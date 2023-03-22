Бен Аффлек объяснил отсутствие Майкла Джордана в фильме Air

Бен Аффлек объяснил отсутствие Майкла Джордана в своем новом фильме Air, посвященном истории создания легендарного бренда кроссовок Nike Air Jordan. На специальном показе картины в Нью-Йорке, прошедшем в понедельник, 20 марта, Аффлек признался, что просто не может вообразить, чтобы кто-то смог сыграть молодого Джордана:

«Это не было решением Майкла. Я никогда не планировал этого, не думал об этом ни секунды. Майкл так великолепен и так знаменит. Это и есть та причина, по которой он символизирует собой величие и совершенство. Его можно моментально узнать по осанке и поведению, по тому, как он двигается. Попытаться заставить аудиторию поверить в то, что кто-то другой может быть Майклом Джорданом, — это верный способ испортить фильм и дать зрителям понять, что ты всего лишь обманщик».

Аффлек добавил, что единственный человек, способный сыграть Джордана, — это сам Джордан. Однако спортсмен слишком стар, чтобы играть молодую версию себя.

Ранее в интервью The Hollywood Reporter Аффлек рассказал о том, как разговоры с Джорданом помогли ему написать сценарий Air:

«Он рассказал мне о руководителе Nike Говарде Уайте, которого не было в изначальном сценарии и которого сыграл Крис Такер. Я попросил его рассказать анекдоты о своем отце, но, не вдаваясь в подробности, вместо этого он начал говорить о своей матери, которой тоже изначально практически не было в сценарии. Вот тогда у меня сложился образ фильма. Его разговоры о матери были невероятно трогательным, и я понял: «О, эта история не о Nike».

Премьера Air состоится 5 апреля.