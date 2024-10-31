Меню
31 октября 2024
В прокат вышел триллер с Мэттом Диллоном «Что скрывает любовь»
Александр Петров конфликтует со своим братом-близнецом в трейлере комедии «Василий»
Разводящиеся Анна Михалкова и Гоша Куценко встречают Новый год в трейлере комедии «Совсем ошалели»
Виктория Буцких из «Трудных подростков» ответила на вопросы Киноафиши
Квентин Тарантино горячо похвалил «Джокера: Безумие на двоих» за обман зрительских ожиданий
Бен Уишоу помогает шпионке Кире Найтли в трейлере сериала «Черные голуби»
30 октября 2024
Премьера сериала «Преступление и наказание» откладывается
Охотник из тайги расследует гибель дочери в трейлере якутского триллера «Моя девочка»
Элли встречает сказочных друзей в трейлере фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
29 октября 2024
Джонни Депп и Пенелопа Круc снимутся в новом фильме Марка Уэбба
Ирина Старшенбаум сбегает в Пермский край с едва знакомым парнем в трейлере роуд-муви «Втроем»
Следующим проектом Дэвида Финчера станет англоязычная версия «Игры в кальмара»
28 октября 2024
Майки Мэдисон не чувствовала себя неловко, снимаясь обнаженной в «Аноре»
«Человек-паук 4» с Томом Холландом выйдет в июле 2026 года
Анджелина Джоли в образе оперной дивы: вышел новый трейлер байопика «Мария»
Неудачная реализация амбициозной идеи: критикам не понравился фильм «Тогда. Сейчас. Потом»
Сладость или гадость: 7 хорроров в антураже Хэллоуина
25 октября 2024
Что показали в сценах после титров в фильме «Веном: Последний танец»
Два новых «Хищника» и сиквел «Чужого: Ромул»: глава студии 20th Century рассказал о планах на будущее
Сотрудник ЦРУ Майкл Фассбендер переживает кризис в трейлере сериала «Агентство»
24 октября 2024
Кирилл Зайцев сражается с чудищами и пробует банан в трейлере фильма «Финист. Первый богатырь»
Влад Демин рассказал о съемках в сериале «Гудбай» и ответил на вопросы Киноафиши
Гангстер Лиам Нисон становится на путь искупления в трейлере боевика «Профессионал»
Дурацкий и сумбурный, но веселый: мнения критиков о «Веноме: Последний танец» разделились
23 октября 2024
Адам Скотт бежит по офисному лабиринту в трейлере второго сезона «Разделения»
Кевин Костнер напоминает о своей власти в трейлере второй половины пятого сезона «Йеллоустоуна»
Студия Marvel удалила фильм «Блэйд» из графика ближайших релизов
В Москве начались съемки фильмов «Пара на пару» и «Жемчуг» с именитыми артистами
Супергероиня Юлия Егерева противостоит Павлу Прилучному в трейлере экшен-комедии «УничтоЖанна»
22 октября 2024
Красочные новогодние приключения: вышел трейлер мультфильма «СуперСанта»
Эдриан Броуди перестраивает свою жизнь в Америке после Второй мировой в трейлере «Бруталиста»
Том Холланд договаривается о роли в новом фильме Кристофера Нолана
Людмила Артемьева противостоит Снежной королеве в трейлере праздничного фильма «Баба Яга спасает Новый год»
21 октября 2024
Павел Прилучный держит путь на Берлин в трейлере фильма «Война и музыка»
«Улыбка 2» успешно стартовала в прокате, «Руки вверх!» продолжает лидировать в России
Оборотень Кристофер Эбботт терроризирует свою семью в трейлере хоррора «Человек-волк»
Лука Гуаданьино снимет ремейк «Американского психопата»
18 октября 2024
Начались съемки полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда»
Алексей Гуськов обороняет крепость на холме в трейлере исторического фильма «Злой город»
Россияне назвали лучших отечественных киноартистов 2024 года
Милли Бобби Браун и Крис Пратт воюют с роботами в трейлере блокбастера «Электрический штат»
17 октября 2024
Юра Борисов в образе гениального поэта: вышел трейлер байопика «Пророк: История Александра Пушкина»
Девочка спасает милого зверька в трейлере приключенческого фэнтези «Очи»
Террорист Джейсон Бейтман шантажирует Тэрона Эджертона в трейлере триллера «Ручная кладь»
Смелый и забавный сиквел: «Улыбка 2» понравилась критикам
С большого экрана на малый: 11 сериалов от режиссеров с мировым именем
16 октября 2024
Колин Ферт теряет дочь в результате теракта в трейлере мини-сериала «Локерби: Поиск правды»
Чудовище помогает Мелиссе Баррере пережить разрыв с парнем в трейлере комедии «Мой сосед — монстр»
