Автор «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто дебютирует в качестве режиссера

Создатель сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто созрел для режиссерского дебюта в полнометражном кино. Согласно Deadline, кинематографист поставит инди-драму под названием Easy’s Waltz.

Ведущие роли в картине сыграют Аль Пачино («Ирландец»), Саймон Рекс («Красная ракета»), а также Винс Вон («Закатать в асфальт») и Мишель Монахэн («Прощай, детка, прощай»), которые сыграли в «Настоящем детективе». Пиццолатто снимет Easy’s Waltz по собственному сценарию. Продюсированием займется Марго Хэнд («Неуправляемый»).

Предстоящую ленту характеризуют как сочетание «Тусовщиков» с Воном и драмы «Звезда родилась». В центре повествования окажется переживающий сложные времена комикс из Лас-Вегаса, пытающийся найти свое место в мире. По мере развития сюжета главный герой будет взаимодействовать с разными местными эксцентричными личностями.

Сроки производства Easy’s Waltz пока не оглашены. Вон и Монахэн недавно закончили съемки в сериале Apple TV+ «Плохая обезьяна» от создателя «Теда Лассо» Билла Лоуренса. Пачино недавно снялся в нуарном триллере Майкла Китона «Нокс уходит». У Рекса в скором времени выйдет криминальная комедия с Сидни Суини «Американа», ранее известная как «Государственный гимн».