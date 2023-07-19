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Киноафиша Новости «Барби» и «Оппенгеймеру» предсказывают стартовые мировые сборы в районе $260 млн

«Барби» и «Оппенгеймеру» предсказывают стартовые мировые сборы в районе $260 млн

19 июля 2023 12:30
«Барби» и «Оппенгеймеру» предсказывают стартовые мировые сборы в районе $260 млн

Фильм Греты Гервиг заработает около $160 млн, а картина Кристофера Нолана соберет в районе $100 млн.

Согласно прогнозам Deadline, суммарные стартовые сборы фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», премьера которых состоится уже послезавтра, 21 июля, составят приблизительно $260 млн.

По мнению аналитиков, за первые дни на больших экранах «Барби» Греты Гервиг заработает от $90 млн до $125 млн в американском прокате, где картина будет показываться в 4200 кинотеатрах. Студия Warner Bros, ответственная за производство картины, настаивает на более скромной стартовой сумме в $75 млн, но эксперты уверены, что лента покажет куда более высокий результат. В остальных странах фильм соберет около $60-65 млн. Таким образов, аналитики полагают, что общие начальные мировые сборы «Барби» составят примерно $160 млн.

«Оппенгеймеру» Кристофера Нолана предсказывают чуть меньшие начальные показатели: $40-50 млн от показов в 3600 кинотеатрах внутри США и еще приблизительно $45 млн от показов в других странах. Общие мировые сборы в первые дни проката составят около $100 млн, что, несомненно, будет являться большим достижением для трехчасового фильма, рассчитанного на взрослую аудиторию.

Вместе с тем эксперты продолжают задаваться вопросом о том, как одновременный выход картин отразится на их кассовых сборах. Аналитики приходят к выводу, что конкуренция между лентами положительно скажется кинорынке в целом и придаст дополнительный финансовый импульс «Оппенгеймеру».

Фото: Universal Pictures; Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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