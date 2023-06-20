Биограф Роберта Оппенгеймера считает фильм Кристофера Нолана «потрясающим достижением»

Историк и биограф физика Роберта Оппенгеймера Кай Берд поделился мнением о фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Во время недавней публичной дискуссии со своим коллегой Дэвидом Ниренбергом в Leon Levy Center for Biography в Нью-Йорке Берд назвал картину «потрясающим художественным достижением» и выразил надежду на то, что она побудит людей задуматься о последствиях применения атомных технологий:

«Я был ошеломлен и все еще эмоционально восстанавливаюсь после просмотра. Я думаю, что этот фильм — потрясающее художественное достижение. Надеюсь, что на национальном и даже глобальном уровне он действительно подтолкнет людей к активизации разговоров о темах, которые отчаянно волновали Оппенгеймера: проблемах атомного века, сосуществования с ядерной бомбой и маккартизма — определения патриотизма и обязанности ученого высказываться об актуальных проблемах, живя в обществе, наполненном технологиями и наукой».

Примечательно, что Берд является соавтором книги «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», которая легла в основу сценария фильма Нолана. Произведение было удостоено Пулитцеровской премии и переведено на русский язык.

Премьера фильма «Оппенгеймер» состоится 21 июля.