Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Барби» с Марго Робби может получить сиквел

«Барби» с Марго Робби может получить сиквел

28 июня 2023 15:17
«Барби» с Марго Робби может получить сиквел

В то же время ведущая актриса считает, что разрабатывать сиквел до премьеры оригинала весьма опасно.

До релиза «Барби» еще несколько недель, однако создатели картины уже аккуратно говорят о возможном продолжении. Студия Warner Bros. и игрушечный гигант Mattel не сомневаются в успехе фильма, поэтому сейчас они с воодушевлением расчерчивают перспективы на будущее. Никаких конкретных планов пока нет, но в случае коммерческого успеха запуск сиквела неизбежен.

Исполнительница главной роли Марго Робби высказывается об это более сдержанно. В недавнем интервью актриса заявила, что считает планирование второй части до релиза оригинала рискованной затеей. По словам артистки, задумывать сиквел, который в итоге может не выйти, банально неразумно, поэтому на съемках сатирической комедии Греты Гервиг ничего подобного не наблюдалось. Тем не менее, звезда соглашается, что у «Барби» отличный потенциал для расширения:

«От финальной точки сюжет может пойти в миллион разных направлений. Но, честно говоря, я считаю, что легко угодить в большую ловушку, если во время создания первого фильма пытаться запустить еще и сиквелы».

Руководство Warner Bros. надеется, что «Барби» станет одним из главных хитов лета. Подобная уверенность вполне обоснована — все тестовые показы фильма прошли очень успешно. На данном этапе аналитики прогнозируют картине старт в американском прокате в диапазоне от $55 млн до $85 млн. Премьера состоится 21 июля.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Читать далее 29 июня 2023
Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Убойная комедия о кинобизнесе: в прокат выйдет фильм «Рай для дурака» со звездными артистами Читать далее 27 июня 2023
5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее 5 причин посмотреть новый сериал «Райцентр»: очень странные дела в Вармалее Читать далее 26 июня 2023
6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне 6 интересных фактов о «Ведьмаке»: что вам нужно знать о грядущем 3 сезоне Читать далее 27 июня 2023
Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Фрай, Лила и Бендер переживают новые приключения в трейлере восьмого сезона «Футурамы» Читать далее 28 июня 2023
Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Дьявольские аниматронные куклы выходят на охоту в трейлере хоррора «Пять ночей у Фредди» Читать далее 28 июня 2023
Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Читать далее 29 июня 2023
Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам» Читать далее 27 июня 2023
Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн Читать далее 28 июня 2023
Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Netflix навлек на себя гнев общественности из-за возвращения в эфир «Титаника» Читать далее 27 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше