
28 августа 2025 12:54
На Rotten Tomatoes фильм в настоящее время имеет 83% «свежести» на основе 24 рецензий.

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил трейлер романтической драмы All of You, цифровая премьера которой состоится 26 сентября. Главные роли исполнили звезда «Теда Лассо» Бретт Голдстин и Имоджен ПутсВнешние сферы», «Вивариум»). Сценарий Голдстин написал вместе с Уильямом Бриджесом.

Лора и Саймон — лучшие друзья, хотя между ними есть романтическая искра. Они задаются вопросом, существует ли такая штука, как родственность душ. Фильм позиционируется как эпичная история любви и интимный портрет двух людей, которым не удается выразить свою любовь друг к другу. Действие охватит около десятка лет, при этом зрители будут видеть главных героев только в те моменты, когда они оказываются вместе. По этой причине публике придется самостоятельно домысливать, что происходило во время этих прыжков во времени.

По словам Бриджеса, в картине будет достаточно деталей, чтобы восстановить ход событий.

«Для этого мы использовали вехи в жизни людей — вечер в ночном клубе, свадьбу, похороны. Но мы очень хотели, чтобы в фокусе были тонкие перемены в отношениях Саймона и Лоры», — объясняет Бриджес.

Голдстин и Бриджес начали разрабатывать этот сюжет еще десять лет назад. Тогда они написали сценарий короткометражки, которая впоследствии стала началом All of You.

Фото: Apple TV+
Юрий Волошин
Юрий Волошин
