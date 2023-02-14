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Киноафиша Новости Барри Аллен, Бэтмен, Супергерл: персонажи «Флэша» получили индивидуальные постеры

Барри Аллен, Бэтмен, Супергерл: персонажи «Флэша» получили индивидуальные постеры

14 февраля 2023 16:10
Барри Аллен, Бэтмен, Супергерл: персонажи «Флэша» получили индивидуальные постеры

На плакатах предвещают столкновение миров.

Вслед за эмоциональным трейлером «Флэша», показанным в рамках Супербоула, студия Warner Bros. представила серию постеров с ведущими героями. На представленных плакатах запечатлены алый спидстер Барри Аллен (Эзра Миллер) в обновленном костюме, пожилой Бэтмен (Майкл Китон) из вселенной Тима Бертона и Супергерл в исполнении Саши Калле.

Барри Аллен, Бэтмен, Супергерл: персонажи «Флэша» получили индивидуальные постерыБарри Аллен, Бэтмен, Супергерл: персонажи «Флэша» получили индивидуальные постерыБарри Аллен, Бэтмен, Супергерл: персонажи «Флэша» получили индивидуальные постеры

Картина является вольной адаптацией знаменитого комикса Джеффа Джонса «Флэшпоинт». Несмотря на предупреждения Брюса Уэйна (Бен Аффлек), Барри Аллен (Миллер) хочет использовать свои способности, чтобы отправиться в прошлое и спасти свою мать (Марибель Верду) от гибели, однако все идет не по плану. В итоге происходит столкновение миров (слоган на постерах), а Барри оказывается в ловушке реальности, где живой Генерал Зод (Майкл Шеннон) хочет истребить человечество. В этом альтернативном мире нет супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, поэтому Аллен пытается уговорить другого Бэтмена (Китон) прервать свою пенсию. В компании вернувшегося в строй защитника Готэм-сити Аллен должен будет освободить из заточения Супемена, но им тоже оказывается не то лицо, на которое рассчитывал протагонист. Место Супермена (Генри Кавилл) в этом мире заняла его сестра Кара (Калле). Чтобы спасти этот мир и вернуться в свое время, Барри предстоит совершить по-настоящему героический забег.

Картина режиссера Андреса Мускетти («Оно»), которую глава DC Studios Джеймс Ганн назвал «одним из величайшим супергеройских фильмов», выйдет в мировой прокат 16 июня.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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