Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за ноябрь 2024 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
29 ноября 2024
В Москве состоялась «viju ночь эмоций», посвященная психологии страха
Скука или проницательный триллер? Сериал «Агентство» с Майклом Фассбендером разделил критиков
Редакция Cahiers du cinéma представила свой топ лучших фильмов 2024 года
Христианские рождественские фильмы, которые возвращают к истокам религиозного праздника
28 ноября 2024
Шарлиз Терон получила роль в новом фильме Кристофера Нолана
Евгений Кулик и Алексей Серебряков делят деньги в трейлере комедии «Лотерея»
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества
27 ноября 2024
В начале была кровь: вышел трейлер сериала «Декстер: Первородный грех»
Игрок 456 возвращается в смертельную игру в трейлере второго сезона «Игры в кальмара»
С атмосферой праздника: 10 главных рождественских и новогодних фильмов последних лет
Визуально впечатляющий, но вторичный сиквел: появились первые рецензии на «Моану 2»
Мажор идет на авантюру ради денег родителей в трейлере комедии «Притворись моей невестой»
Дурдом какой-то! Топ хорроров о пациентах психбольницы
26 ноября 2024
Луи Гаррель летит через Анды в трейлере фильма «Сент-Экзюпери»
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой
Ученый Евгений Шварц переносится в Средневековье в трейлере фэнтези «Черный замок»
Юрий Стоянов выслеживает телефонного мошенника в трейлере сериала «Мамонты»
25 ноября 2024
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании
Марио Касас стремится попасть в тюрьму трейлере триллера «Побег»
Стартовал 9-й Московский еврейский кинофестиваль
Александр Петров сыграет главную роль в сериале «Камбэк»
«Злая» и «Гладиатор 2» уверенно лидируют в мировом прокате
24 ноября 2024
Праздник как с открытки: рождественские фильмы от Hallmark
23 ноября 2024
Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга
22 ноября 2024
Будет страшно: в Москве пройдет очередная «viju ночь эмоций»
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Школьники борются за свою любовь в трейлере мелодрамы «Четыре четверти»
Начались съемки второго сезона сериала «Кибердеревня»
Молодая неаполитанка сводит мужчин с ума своей красотой в трейлере фильма «Партенопа»
Вышли трейлеры мультфильмов «Элио», «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» и «Плохие парни 2»
21 ноября 2024
Девушка стремится стать новой Ким Кардашьян в трейлере драмы «Дикий алмаз»
В онлайн-кинотеатре Amediateka стартует сериал «Уроки китайского»
Роберт Паттинсон пополнил актерский состав нового фильма Кристофера Нолана
Спин-офф «Головоломки»: вышел трейлер мультсериала «Студия сновидений»
Не только Паддингтон: 7 классных фильмов об антропоморфных животных
20 ноября 2024
Сколько себя помню, я всегда хотел быть гангстером: Каким получился «Пингвин»
Рэйф Файнс сражается за Жюльет Бинош в трейлере фильма «Возвращение Одиссея»
Джек Блэк открывает удивительный мир в трейлере фильма «Minecraft в кино»
Объявлена программа 3-го фестиваля авторского кино «Зимний»
19 ноября 2024
Объявлена программа 9-го Московского еврейского кинофестиваля
Анастасия Калашникова ответила на вопросы Киноафиши
Джош О’Коннор сыграет с Эмили Блант в новом фильме Стивена Спилберга
Семейная реликвия становится предметом раздора в трейлере драмы «Урок игры на фортепиано»
Простые, но зато такие мудрые: эти 12 цитат Стрелецкого из «Триггера» заменяют годы психоанализа
18 ноября 2024
Посмотрели «Американскую историю ужасов»? Вот еще 10 сериалов, которые заставят вздрагивать от каждого шороха
Для тех, кому не хватило «Комбинации»: 8 музыкальных картин, которые не уступают новинке
Эти 10 сериальных эпизодов считаются лучшими в истории: «Игры престолов» даже близко там нет
Сказки кончились: эти 10 дорам основаны на реальных событиях — больше никаких «радужных единорогов»
И на старуху бывает проруха: 10 провальных фильмов от великих режиссеров Голливуда
Не хуже «Джентльменов удачи»: 8 незаслуженно забытых советских комедий
Пугают не хуже ужастиков с призраками: 10 достойных фильмов-катастроф — многие основаны на реальных событиях
Про эти 10 дорам знают не все, а зря: у них интересный сюжет и разноплановые жанры
Тихий ужас: 5 хтонических хорроров, пугающих до мурашек по коже безо всяких скримеров
Лиза Кудроу продает дом с секретами в трейлере сериала «За красивым фасадом»
Устали пересматривать «Интерстеллар»? Вот еще 10 интересных фильмов в жанре sci-fi
Могут посоревноваться с «Хатико»: эти 12 фильмов стоит посмотреть тем, кто любит всплакнуть в конце
Кэмерон Диас и Джейми Фокс становятся шпионами в трейлере боевика «Снова в деле»
«Миссия: Красный» слабо стартовал в прокате, а «Веном 3» наращивает прибыль
Серкан Болат переносится в прошлое в трейлере комедии «Холоп. Великолепный век»
15 ноября 2024
Лару Крофт в сериале Tomb Raider сыграет Софи Тернер
Нестандартный музыкальный байопик: вышел трейлер фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»
Юлия Пересильд оказывается в отношениях с умным домом в трейлере мелодрамы «ON и Она»
14 ноября 2024
Начались съемки антологии, в которой сыграют актеры с особенностями здоровья
Филипп Киркоров и Денис Дорохов борются за выживание в трейлере комедии «Братья»
Леди Гага появится во втором сезоне «Уэнсдэй»