Татуированный Барри Кеоган растит дочь в трейлере фильма «Птица»
Новая экранизация Стивена Кинга: вышел трейлер хоррора «Обезьяна»
15 октября 2024
Ксавье Долан готовит фильм о парижском литературном мире конца XIX века
«Руки вверх!» и «Ужасающий 3» успешно стартовали в прокате, а сборы «Джокера 2» обвалились
Актриса, летчик и писатель: вышел новый трейлер исторической драмы «Любовь Советского Союза»
14 октября 2024
Вместе с женой и детьми: Озчивит озвучил дату возвращения в Россию
Юлия Снигирь, Павел Деревянко и Аглая Тарасова сыграют в триллере «Кто-то должен умереть»
Моряк Андрей Мерзликин и его товарищи совершают подвиг в трейлере фильма «Северный полюс»
В разработку запущен новый сериал о Штирлице
11 октября 2024
Мария Горбань адаптируется к жизни на ферме Павла Прилучного в трейлере комедии «Постучись в мою Тверь»
Джуд Лоу раскрывает террористический заговор в трейлере тру-крайм триллера «Безмолвное братство»
Дмитрий Нагиев грозится сыграть в кино страшнее всех в трейлере комедии «Новый год в Березовке»
Милош Бикович перехватывает секретный шифр в трейлере шпионского экшена «Красный шелк»
Лашана Линч выслеживает киллера Эдди Редмэйна в трейлере сериала «День Шакала»
10 октября 2024
Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют в новом проекте Гая Ричи
Динозавр попадает к изучающим пустоту ученым в трейлере мультфильма «Диплодочек и волшебные миры»
Русский Тимоти Шаламе попал в голливудскую «Анору» благодаря съемкам голышом
Редакция Variety представила список лучших хорроров в истории
Ян Цапник конфликтует с Дмитрием Нагиевым в трейлере комедии «Зять»
9 октября 2024
Мальчик и его семья спасают инопланетянина в трейлере фантастической комедии «Ждун»
Артем Быстров и его сын становятся бандитами в трейлере сериала «Лихие»
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Кристофера Нолана
Поражен мозг, обездвижены конечности: Василию Ливанову не могут помочь в реанимации
Ридли Скотт уже пишет сценарий «Гладиатора 3»
Хью Грант начинает страшную игру в новом трейлере триллера «Еретик»
8 октября 2024
Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана: вышел трейлер байопика «Никому не известный»
«Почти умер. Как-то так»: Аль Пачино скрывал правду о своем состоянии
Сергей Бурунов и Гарик Харламов шалят в московском ЖК в трейлере фэнтези «Домовенок Кузя»
Уилл Смит сыграет в новом боевике Майкла Бэя
Специальный приз жюри в Каннах: вышел трейлер триллера «Семя священного инжира»
Переосмысление жанра: 7 нестандартных мюзиклов
7 октября 2024
Виктор Добронравов принимает в семью медвежонка в трейлере фильма «Пальма 2»
Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериалов
«Джокер: Безумие на двоих» слабо стартовал в прокате
Адвокат Роман Маякин попадает впросак в трейлере комедии «Право на лево»
4 октября 2024
Романтика и хаос: вышли новые трейлеры «Аноры»
Энтони Маки и Морена Баккарин сражаются с монстрами в трейлере боевика «Хищные земли»
Никита Ефремов копирует сознание человека в трейлере фантастической драмы «Реплика»
Мэтт Диллон утаивает правду в трейлере триллера «Что скрывает любовь»
3 октября 2024
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная премьера сериала «жЫЫЫзнь»
Сериал «Шугар» с Колином Фарреллом продлен на второй сезон
Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу»
Эндрю Гарфилд заявил, что готов вновь сыграть Человека-паука
Никита Волков отказался сниматься во втором сезоне «Постучись в мою дверь в Москве»
Окружающая среда в опасности: 11 фильмов и сериалов об экологии
2 октября 2024
Стало известно, когда выйдет «Крик 7»
Дэниэл Дэй-Льюис вернется в кино, сыграв в фильме своего сына
Николас Холт сталкивается с тяжелейшей дилеммой в трейлере драмы «Присяжный номер два»
Николь Кидман заводит страстный роман с Харрисом Дикинсоном в трейлере фильма «Плохая девочка»
В прокат выходит отечественное фэнтези «Василиса и хранители времени»
1 октября 2024
Данила Якушев: «Хоакин Феникс стал для меня тяжелым, хотя раньше я им вдохновлялся»
Лили-Роуз Депп становится одержима древним демоном в трейлере хоррора «Носферату»
Хоккеист Роман Курцын делает из детей чемпионов в трейлере фильма «Капитан Крюк»
Что смотреть в октябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
