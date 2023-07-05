Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Барби»: Грета Гервиг отказалась от компьютерной графики при изображении ступней Марго Робби

«Барби»: Грета Гервиг отказалась от компьютерной графики при изображении ступней Марго Робби

5 июля 2023 14:15
«Барби»: Грета Гервиг отказалась от компьютерной графики при изображении ступней Марго Робби

Сцена с демонстрацией знаменитых ног куклы была отснята лишь с помощью ухищрений и упорного труда.

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг призналась, что не использовала компьютерные технологии для изображения знаменитого изгиба ступней одноименной куклы. Во время выступления на ток-шоу The Project постановщица сказала, что Марго Робби самостоятельно изогнула ступни нужным образом:

«В начале разгорелась большая дискуссия. Все спрашивали: «Вы собираетесь наложить графику на ноги?» И я подумала: «О боже, нет! Это ужасно! Это кошмар». Кроме того, у Марго такие красивые ноги танцовщицы. Ей нужно было лишь схватиться за перекладину и изогнуть ступни».

Гервиг пояснила, что использование компьютерной графики могло помешать воссозданию на экране чувства игры с Барби, знакомого многим людям с детства:

«Несмотря на то, что это очень большой фильм, он кажется мне очень личным. Его снимало так много людей, которым проект был небезразличен. Серия «Барби», которая была положена в основу картины, — это бренд, знакомый мне с детства, с 1980-х. Мы носили своих кукол в широких коробках, потому что у них были очень объемные прически. Я хотела работать с брендом, который мне нравится».

По информации Time, команда сняла сцену с изогнутыми стопами Робби с восьмого дубля. Во время записи этого эпизода актрисе приходилось держаться за перекладину, находившуюся вне поля зрения камеры, чтобы сохранять устойчивость. Данный кадр вошел в трейлер фильма.

Премьера «Барби» состоится 21 июля.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше