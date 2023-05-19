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Киноафиша Новости Барри Кеоган вынужден покинуть актерский состав «Гладиатора 2»

Барри Кеоган вынужден покинуть актерский состав «Гладиатора 2»

19 мая 2023 15:24
Барри Кеоган вынужден покинуть актерский состав «Гладиатора 2»

Также найдена исполнительница главной женской роли.

В актерском составе «Гладиатора 2» произошла замена. Как сообщает Deadline, из каста сиквела выбыл Барри Кеоган («Банши Инишерина»), которому предназначался образ коварного императоры Геты. Актер был вынужден покинуть проект из-за конфликта графиков, поэтому вместо него был приглашен Фред Хехингер («Белый лотос»).

Вместе с тем выяснилось, что ведущую женскую роль сыграет Мэй Каламави («Лунный рыцарь»). Сообщается, что ее персонаж очень важен для истории, поэтому режиссер Ридли Скотт провел очень тщательный отбор. Он выбрал Каламави по той же схеме, по которой утвердил на главную роль Пола Мескала («Нормальные люди»). Параллельно к исполнительскому ансамблю примкнули Лиор Раз («Призрачная шестерка»), Питер Менса («300 спартанцев»), Мэтт Лукас («Приключения Паддингтона») и Дерек Джекоби, сыгравший в оригинальном пеплуме с Расселом Кроу сенатора Граккуса. Из команды оригинального фильма во вторую часть также вернутся Конни Нильсен и Джимон Хонсу. Других важных персонажей воплотят Дензел Вашингтон («Гангстер»), Педро Паскаль («Одни из нас») и Джозеф Куинн («Очень странные дела»).

Действие развернется спустя много лет после героической смерти генерала Максимуса (Кроу). Протагонист — повзрослевший Луций Верус (Мескал), сын Луциллы (Нильсен) и племянник Коммода (Хоакин Феникс). На него сильно повлиял подвиг Максимуса, который публично наказал на арене Колизея его подлого дядю. Сценарий написал Дэвид Скарпа («Все деньги мира», «Наполеон»).

Съемки исторического эпика стартуют в ближайшее время. Премьера намечена на 22 ноября 2024 года.

Фото: WME/Stephanie Diani
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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