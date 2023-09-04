«Барби» официально стала самым кассовым фильмом 2023 года

Триумфальное шествие «Барби» по миру продолжается. По итогам минувших выходных картина Греты Гервиг и Марго Робби довела свои кассовые сборы до $1,36 млрд, перехватив у «Братьев Супер Марио в кино» ($1,35 млрд) звание самого коммерчески успешного фильма текущего года.

В США «Барби» заработала $600 млн, тогда как прокат в остальном мире принес в копилку проекта $760 млн. По этим показателям блокбастер о знаменитой кукле в исполнении Робби превзошел все ожидания. Кроме того, «Барби» с недавних пор является самым кассовым фильмом в истории студии Warner Bros., а также самым кассовым фильмом, самостоятельно снятым женщиной-режиссером.

Тем временем «Оппенгеймер» Кристофера Нолана тоже продолжает наращивать свои сборы. Бокс-офис трехчасового фильма об изобретателе атомной бомбы на данный момент составляет уже свыше $850 млн ($311 млн в США и $542,7 на международной арене). В списке самых успешных картин с рейтингом R «Оппенгеймер» обошел «Дэдпула 2» и теперь уступает лишь «Джокеру», на счету которого $1,066 млрд.

При бюджете в $100 млн «Оппенгеймер» принесет огромную прибыть как студии Universal, так и самому Нолану. Не исключено, что в итоге новый проект от режиссера «Начала», «Интерстеллара» и «Темного рыцаря» достигнет $1 млрд кассовых сборов.