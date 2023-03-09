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Киноафиша Новости Боб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо

Боб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо

9 марта 2023 16:13
Боб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо

Также появились фото со съемок.

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» и боевика «Никто» Боб Оденкерк объявил, что исполнил ведущую роль в ремейке культового фильма «Комната». Оденкерк перевоплотился в Джонни, которого в оригинале сыграл Томми Вайсо, также являющийся сценаристом и режиссером картины 2003 года.

Накануне новостью о готовящемся ремейке «Комнаты» поделился портал Slashfilm, а вслед за этим Оденкерк опубликовал в одной из соцсетей такое сообщение:

«Это по-настоящему. Это правда. Позвольте мне сказать вам, я пытался изо всех сил вложиться в каждую реплику, честное слово… и это было здорово».

Боб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми ВайсоБоб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми ВайсоБоб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо
Боб Оденкерк сыграл главную роль в ремейке «Комнаты» Томми Вайсо

По данным СМИ, ремейком «Комнаты» занимается благотворительная организация Acting For a Cause. При этом представители Вайсо в ответ на запрос Variety сообщили, что в компанию Wiseau-Films не поступало запросов на предмет приобретения лицензионных прав. Очевидно, Вайсо и его окружение узнали о предстоящем ремейке из СМИ. Съемки прошли в январе с использованием зеленого экрана. Дата премьеры пока не анонсирована.

Оригинальная «Комната» является хрестоматийным примером произведения, которое «так плохо, что даже хорошо». Неумелая актерская игра, ужасный монтаж и нелепый сценарий парадоксальным образом превратили душераздирающую драму Вайсо в культовую комедию, показы которой продолжаются в Лос-Анджелесе до сих пор. Фразы «О, привет, Марк!» и «Ты разрываешь меня на части, Лиза!» до сих пор забавляют зрителей, став мемами. В 2017 году вышел художественный фильм «Горе-творец», повествующий о Вайсо и его работе над «Комнатой».

Фото: Wiseau-Films; Acting For a Cause
Елена Королева
Елена Королева
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