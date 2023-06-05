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Киноафиша Новости «Братья Супер Марио в кино» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории

«Братья Супер Марио в кино» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории

5 июня 2023 14:50
«Братья Супер Марио в кино» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории

Удалого водопроводчика опережают лишь принцессы Disney.

Анимационный блокбастер «Братья Супер Марио в кино» продолжает ловко карабкаться вверх по лестнице кассовых сборов, но, учитывая мощную конкуренцию, он уже приближается к своему потолку. Несмотря на это, в минувший уик-энд суперхит Universal и Illumination сумел преодолеть в мировом прокате рубеж в $1,3 млрд, что позволило ему выйти на вторую сточку в списке самых кассовых мультфильмов всех времен.

Экранизация игровой франшизы Nintendo обошла в прокате первую часть «Холодного сердца» ($1,280,8 млрд), благодаря чему и обосновалась в общем топе на второй позиции. До показателя «Холодного сердца 2», которое является безоговорочным лидером, «Братьям Супер Марио в кино» уже не добраться. На счету «Холодного сердца 2» — $1,453,6 млрд. Тем не менее, в американском прокате анимационная лента про знаменитого водопроводчика уже давно обошла упомянутую дилогию Disney, однако и по США она останется на второй позиции. В этом блоке пальма первенства принадлежит «Суперсемейке 2», а отрыв от «Марио» довольно внушительный — проект Pixar финишировал на отметке $608,5 млн (общие сборы — $1,243,2 млрд), в то время как североамериканский бокс-офис «Марио» сейчас составляет $566,2 млн.

За свои стартовые выходные в американском прокате мультфильм «Братья Супер Марио в кино» заработал $146,3 млн. На данный момент мультик является единственным релизом, сумевшим покорить в 2023 году отметку в миллиард долларов.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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