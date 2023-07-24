«Барби» уже обогнала «Флэша» и «Форсаж 10»

Лидером мирового и североамериканского проката на этой неделе ожидаемо стала «Барби». По предварительным данным, за свои премьерные выходные остроумная метакомедия Греты Гервиг заработала в кинотеатрах солидные $337 млн, из которых на долю западного кинорынка пришлось $155 млн. Переполненная розовыми красками картина с Марго Робби и Райаном Гослингом сумела показать лучший старт 2023 года, тем самым, опередив по премьерной выручке мультфильм «Братья Супер Марио в кино» ($146,3 млн).

Более того, лишь за трехдневку по США проект заработал больше, чем многие блокбастеры этого года за все время на экранах. «Барби» уже опередила «Форсаж 10» ($145,9 млн), «Элементарно» ($137,2 млн), «Миссию: невыполнима 7» ($118,7 млн) и «Флэша» ($107,2 млн). Также со дня на день фильм превзойдет «Индиану Джонса и Колесо судьбы» ($159 млн), «Крида 3» ($156,2 млн) и «Трансформеров: Восхождение Звероботов» ($155,6 млн).

Второй крупный релиз минувшей недели, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, заработал почти вдвое меньше «Барби», однако он смог дебютировать даже немного выше, чем предсказывали аналитики. Трехчасовой ретро-триллер с Киллианом Мерфи стартовал в национальном прокате с отметки $80,5 млн — это лучший старт для картин с «взрослым» возрастным рейтингом R. Глобальная выручка — $174,1 млн.

В целом же, суммарная касса кинотеатров США и Канады составила порядка $302 млн, что является лучшим результатом летнего киносезона и четвертым за всю историю. На долю «Барби» и «Оппенгеймера» пришлось 79% всех походов в кино.