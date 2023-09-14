«Барби» все же выйдет в российский прокат

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на студию озвучения Red Head Sound, самый кассовый фильм этого года в мире «Барби» все-таки выйдет в России. В более чем 120 отечественных кинотеатров картина Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом нелегально появится 14 сентября. Отмечается, что в русском дубляже голливудские актеры будут говорить своими «официальными» голосами.

Примечательно, что ранее Министерство культуры РФ отказалось принудительно лицензировать для российского проката «Барби» и «Оппенгеймера». Заместитель министра Андрей Малышев заявил, что данные картины идут вразрез с традиционными моральными ценностями, которые исповедует правительство страны.

Тем временем мировые сборы «Барби» достигли уже $1,404 млрд ($621,3 на североамериканском рынке и $783,5 на международной арене). Фильм повествует о кукле Барби (Робби), которая является рядовой жительницей игрушечного Барбиленда, где нет никаких забот. Неизменным спутником Барби является ее бойфренд Кен (Гослинг), но на ее фоне он выглядит лишь еще одним ее красочным атрибутом. Однажды героиня Робби задумывается о смерти, из-за чего ее привычный мир нарушается. Чтобы это исправить, кукла отправляется в реальный мир.