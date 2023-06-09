Брайан Крэнстон планирует завершить актерскую карьеру в 2026 году

Актер заявил, что хочет изменить свою жизнь и начать проводить больше времени с женой.

Брайан Крэнстон объявил о том, что планирует завершить актерскую карьеру в 2026 году и перебраться во Францию. К тому моменту ему будет 70 лет. В новом интервью для GQ актер сообщил, что собирается закрыть свою продюсерскую компанию Moonshot Entertainment и сделать перерыв как минимум на шесть месяцев:

«Я хочу получить новый опыт. Я хочу отправляться в однодневные поездки, разжигать огонь в камине и пить вино с новыми друзьями, а не читать сценарии. Я не имею в виду, что буду открыт к предложениям и по ходу решу, чем займусь дальше. Нет, это пауза. Это остановка. Я воспользуюсь этим шансом. Я привык к чувству неизвестности».

Крэнстон добавил, что также хочет проводить больше времени со своей женой Робин Дирден, которая многим пожертвовала ради его успеха:

«Я хочу изменить парадигму наших отношений. Последние 24 года Робин приходилось подстраиваться под меня. Она была +1, она была женой знаменитости. Конечно, этот статус принес ей огромную выгоду, но мы не были равны. Я хочу это изменить. Она заслуживает большего».

Крэнстон дебютировал в кино 1980-х и за свою многолетнюю карьеру снялся в более чем 167 проектах. В ближайшем будущем он вновь появится на экранах в фильме «Город астероидов» Уэса Андерсона, боевике «Аргайл» Мэттью Вона и комедии «Джекпот» Уилла Глака.