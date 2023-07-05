«Барби»: Грета Гервиг отказалась от компьютерной графики при изображении ступней Марго Робби

Сцена с демонстрацией знаменитых ног куклы была отснята лишь с помощью ухищрений и упорного труда.

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг призналась, что не использовала компьютерные технологии для изображения знаменитого изгиба ступней одноименной куклы. Во время выступления на ток-шоу The Project постановщица сказала, что Марго Робби самостоятельно изогнула ступни нужным образом:

«В начале разгорелась большая дискуссия. Все спрашивали: «Вы собираетесь наложить графику на ноги?» И я подумала: «О боже, нет! Это ужасно! Это кошмар». Кроме того, у Марго такие красивые ноги танцовщицы. Ей нужно было лишь схватиться за перекладину и изогнуть ступни».

Гервиг пояснила, что использование компьютерной графики могло помешать воссозданию на экране чувства игры с Барби, знакомого многим людям с детства:

«Несмотря на то, что это очень большой фильм, он кажется мне очень личным. Его снимало так много людей, которым проект был небезразличен. Серия «Барби», которая была положена в основу картины, — это бренд, знакомый мне с детства, с 1980-х. Мы носили своих кукол в широких коробках, потому что у них были очень объемные прически. Я хотела работать с брендом, который мне нравится».

По информации Time, команда сняла сцену с изогнутыми стопами Робби с восьмого дубля. Во время записи этого эпизода актрисе приходилось держаться за перекладину, находившуюся вне поля зрения камеры, чтобы сохранять устойчивость. Данный кадр вошел в трейлер фильма.

Премьера «Барби» состоится 21 июля.