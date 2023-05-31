Арнольд Шварценеггер трогательно обратился к ушедшему на покой Брюсу Уиллису

Арнольд Шварценеггер выразил восхищение Брюсом Уиллисом, который вынужден был закончить свою кинокарьеру из-за диагностированной у него афазии. В новом интервью для CinemaBlend, прошедшем на премьере комедийного сериала «Фубар», актер сказал, что, несмотря ни на что, Уиллис всегда будет великой звездой:

«Я думаю, что он фантастический актер. Он всегда был большой, колоссальной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как великую, великолепную звезду. И как доброго человека. Я понимаю, что ему пришлось уйти на пенсию из-за обстоятельств, связанных с его здоровьем. Но знаете, на самом деле мы, герои боевиков, никогда по-настоящему не уходим на пенсию. Мы просто делаем перезарядку».

За всю свою продолжительную карьеру Шварценеггеру довелось поработать с Уиллисом дважды: актеры вместе снялись в фильмах «Неудержимые» и «Неудержимые 2», в которых также сыграли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен и другие звезды.

Афазия — это речевое расстройство, вызванное повреждением мозга, которое влияет на способность человека общаться и запоминать текст. В феврале 2023 года семья Уиллиса сообщила, что его заболевание прогрессирует до лобно-височной деменции.