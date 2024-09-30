Меню
30 сентября 2024
Мэрил Стрип сыграет в экранизации романа Джонатана Франзена «Поправки»
«Мегалополис» проваливается в прокате, «Дикий робот» стартовал лучше ожиданий
Новый уровень ультранасилия: «Ужасающий 3» понравился критикам
28 сентября 2024
Что почитать в начале осени: топ-10 увлекательных произведений
27 сентября 2024
Джейсон Сигел лечит себя и своих пациентов в трейлере второго сезона «Терапии»
Анджелина Джоли выходит на оперную сцену в трейлере байопика «Мария»
Медведь-космонавт попадает на Красную планету в трейлере мультфильма «Бернард: Миссия Марс»
«Чужой: Ромул» получил дату цифрового релиза
26 сентября 2024
Педро Паскаль и Белла Рэмзи отбиваются от щелкунов в трейлере второго сезона «Одних из нас»
Ана де Армас становится киллером в трейлере боевика «Балерина» из вселенной «Джона Уика»
Создатели «Приключений Паддингтона» готовят четвертый фильм и сериал
В Москве приготовят самую большую кружку какао
Тильда Суинтон и Джулианна Мур встречают смерть в трейлере фильма «Комната по соседству»
Тимур Батрутдинов попадает к контрабандистам в трейлере комедии «Небриллиантовая рука»
Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Дэдпула и Росомахи»
25 сентября 2024
Мечтают ли андроиды о любви: 8 трогательных мультфильмов о роботах
В Москве состоится премьерный показ хоррор-триллера «Тихое место: Азраэль»
Мальчик попадает в школу для оборотней в трейлере фильма «Дети леса»
Майкл Б Джордан сталкивается с вампирами в трейлере хоррора «Грешники»
Судьба врывается в жизнь Кейт Бланшетт в трейлере мини-сериала «Все совпадения неслучайны»
Шпионка Кейт Бекинсейл спасает мужа в трейлере экшен-триллера «Досье “Черная канарейка”»
В прокате стартует фэнтезийный мультфильм «Команда монстров»
24 сентября 2024
Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют в новой адаптации «Грозового перевала»
Жора Крыжовников снимает сериал на основе фильма «Москва слезам не верит»
Роман Евдокимов высекает волшебную искру в трейлере сказки «Огниво»
Кейт Бланшетт пытается спасти мир от кризиса в трейлере политической сатиры «Слухи»
23 сентября 2024
Флоренс Пью и Дэвид Харбор возглавляют команду антигероев в первом трейлере «Громовержцев»
Кровь, пот и пыль: вышел новый эпичный трейлер «Гладиатора 2»
Дуэйн Джонсон и Крис Эванс спасают Санта-Клауса в трейлере комедийного экшена «Миссия: Красный»
«Амедиатека» выпустит ряд сериалов студии A24, включая «Проклятие» с Эммой Стоун
В разработку официально запущен «Ужасающий 4»
«Битлджус 2» продолжает наращивать кассу, «Трансформеры: Начало» слабо стартовали в прокате
20 сентября 2024
В российский прокат выйдет знаменитый корейский хоррор «История двух сестер»
Элла Пернелл стремится быть замеченной в трейлере мини-сериала «Дорогуша»
Сирша Ронан защищает своего сына во время Второй мировой войны в трейлере фильма «Блиц»
В производство запущены фильм «Мажор в Дубае» и экранизация Atomic Heart
19 сентября 2024
Дэвид Харбор о финале «Очень странных дел»: «Никогда не видел, чтобы подростки так рыдали»
Планета жалуется на аллергию Антону Филипенко в трейлере комедии «Говорит Земля!»
