Брайан Кокс назвал «Наследников» лучшим рабочим опытом в своей карьере

Позавчера на HBO состоялась премьера заключительного эпизода «Наследников». В честь этого торжественного события Брайан Кокс, сыгравший корпоративного титана Логана Роя, опубликовал благодарственное сообщение создателям, в котором он назвал работу над этим сериалом лучшим творческим опытом в своей карьере:

«Теперь мы подошли к концу. И это, безусловно, был самый лучший опыт в моей карьере. Гармония между съемочной группой и актерским составом была поистине удивительной. Все делалось с целью создать отличный сериал, но любовь и преданность съемочной группы к артистам и сценаристам сделали шоу незабываемым. Я от всего сердца хотел бы поблагодарить каждого из нас за создание этого шоу».

При этом Кокс не боится резких заявлений. На прошлой неделе 76-летний актер публично высказался, что, по его мнению, его персонажа «вывели из игры» слишком рано, однако эмоциональная серия «Свадьба Коннора», в которой его герой внезапно умирает, стала самой высокооцененной в истории шоу — зрительский рейтинг эпизода на киносайте IMDb составляет 9,9 из 10 баллов.

Вместе с Коксом главные роли в «Наследниках» сыграли Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфэдиен, Алан Рак и Дж. Смит-Камерон.