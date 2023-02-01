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Киноафиша Новости «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном получил дату премьеры

«Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном получил дату премьеры

1 февраля 2023 12:17
«Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном получил дату премьеры

Также оглашено официальное название второй части.

В рамках масштабного анонса новых проектов в рамках киновселенной DC креативный руководитель супергеройской франшизы Джеймс Ганн огласил официальное название и дату премьеры сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Картина Мэтта Ривза попадет в кинотеатры 3 октября 2025 года под названием «Бэтмен. Часть 2» (The Batman Part II)

Как раннее уже неоднократно отмечалось, что выстроенный Ривзом мир будет стоять отдельно от основной вселенной DC. По словам Ганна, все автономные проекты, которые не впишутся в основной канон, будут объединены под баннером DC Elseworlds. В эту категорию войдут также грядущий сериал HBO Max «Пингвин» с Колином Фарреллом, «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой, мультсериал «Юные титаны, вперед!» и безымянный фильм про темнокожего Супермена от сценариста Та-Нехаси Коутса и продюсера Джей Джея Абрамса.

У Ганна же будет свой Темный рыцарь — создатель «Стражей Галактики» анонсировал командный блокбастер о Бэтмене и Робине «Отважный и смелый» (The Brave and the Bold) по сюжету Гранта Моррисона.

О сюжете второго «Бэтмена» пока ничего неизвестно, но Ривз планирует создать трилогию. В данный момент постановщик погружен в разработку сценария. Он сочиняет текст вместе с соавтором оригинальной ленты Маттсоном Томлином. Съемки начнутся не раньше 2024 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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