Денис Косиков и Софья Аржаных берутся за опасную миссию в трейлере сериала «Подростки в космосе»
Вовочка, Теща и другие: в производство запущена комедия «Герои анекдотов»
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях
18 сентября 2024
В российский прокат выйдет фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом»
Роберт Паттинсон погибает много раз подряд в трейлере фильма «Микки 17»
Мальчик-колдун разыскивает своего пропавшего брата в трейлере мультика «Пушистое превращение»
Джош Бролин и Питер Динклэйдж ссорятся и занимаются криминалом в трейлере комедии «Братья»
17 сентября 2024
Киллиан Мерфи узнает об устрашающих делах Эмили Уотсон в трейлере фильма «Мелочи жизни»
Чарли Ханнэм сыграет главную роль в третьей части антологии Netflix «Монстр»
Дети противостоят злодеям в трейлере приключенческого фильма «Робин Гуд и хранители леса»
Фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном получил главную награду кинофестиваля в Торонто 2024
Наташа Бардо: «От выгораний не спасаюсь, я просто проживаю такие периоды»
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
16 сентября 2024
Звезды мирового кино, похороненные на знаменитых парижских кладбищах
Эдакая мультивселенная: вышел новый трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
Новый фильм Кевина Смита «Сеанс в 16:30» получил первые отзывы критиков
Главный талант советского футбола переживает нервный срыв в трейлере фильма «Федя. Народный футболист»
Эпатажный Евгений Цыганов руководит журналом в трейлере сериала «Первый номер»
Выхода нет: 8 захватывающих триллеров о персонажах в замкнутом пространстве
13 сентября 2024
Лора Дерн влюбляется в Лиама Хемсворта в трейлере ромкома «Планета одиночек»
Вячеслав Чепурченко: «В шоу всем мил не будешь»
Критики тепло приняли сериал «Пингвин»
Вампиры атакуют жителей маленького городка в трейлере хоррора «Жребий Салема»
Ларс фон Триер готовит новый фильм, получивший название «После»
Психоз, паранойя, депрессия: 10 фильмов о психических расстройствах
12 сентября 2024
Том Харди противостоит Наллу в новом взрывном трейлере «Венома: Последний танец»
100% на Rotten Tomatoes: вышел финальный трейлер мультфильма «Дикий робот»
Кинофестиваль «Шередарь» 2024 впервые будет включать открытую программу
Нонна Гришаева воспитывает дочь в трейлере лирической комедии «Про мою маму и про меня»
Брутальные романтики: 5 киногероев, которые умеют и драться, и по-настоящему любить
Все дороги ведут в Голливуд: 8 американских ремейков успешных иностранных фильмов
11 сентября 2024
Телеканал ТНТ готовит фильм «Наша Russia», приуроченный к 8 марта
Шейлин Вудли сыграет Дженис Джоплин в биографическом фильме
Себастиан Стэн в образе молодого Дональда Трампа: вышел трейлер фильма «Ученик»
В прокат выходит ромком «Любовь зла» с Никитой Кологривым и Катериной Ковальчук
5 главных фильмов 81-го Венецианского кинофестиваля
10 сентября 2024
Ирина Старшенбаум и Петр Федоров сыграют в романическом фильме «Туда»
Сару Полсон преследует злобная сила в трейлере хоррора «Задержи дыхание»
HBO открыл кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер»
«Человек-паук 4» с Томом Холландом обрел режиссера
Максим Стоянов пытается связаться с инопланетянами в трейлере фильма «Пришелец»
9 сентября 2024
Мятежный возраст: 10 знаковых фильмов о взрослении
Владимир Машков сыграет в фильме о Великой Отечественной войне «В списках не значился»
Кристофер Эбботт превращается в монстра в трейлере хоррора «Человек-волк»
«Битлджус Битлджус» успешно стартовал в прокате
8 сентября 2024
Объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2024
6 сентября 2024
Начались съемки российского фэнтезийного сериала «Красное озеро»
Страна Оз до появления Дороти: вышел новый трейлер фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Психов в погонах станет больше, суперзвезда вернется: первые подробности съемок «Метода 3»
В разработку запущен фильм «Четырнадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом
Ералаш из «Слова пацана» ищет отца в новом сериале «Юг»: рассказываем, чего ждать от премьеры
Билли Боб Торнтон занимается нефтяным бизнесом в трейлере сериала «Землевладелец»
