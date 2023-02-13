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Киноафиша Новости Билли Боб Торнтон проворачивает темные дела в трейлере триллера «Пик дьявола»

Билли Боб Торнтон проворачивает темные дела в трейлере триллера «Пик дьявола»

13 февраля 2023 16:45
Билли Боб Торнтон проворачивает темные дела в трейлере триллера «Пик дьявола»

Фильм о парне, который мечтает вырваться от своего отца-бандита.

В сети появился дебютный трейлер криминального триллера «Пик дьявола», основанного на романе Дэвида Джоя «Куда уходит весь свет». Ведущие роли в ленте сыграли сын Шона Пенна Хоппер Пенн, а также его реальная мать Робин Райт и обладатель премии «Оскар» Билли Боб Торнтон.

Действие развернется в захолустном районе Северной Каролины, а в центре сюжета окажется молодой человек Джейкоб Макнили (Пенн) из семьи сурового наркоторговца. Главный герой разрывается между верностью своему жестокому отцу (Торнтон), местному бандиту, и жаждой быть вместе с девушкой мечты. Джейкоб не хочет идти по стопам малоприятного родителя, который терроризирует как его самого, так и его мать (Райт), но, чтобы начать нормальную жизнь, парню придется как-то решить проблему.

В остальной актерский состав вошли Джеки Эрл Хейли, Кейтлин Након, Эмма Бут, Брайан Д’Арси Джеймс, Елена Санчес, Джаред Банкенс и Харрисон Гилбертсон. Снял фильм режиссер Бен Янг («Гончие любви», «Закат цивилизации»).

«Пик дьявола» выйдет в прокат 17 февраля, а спустя неделю появится на стриминге.

Фото: Screen Media Ventures LLC
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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