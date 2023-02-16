Барри Кеоган сыграет главную роль в новом фильме о знаменитом бандите Билли Киде

Как сообщает Deadline, Барри Кеоган, недавно получивший номинацию на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Банши Инишерина», планирует сыграть главную роль в новой биографической картине о знаменитом американском преступнике Билли Киде. Проект разрабатываются студиями Element Picturesи RAW и Film4.

Предстоящий фильм расскажет в первую очередь о тяжелом детстве Кида (Кеоган) и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться из-за своего ирландского происхождения. Родившись в Нью-Йорке в 1859 году под именем Генри Маккарти, он осиротел в возрасте 15 лет, когда его мать умерла, а отчим попросту бросил его. Всего год спустя Кид был первые арестован за грабеж, а к 18 годам служители закона объявили его в розыск за убийство. В возрасте 21 года он был застрелен шерифом Пэтом Гарреттом.

По словам Кеогана, который выступил автором идеи проекта, эта картина направлена на «очеловечивание» образа Кида, за которым закрепилась репутация одного из самых отъявленных головорезов Дикого Запада:

«Мы уже видели много разных адаптаций истории Билли Кида. Но мне было интересно поработать над совершенно другой версией героя, которая бы вскрывала подноготную его клишированного образа крутого, вечно спокойного и собранного стрелка. Я хотел как-то очеловечить его».

Кроме того, актер рассказал, что и сам потерял мать в возрасте 12 лет, поэтому во многом понимает тяжелые чувства молодого Кида, которые в итоге подтолкнули его к преступной жизни.

Постановкой займется Барт Лэйтон. Ранее он уже работал с Кеоганом над криминальным триллером «Американские животные». Режиссер надеется начать съемки в первой половине 2024 года.