Еще одна «Белоснежка»: диснеевская принцесса станет героиней фильма ужасов
Девочка-призрак и ее друзья переживают массу приключений в трейлере мультика «Команда монстров»
Питт и Клуни вернутся, а Содерберг нет: что известно о новой части «Друзей Оушена»
5 сентября 2024
Вышел трейлер финального сезона сериала «Аркейн»
Сериал «Убийства в одном здании» продлен на пятый сезон
Алена Михайлова бросает вызов якудза в трейлере сериала «Амура»
Зрители уже и не надеялись: долгожданные новости о «Бэтмене 2» с Паттинсоном
Аарон Тейлор-Джонсон и Том Харди снимутся в фильме по книге Ю Несбё «Кровь на снегу»
Подборка фильмов и сериалов про начальника мечты
4 сентября 2024
Смертоносное проклятие преследует Наоми Скотт в трейлере хоррора «Улыбка 2»
Эми Адамс раскрывают свою собачью сущность в трейлере черной комедии «Ночная сучка»
Хлоя Севиньи и Хавьер Бардем становятся жертвами убийства в трейлере «Монстров: История братьев Менендес»
Джейсон Момоа попадает в мир кубиков в трейлере фильма «Майнкрафт»
Лесной сыщик расследует дело о пропавшем зайце в трейлере мультсериала «Барсукот. Очень зверский детектив»
Новые «Папины дочки» продлили на четвертый сезон: Веника так просто не отпустят
Песни Высоцкого и Бикович в роли Шляпника: звезда «Слова пацана» снимется в мюзикле «Алиса в стране чудес»
«Слово пацана» встречает «Бригаду»? Смотрим первый отрывок «Детей перемен» с Копейкиным
Три поколения Соколовых живут под одной крышей в трейлере сериала «Родители родителей»
3 сентября 2024
Добрый демон противостоит нечисти в трейлере триллера «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
Топ-10 книг издательства «Эксмо» на ММКЯ 2024
Очередная новогодняя комедия от ТНТ: начались съемки фильма «Небриллиантовая рука»
Адвокат Елизавета Боярская конфликтует с дочерью Полиной Цыгановой в трейлере драмы «110»
Тиктокерша попадает в мир сказок в трейлере комедии «Зачетная принцесса»
2 сентября 2024
Все-таки время умирать? Печальные новости для всех, кто ждет следующего Джеймса Бонда
Придет на пятый день с востока: МакКелен готов сняться в новом «Властелине колец», но боится не успеть
Появились первые кадры из новой части «Мира Юрского периода»
Официальной даты нет, но уже все посчитано: когда «Дэдпул и Росомаха» наконец выйдет в «цифре»
Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко сыграют в комедии «Актерище»
Три причины смотреть новый сериал «Какао»
Фильм «Бруталист» с Эдрианом Броуди произвел фурор на Венецианском кинофестивале
Что смотреть в сентябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
1 сентября 2024
Провальный sci-fi со Скарлетт Йоханссон спустя 10 лет неожиданно стал хитом Нетфликс
В списке 100 любимых кинолент Акиры Куросавы – 3 фильма СССР (сможете угадать все?)
10 сериалов, похожих на "Лок и ключ" (если трёх сезонов шоу Нетфликса вам не хватило)
Майкл Кейн назвал величайший фильм всех времён (в России его оценили на 8 из 10)
10 фильмов про наемных убийц, похожих на "Быстрее пули" - или ещё лучше
От этого фильма Хичкока все киноманы в восторге – и только Тарантино он "не возбуждает"
Только одна киностудия никогда не получала "Оскар" за "Лучший фильм" (вы ни за что не догадаетесь, кто это)
10 фильмов, которые даже у упертых оптимистов вызовут экзистенциальный кризис
Новый боевик 2024 года захейтили критики – но его посмотрели почти 100 млн раз на Нетфликс
Эти 10 фильмов не зря получили "Оскар" – все пересматривают их до сих пор
10 любимых фильмов Тарковского (советских среди них нет)
Тарантино искал в "Криминальное чтиво" совсем других актеров: вот собственноручно написанный им список
Марк Твен предсказал появление интернета в 1898 году в своём рассказе, но никто не заметил
"Бордерлендс" уже не главное разочарование в мировом прокате — у другого фильма дела идут еще хуже
Джордж Мартин объяснил, почему он до сих пор не закончил "Песнь Льда и Пламени"
10 лучших фильмов о войне, которые вышли в 2024 году
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР
Вербовщик, ребенок.. вы серьезно? «Алиса в пограничье» набрала 200 млн часов просмотра, но зрители видят в нем лишь копию «Игры в кальмара»
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
