Брайан Кокс рад, что сериал «Наследники» подходит к концу

Шотландский актер Брайан Кокс заявил, что рад скорому окончанию сериала «Наследники». В новом интервью для Variety актер поддержал решение шоураннера Джесси Армстронга завершить шоу четвертым сезоном:

«В этом плане он очень по-британски дисциплинирован. Это американцы хотят «доить» проекты изо всех сил. Конечно, я буду скучать по актерскому составу, мне будет не хватать атмосферы, мне будет не хватать друзей. И по Логану Рою, наверное, я буду немного скучать. Но надо двигаться только вверх и вперед».

Продолжая свою мысль о нелюбви к особенностям американской киноиндустрии, Кокс вспомнил о том, что его коллега по сериалу Джереми Стронг является приверженцем иммерсионного актерского метода, предполагающего вживание актера в своего персонажа. Ранее Кокс неоднократно критиковал этот подход и вновь пояснил свое скептическое отношение к нему:

«Это действительно культурное столкновение. Я не хочу мириться со всем этим американским дерьмом, со всей этой чепухой про то, что «актер мыслит, следовательно, он чувствует». Просто делайте свою работу».

Кокс указал на то, что Дэниэл Дэй-Льюис, также являющийся известным сторонником иммерсионного метода, был вынужден уйти из кино в возрасте 55 лет, когда роли «начинают становиться действительно интересными». По мнению Кокса, причиной раннего выхода Дэй-Льюиса на пенсию стало то, что метод Станиславского истощил его.