«Барби» с Марго Робби может получить сиквел

В то же время ведущая актриса считает, что разрабатывать сиквел до премьеры оригинала весьма опасно.

До релиза «Барби» еще несколько недель, однако создатели картины уже аккуратно говорят о возможном продолжении. Студия Warner Bros. и игрушечный гигант Mattel не сомневаются в успехе фильма, поэтому сейчас они с воодушевлением расчерчивают перспективы на будущее. Никаких конкретных планов пока нет, но в случае коммерческого успеха запуск сиквела неизбежен.

Исполнительница главной роли Марго Робби высказывается об это более сдержанно. В недавнем интервью актриса заявила, что считает планирование второй части до релиза оригинала рискованной затеей. По словам артистки, задумывать сиквел, который в итоге может не выйти, банально неразумно, поэтому на съемках сатирической комедии Греты Гервиг ничего подобного не наблюдалось. Тем не менее, звезда соглашается, что у «Барби» отличный потенциал для расширения:

«От финальной точки сюжет может пойти в миллион разных направлений. Но, честно говоря, я считаю, что легко угодить в большую ловушку, если во время создания первого фильма пытаться запустить еще и сиквелы».

Руководство Warner Bros. надеется, что «Барби» станет одним из главных хитов лета. Подобная уверенность вполне обоснована — все тестовые показы фильма прошли очень успешно. На данном этапе аналитики прогнозируют картине старт в американском прокате в диапазоне от $55 млн до $85 млн. Премьера состоится 21 июля.