Компьютерный гений Рами Малек карает убийц своей жены в трейлере триллера «Любитель»
В компанию к Чебурашке: какие еще советские мультики станут фильмами
13 ноября 2024
Виталия Корниенко бросается на поиски пони в трейлере комедии «Одна дома. Великолепная пятерка»
Сериал «Тоннель» одержал победу в категории «Самая ожидаемая экранизация» на фестивале «Читка»
Подошли к концу съемки сериала «Беспринципные: Непреклонный возраст»
Рене Зеллвегер переживает новое романтическое увлечение в трейлере «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
В фильме Гая Ричи об аристократии снимутся Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс
12 ноября 2024
Актер, который играет в режиссера: путь Бориса Дергачева
Каждое убийство не проходит бесследно: вышел трейлер хоррора «Астрал. Медиум»
Эпичности не отнять, но первая часть лучше: критики неоднозначно приняли «Гладиатора 2»
11 ноября 2024
Том Круз снова бежит: вышел первый трейлер блокбастера «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Начались съемки сериала «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
Дьявольский и пугающий: появились первые отзывы о «Носферату» Роберта Эггерса
Студия Marvel выпустила новые трейлеры «Капитана Америки: Новый мир» и «Громовержцев»
Вышел дублированный трейлер байопика «Великая» с Кейт Уинслет
10 ноября 2024
В топ-7 самых популярных фильмов на Netflix прямо сейчас — целых 3 мульта, а №2 ругают и критики, и зрители
9 ноября 2024
Прощай, «Эйфория»: скандальный сериал хотят закрыть после двух сезонов, но мы нашли еще 5 похожих
Не только «Шерлок»: в СССР было немало крутых сериалов — собрали 5 лучших с высокой оценкой
8 ноября 2024
В Москве начались съемки второго сезона сериала «Монастырь»
Бестактная повариха или мудрая женщина? 5 жизненных уроков от Тоси Кислициной из «Девчат»
Слава Копейкин погружается в криминальный мир в трейлере сериала «Дети перемен»
Продюсер «Людей Икс» готовит новую трилогию «Звездных войн»
Говорящий пес переживает массу приключений в трейлере новогоднего фильма «Мое собачье дело»
Джеки Чан спасает медвежонка в трейлере комедийного боевика «Операция “Панда”»
Made in Russia: 8 лучших военных сериалов последних лет, которые не вызывают чувство стыда
7 ноября 2024
Состарившийся Евгений Цыганов опекает внука в трейлере комедии «Батя 2. Дед»
Евгений Цыганов возрождает глянцевый журнал и свою жизнь в трейлере сериала «Первый номер»
Есть и преступления, и наказания: назван самый популярный сериал в России, но это не экранизация Достоевского
«Завтра-послезавтра выпущу обзор»: BadComedian в шоке от сериала «Преступление и наказание»
Даже рекомендовать не стыдно: 10 новых комедийных сериалов России, от которых сложно оторваться
Сарик Андреасян готовит фильм «Сказка о царе Салтане» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк
Голому Ивану Янковскому санкции ни по чем: «Преступление и наказание» покажут в Европе и США
Netflix объявил название серий пятого сезона «Очень странных дел» — финал выйдет в 2025 году
«Очень странные дела» в пролете: 5 самых популярных SciFi-сериалов на Netflix прямо сейчас
(Не)чистая работа: 8 лучших фильмов и сериалов о киллерах
6 ноября 2024
Павел Табаков собирает свою стаю в трейлере комедии «По барам»
Актриса озвучивания Дарья Блохина ответила на вопросы Киноафиши
Ричи, Уиллис и даже Питт: 10 интересных, но провальных попыток «скопировать» «Криминально чтиво»
Гениальный математик взламывает шифры через сны в трейлере триллера «Декодер. Игра гения»
Смотрите запоем «Трассу» и «Лихие»? Вот еще 7 сериалов, основанных на реальных кошмарных преступлениях
Билли Зейн в образе легенды Голливуда: вышел трейлер байопика «Вальсируя с Брандо»
Warner Bros готовит масштабное обновление франшизы «Гарри Поттер»
5 ноября 2024
Сказочное начало и трагичный финал: 5 захватывающих турецких сериалов с кошмарной концовкой
Семья богачей имитирует бедность в трейлере комедии «Миллиардер в трущобах»
Ходит оборванкой: зачем Вован из «Реальных пацанов» затеял «алиментный скандал» с бывшей супругой
Мучения Раскольникова понравились народу: сериал «Преступление и наказание» только вышел, а уже бьет рекорды
Тильда Суинтон и Джордж Маккэй поют о своей жизни в трейлере мюзикла «Конец света»
А вас, Штирлиц, я попрошу воскреснуть: кто сыграет главную роль в новом фильме о великом разведчике
Отличный, но уступающий предыдущим частям фильм: критикам понравились «Приключения Паддингтона 3»
О «Молодежке» и не только: Влад Канопка дал интервью Киноафише
3 ноября 2024
В новом сериале Netflix 2024 всего 8 серий – но все оценили его на 10 из 10
За них не стыдно: 6 российских сериалов, которые выкупил Нетфликс
2 ноября 2024
Таинственные карты несут зловещее предзнаменование в трейлере хоррор-триллера «Таро»
Джуд Лоу берет под крыло потерявшихся детей в трейлере сериала «Звездные войны: Опорная команда»
Знаменитый художник влюбляется в свою ученицу в трейлере байопика «Кандинский и его муза»
1 ноября 2024
В кинотеатрах стартовал спортивный байопик «Федя. Народный футболист»
Катерину Шпицу сводят с Дмитрием Нагиевым в трейлере новогодней комедии «Папу маме заверни»
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Ужас глазами призрака: вышел трейлер хоррора Стивена Содерберга «Присутствие»
На KION и «Иви» стартует сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
