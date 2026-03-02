Оповещения от Киноафиши
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон

Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон

2 марта 2026 11:15
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон

Судьба продолжения тайтла с каждым днем становится все туманнее. 

Пока фанаты ждут новостей о третьем сезоне «Поднятия уровня в одиночку», франшиза «Соло прокачки» уезжает в совсем другую сторону – и, похоже, ей там комфортно.

Свежий трейлер коллаборации с Fortnite показал Сон Джин-у и Игрисa, но вместо привычного аниме-образа зрители получили… гача-версию из Solo Leveling: Arise. Чёрный плащ, молнии, «эджи»-аура – никакой синей худи из экранизации от A-1 Pictures. И это не случайность.

Вместо того чтобы продвигать аниме в рамках громкого кроссовера (а потенциал для промо был колоссальный), партнёрство завязано именно на игре. Даже турнир называется Arise Cup. Для фанатов, ждавших буста аниме-версии, это выглядит как демонстративный игнор.

Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон

Но на этом «забили» не заканчивается.

В свежем обновлении Arise Джин-у получает новую форму – «Монарх драконов, уничтожающих небеса». И тут всё становится ещё интереснее: герой буквально присваивает силу Антареса – финального антагониста оригинала.

Рога, крылья, драконья мощь – перед нами уже не Теневой Монарх, а нечто иное. Фактически – новый монарх, новая сущность.

Если вспомнить эпилог манхвы и альтернативную линию с одержимостью, это выглядит как попытка канонизировать «драконью» версию Джин-у. Проблема в том, что происходит это вне аниме – в игре, в ивентах, в коллабах.

Канон растекается по мультивселенной, но продолжение аниме при этом даже не анонсировали.

Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон

В итоге главный герой уже не просто «самый сильный охотник человечества». Он – сосуд силы разрушения. И быть человеком ему больше не обязательно.

Ранее мы писали: Эти 3 свежих аниме стоит «проглотить» залпом вместо очередного пересмотра «Поднятия уровня»

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку», игры Fortnite, Netmarbles
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин


