Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за август 2024 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 августа 2024
Названы 10 лучших британских фильмов всех времён: нет ни одного из 21 века
Не "Титаник", но тоже остросюжетно: 10 лучших фильмов-катастроф 90-х
Топ 10 голливудских фильмов ужасов со "взрослым" рейтингом 18+
10 топовых sci-fi фильмов 2024 года ("Дюну" так никто и не обошёл – она на 1 месте)
Эдди Редмэйн снимется в ремейке хитового фильма 1970-х (за каждый эпизод он получит по миллиону долларов)
В Сети подсчитали, с кем Квентин Тарантино работал чаще всего (это не Сэмюэл Л. Джексон)
10 лучших боевиков с Райаном Рейнольдсом ("Дэдпул и Росомаху" мы не включили)
8 фильмов ужасов, в которых снялись звезды Марвел – а никто даже не заметил
10 мультиков DreamWorks из нулевых, которые мы пересматриваем даже в 2024 ("Шрек" на 1 месте)
Новый "Ворон" мог бы получить успех в прокате только при одном условии
Джордж Мартин не переносит "Гарри Поттера" — возможно, на то есть реальная причина
Список всех 10 фильмов про Человека-паука (и сколько они заработали в прокате)
10 самых длинных комедийных сериалов всех времён: у каждого – сотни серий
15 длинных сериалов, у которых больше 100 серий – будете смотреть не отрываясь
Этим фантастическим фильмам стоило бы дать "Оскар" – вместо этого их "прокатили" с номинациями
Эта реклама со звездами "Во все тяжкие" стоила 14 миллионов — и она стала идеальным завершением сериала
Новый триллер со звездой “Kingsman” выйдет на Нетфликсе уже в этом году
Эти 10 дорам стоит увидеть всем, кто никогда не смотрел корейские сериалы
Эти 10 хорроров сняли в 80-х, но они куда криповей современных фильмов ужасов
Тарантино обожает первые три части "Истории игрушек" — но только одну трилогию он считает идеальной
Несправедливо забытый триллер Стивена Спилберга получит спин-офф спустя 42 года
Даже Кристофер Нолан рекомендует эти 7 фильмов о войне
30 августа 2024
10 фильмов, снятых по реальным событиям (потому что настоящая жизнь порой интереснее выдумки)
Только 11 фильмов Марвел заработали в прокате больше миллиарда долларов: вот их список (да, "Дэдпул 3" тоже здесь)
Провальный "Бордерлендс" можно будет посмотреть онлайн раньше, чем все думали
4 сезон “Медведя” не заставит себя долго ждать — это подтверждает и Джереми Аллен Уайт
10 культовых фильмов 90-х, которые сегодня стыдно пересматривать
Безмолвная Самара Уивинг спасается от зла в трейлере хоррора «Тихое место: Азраэль»
Эти 10 фильмов с грохотом провалились в прокате – а теперь их все обожают
Морган Фриман отказался снимать одну сцену в адаптации бестселлера Стивена Кинга — и это спасло фильм
Этих 7 моментов из "Крестного отца" не было в сценарии: их гениально сымпровизировали актеры
Дженна Ортега жалеет, что не забрала уникальный реквизит со съемочной площадки "Уэнсдэй"
Терапевт Максим Матвеев провоцирует своих клиентов в трейлере третьего сезона «Триггера»
Как смотреть все части "Звонка" по порядку (у хоррор-франшизы аж 14 фильмов!)
Нетфликс снова испытывает терпение своих пользователей — их любимый триллер с Дензелем Вашингтоном совсем скоро уйдет со стриминга
10 дорам, похожих на "Любовное приземление" (только драмы в них побольше)
Супер-успешный хоррор 2016 года снова стал доступен на стриминге
Топ 10 исекай аниме всех времен: фанаты "Отряда самоубийц" точно оценят
Дж. К. Роулинг простила создателей кинофраншизы за эту вырезанную сцену — но фанаты простить не смогли
5 сериалов, похожих на "Джек Ричер" – стоит посмотреть, пока ждём 3 сезон
«Прекрасный, но печальный сон»: появились первые отзывы о фильме «Мария» с Анджелиной Джоли
10 лучших боевиков Джона Ву ("Миссия: невыполнима" тоже есть в списке)
Стивен Кинг обожает эти адаптации своих книг — истинные фанаты не смогут с ним не согласиться
Приквел «Ребенка Розмари»: вышел трейлер хоррора «Квартира 7А»
Все это время мы смотрели неправильную версию "Ведьмы из Блэр" — а правильная выйдет уже в ноябре
"Чокнутый профессор", "Люди в черном" и ещё 8 лучших sci-fi комедий 90-х
Эмилия Кларк обошла всех конкуренток для роли в "Игре престолов" благодаря тому, что другие так и не смогли сделать
10 свежих фильмов 2024 года, которые уже можно посмотреть онлайн: эти новинки не стоит пропускать
10-летний боевик с Томом Крузом и Эмили Блант совсем скоро станет доступен на Нетфликсе
5 фильмов, которые Тарантино анонсировал – а потом передумал (а их стоило бы снять)
10 британских сериалов, которые в разы лучше голливудских - а их никто не смотрел
Все эти годы мы смотрели фильмы Тарантино неправильно: вот верный порядок просмотра
29 августа 2024
Эти 10 дорам про любовь стоит посмотреть каждому: их не зря считают лучшими
Названа корейская дорама с самой лучшей концовкой: этот ромком вышел 3 года назад
15 отвязных комедий со "взрослым" рейтингом 18+ (только не смотрите их с родителями)
У Стивена Кинга есть свои "Голодные игры" – вот только экранизировать эту книгу почти невозможно
Эти 10 японских фильмов ужасов 80-х до сих пор пугают больше голливудских хорроров
Инфоцыганка Оксана Акиньшина попадает в тюрьму в трейлере комедийной драмы «За слова отвечаю»
Теряющий слух Юэль Киннаман спасает глухую девушку в трейлере триллера «Час тишины»
Самый жуткий хоррор 2023 года выложили на YouTube (его нужно смотреть с телефона)
Не зря пересняли: 10 аниме-ремейков, которые оказались лучше оригинала
Мальчик разочаровывается в отце в трейлере якутской драмы «Чума»
Как "Стар Трек", но не "Стар Трек": 10 годных sci-fi сериалов, про которые мало кто знает
Древнерусский киберпанк: вышел новый тизер мультсериала «Киберслав»
Про эту хоррор-комедию с Райаном Рейнольдсом никто не знает (а он отлично сыграл в ней злодея)
Как смотреть все части "Чужого" по хронологии сюжета (включая "Чужой: Ромул")
Эти 10 сериалов мало кто смотрел – потому что их закрыли после первого же сезона
Самая душераздирающая сцена "Во все тяжкие" могла бы стать совсем другой – создатели вовремя одумались
Список всех 14 драконов в "Доме дракона": кто из них самый сильный?
10 сериалов, по которым можно учить историю – настолько они реалистичные
В 80-х эти 10 боевиков сняли за копейки, а сегодня фанаты считают их культовой классикой
Клоун Арт убивает бензопилой и топором в трейлере «Ужасающего 3»
Про этот британский сериал все давно забыли – но для фанатов "Доктора Кто" он обязателен к просмотру
10 самых странных sci-fi фильмов из 80-х (в 2024 их смотреть просто смешно)
Не только «Ворон»: 7 шедевров готического кино
10 самых смешных голливудских комедий 2024: сколько из них вы успели посмотреть?
Этот корейский хоррор – самый страшный фильм, который когда-либо сняли (по крайней мере, Реддит в этом уверен)
Андрей Пынзару: «Нулевой пациент» — проект, после которого начал смотреть российские сериалы
Новый детективный сериал от Нетфликса получил редчайший 100% рейтинг
15 корейских дорам, в которых химия между героями просто зашкаливает
Отмените отмену: в сети распространяют петицию в защиту "Аколита"
15 трэш-фильмов из 80-х, которые каким-то чудом стали культовой классикой
В Сети снова обсуждают 2 сезон "Дома Дракона" — остроумную сцену с Эймондом никто не заметил
10 лучших филлеров "Наруто", которые не стоит пропускать (даже если очень хочется)
8 лучших детективных сериалов, снятых в России: не уступают голливудским
Тарантино никогда не снимет фильм, о котором так долго мечтали его фанаты
28 августа 2024
Фанаты нашли секретную связь между фильмами Нолана: у него тоже есть своя киновселенная
5 по-настоящему страшных фильмов-катастроф: оторваться будет невозможно
Не только "Бриджертоны": ещё 9 сериалов с Джонатаном Бейли
Снимет ли Pixar "Головоломку 3"? После кассовых сборов второй части ответ кажется очевидным
10 новых русских фильмов 2024, которые есть на KION прямо сейчас
Оскорбление для оригинала: эти 5 фильмов по видеоиграм даже снимать не стоило
Покажут ли дораму "Королева Ву" в России? Всё, что мы знаем о новинке 2024
На острове Лидо стартует 81-й Венецианский кинофестиваль
10 свежих детективных сериалов, которые почему-то почти никто не смотрел
У "Йеллоустоуна" всё-таки будет 6 сезон (но Костнер уже не вернётся)
Сергей Светлаков разруливает всё в трейлере комедии «Беляковы в отпуске»
Критики возненавидели ремейк "Ворона" – а вот у зрителей не всё так однозначно
Правильный порядок просмотра Re:Zero: фанаты аниме, сохраняйте в закладки
10 увлекательных сериалов с запутанным сюжетом: похожи на "Побег" или даже лучше
Звезда "Мира Юрского периода" заработала намного меньше, чем должна была — вопрос не смог решить даже Крис Пратт
Топ 10 жестоких и мрачных аниме: они точно не для слабонервных
"Черную материю" от Apple TV+ разнесли только за одну, но очень важную сцену
Синий реактивный еж противостоит своему антиподу в трейлере «Соника 3 в кино»
В новом исследовании назвали 10 самых страшных фильмов ужасов всех времён
11 звезд "Сверхъестественного", которые снялись ещё и в "Пацанах"
ТНТ запускает новое реалити-шоу «Первые на деревне»
13 незаслуженно забытых фильмов, которые стоит пересмотреть
Предстоящий сериал по "Гарри Поттеру" должен показать важнейшую сцену, забытую фильмами
Эти 7 новых фильмов ещё показывают в кино – но их уже можно посмотреть онлайн, не выходя из дома
10 различий "Ворона" и ремейка 2024, которые объясняют, почему новый фильм провалился
Хитовый хоррор с Николасом Кейджем может получить сиквел — но режиссер в этом не так уверен
9 отличных новых sci-fi сериалов, которые почему-то закрыли после 1 сезона
3 сезон “Дома Дракона” начнут готовить совсем скоро — но премьера по-прежнему далеко
10 лучших сериалов всех времён со "взрослым" рейтингом (фанаты "Во все тяжкие" оценят)
Тарантино забросил свой последний фильм, но теперь он занят совсем другим делом
10 величайших фильмов в истории, по мнению 358 киноделов
27 августа 2024
10 малоизвестных фильмов про космос: если надоело пересматривать "Интерстеллар" и "Марсианина"
"Супермен" Кавилл всё ещё может вернуться в DCEU – но уже совсем в другой роли
Эти 5 фильмов настолько тяжелые, что никто не может их пересматривать – как "Реквием по мечте"
Сериал-перезагрузка «Сумерек» может стать даже лучше оригинала
Забытый комедийный боевик с Брюсом Уиллисом неожиданно ворвался в топ Нетфликса – спустя 14 лет
Про этот кровавый фильм 90-х все давно забыли, а Тарантино зовёт его "шедевром"
Начались съемки комедии «Мужские правила моего деда» Романом Мадяновым и Агатой Муцениеце
5 свежих фильмов 2024, которые уже можно посмотреть онлайн
Смертоносные собаки атакуют людей в трейлере триллера «В тумане»
Дейенерис в “Доме Дракона” сыграла не Эмилия Кларк — все из-за зарплатных ожиданий актрисы во времена “Игры престолов”
15 любимых фильмов Николаса Кейджа, которые актер рекомендует смотреть всем
Квентин Тарантино никогда не посмотрит 4 часть «Истории игрушек» — вот почему
Джорджу Мартину придется объяснить еще одну деталь, на которую намекнул финал 2 сезона «Дома Дракона»
Серафима Соловьева: «Мементо» заставил меня посмотреть на кино под другим углом
6 любимых фильмов Нолана про космос: №3 в России почти никто не смотрел
2 сезон "Дома дракона" изменил сюжетную арку Рейниры: в книге всё было по-другому
Срочно смотреть: "Сын маминой подруги" стал самой обсуждаемой дорамой 2024
Джеки Чан оказывается в фэнтезийном мире в трейлере блокбастера «Легенда»
«Дом Дракона» уже нашел актера для нового персонажа в 3 сезоне — в Сети считают, что это идеальное попадание
Несправедливо игнорируемая адаптация книги Стивена Кинга появится на стриминге совсем скоро
Сериал, посвященный миллениалам, закрыли после 1 сезона из-за одной очень ироничной детали сюжета
Стартовали съемки фильма «Все, что тебя касается» с группой «Звери»
7 хороших русских фильмов 2024, которые можно смотреть онлайн прямо сейчас
7 новых дорам 2024 года, на которые никто не обратил внимания – а зря
7 новых сериалов 2024, которые заслуживали куда больше хайпа, чем получили
После этих 10 фильмов вам точно захочется уволиться с работы
Сериал от создателей "Теда Лассо" едва вышел, но его уже называют лучшим детективом года
Назван самый культовый русский сериал: в 2000-х его смотрела буквально вся страна
5 новых детективов, которые покажут на ТВЦ в сентябре 2024
26 августа 2024
Создатели «Игры престолов» вырезали эту гениальную сцену из сериала — фанаты все еще не могут этого простить
В Сети составили список лучших ситкомов всех времен — на первом месте не «Офис» и даже не «Друзья»
Жених пытается вернуть невесту в трейлере сериала «Третье сентября»
Второй сезон «Уэнсдэй» будет лучше первого — и Дженна Ортега это подтверждает
Мировой бокс-офис: «Дэдпул и Росомаха» продолжают собирать, «Ворон» проваливается
Павел Прилучный назван самым популярным российским актером
Новый «Ворон» смело изменил арку главного злодея — и этим окончательно себя добил
4 сезону «Теда Лассо» все-таки быть — и к своим ролям точно вернутся сразу несколько актеров
Пришельцы, самоубийцы и Николас Кейдж: 7 хорроров 2024 года, которые можно посмотреть уже сейчас
Виктория Бекхэм спродюсирует документалку о самой себе для Нетфликса — все благодаря одной сцене из другого фильма
Хитовый хоррор с Николасом Кейджем получил дату выхода в «цифре»
На Нетфликсе появилось новое детективное шоу — и у него редчайший 100% рейтинг
Один из лучших хорроров 2000-х теперь можно посмотреть на Prime Video (в нем сыграл Майкл Фассбендер)
Топ 9 самых популярных русских сериалов и фильмов августа 2024
10 лучших турецких сериалов, которые можно посмотреть на KION (2 из них – бесплатно)
10 дорам про путешествия во времени, которые цепляют с первой серии
25 августа 2024
10 самых провальных фильмов в истории: они потеряли сотни миллионов долларов
10 аниме в жанре киберпанк, которые стоит посмотреть (50% хардкорные фанаты точно знают)
Что смотреть после "Синяя тюрьма: Блю Лок"? Ещё 9 отличных аниме про футбол
10 увлекательных сериалов, похожих на "Хороших девочек не убивают"
Богатый парень, бедная девушка: эти 10 дорам нескучно обыгрывают скучные клише
Топ 7 самых популярных мультсериалов для детей: рейтинг 9 из 10 и ещё лучше
В одиночку будет скучно: 10 глупых ужастиков, которые стоит смотреть только с друзьями
Эти 10 современных фильмов ужасов оказались так хороши, что сразу стали классикой
9 причин, почему "Дэдпул и Росомаха" — это приговор для киновселенной Марвел
10 фильмов-катастроф, которые гораздо лучше унылого "Смерч 2"
Не только "Властелин колец": 10 действительно удачных экранизаций фэнтези-книг
Ни "Доктора Хауса", ни "Анатомии страсти": 9 хороших сериалов про врачей, которые вы ещё не смотрели
9 лучших аниме на Нетфликсе, которые стоит посмотреть в августе 2024
9 лучших сериалов про ФБР, похожих на "Мыслить как преступник"
10 малоизвестных сериалов, которые смотрятся на одном дыхании
Критики предсказывают победу на «Оскаре» актрисе, сыгравшей в фильме-победителе Канн с российским кастом
На Нетфликсе теперь можно посмотреть один из лучших детективных сериалов последних лет (он интереснее, чем «Настоящий детектив»)
Джордж Мартин хочет изменить только одну вещь в «Игре престолов» — это то, чего фанаты ждут годами
Мало кто может осилить этот фильм Ларса фон Триера – а вот фанаты sci-fi от него в восторге
Этот мини-сериал о войне называют вторым после "Списка Шиндлера": потребовалось 11 лет, чтобы его выпустить
Лучшие за 10 лет: даже если вы не фанат супергероев, эти 10 фильмов по комиксам точно стоит посмотреть
Эти 13 фильмов ужасов сняли не в Голливуде – а они оказались даже страшнее американских хоррор-хитов
У «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном большой апдейт — правда, это все еще плохая новость для фанатов
7 ламповых мультфильмов Pixar из нулевых: лучше до сих пор не сняли
Топ 10 корейских фильмов ужасов страшнее всего, что снял Голливуд
24 августа 2024
10 лучших сериалов по "Звездным войнам", которые стоит посмотреть вместо "Аколита"
Каждый фанат "Евангелиона" наверняка смотрел эти 10 sci-fi аниме (№4 уже успели переснять)
12 корейских дорам про любовь, которые смотрятся на одном дыхании
В 2024 Нетфликс выпустил худший sci-fi фильм десятилетия (хотя в России у него крепкие 6/10)
Этот фильм ужасов 20-летней давности до сих пор крипует больше, чем хорроры 2024
Этим 10 фильмам Нетфликс дали несправедливо низкий рейтинг – а на самом деле их стоит посмотреть
Топ 10 непредсказуемых фильмов ужасов, похожих на "Хижину в лесу"
Этот криминальный сериал едва не дотянул по рейтингам до "Острых козырьков" (а ещё его можно смотреть на русском)
Как "Бумажный дом" и даже лучше: этот британский криминальный сериал в России смотрели лишь единицы
10 боевиков 90-х, которые поколение восьмидесятых точно узнает по одному кадру
Как "Гарри Поттер", только для взрослых: этот криминальный сериал по книгам Роулинг выходил целых 5 лет, но его мало кто смотрел
4 самых безумных фанатских теории о "Звездных войнах" (некоторые ещё и сбылись)
10 старых фильмов, которые даже в 2024 всё ещё приятно пересматривать
Про эти 10 сериалов вы вряд ли слышали – но их точно стоит посмотреть
Эта хоррор-франшиза заработала $855 миллионов, но Тарантино её ненавидит: "Отвратительные сиквелы"
Американцы назвали эту драму одним из лучших сериалов Нетфликс (а в России его оценили лишь на 7 из 10)
Как "Ведьма из Блэр", только ещё страшнее: лучший псевдо-документальный хоррор сняли совсем не в Голливуде
Спустя 23 года это детище Спилберга – всё ещё самый реалистичный сериал про войну (лучше так и не сняли)
Единственный сериал, который Тарантино засмотрел до дыр, сняли 12 лет назад
Фанатская теория делает 5 сезон "Пацанов" в разы лучше: Хоумлендер потеряет [спойлер]?
Каждый фанат "Сайлент Хилла" должен посмотреть этот фильм ужасов 2023 года
Концовку "Как я встретил вашу маму" предсказали в самом начале сериала – а мы не заметили
10 фильмов, которые взрывают мозг так, что даже Нолан позавидует
Эти 14 фильмов не зря с треском провалились в прокате: не заслуживают потраченного времени
Образцовый хэппи-энд: 7 корейских дорам с самой счастливой концовкой
10 комедий из нулевых, которые сейчас просто стыдно пересматривать (как их вообще выпустили?)
Эти 10 фильмов 18+ с грохотом провалились в прокате, но их точно стоит посмотреть
Даже режиссеры не хотят, чтобы вы смотрели эти 10 фильмов – настолько они плохи
9 серий "Игры престолов" с идеальным рейтингом 100 из 100: напомнят, почему "Дом Дракона" – ну такое
23 августа 2024
Вышел трейлер документального фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд»
Студенты оказываются в плену у страшной герцогини в трейлере готического хоррора «Замок дьявола»
Не смотрели "Черное зеркало"? Начните с этих 10 серий: гарантированно взрывают мозг
Эти 10 сериалов Нетфликс можно пересматривать до бесконечности, даже если знаешь концовку
Эти 13 фильмов Марвел можно смотреть с детьми (а вот "Войну бесконечности" им лучше не показывать)
От Нолана до "Игры престолов": 6 ролей Юрия Колокольникова
Аниме о Средиземье: вышел трейлер фильма «Властелин колец: Война рохирримов»
Дочери Виктора Хориняка спасают Белогорье в трейлере сериала «Последний богатырь. Наследие»
Финал "Снежной баллады" вызвал шквал критики и "похоронил" дораму
Спойлеры ко 2 сезону "Хороших девочек не убивают": что происходит в книге?
Почему сразу 3 актера сыграли Мандалорца (не только Педро Паскаль)?
Сериал "Клиника" официально возродят, но создатели уже допустили большую ошибку
Одна сцена четвертого сезона «Пацанов» изменила весь ход сценария
Эта драма, снятая 55 лет назад, — единственный обладатель «Оскара» за лучший фильм с рейтингом R
Шоураннер «Дома Дракона» намекнул на те самые большие изменения в истории Рейниры
«Эмили в Париже» останется с нами еще надолго — так считает создатель шоу
"Дэдпул и Росомаха" очень плох, но ради этих 10 камео можно посмотреть
Как "Ведьмак" и даже лучше: топ 10 отличных фэнтези сериалов
Этот детективный сериал в России оценили на крепкие 8.6 из 10, а Тарантино обозвал его "скучным"
Самый недооцененный sci-fi фильм десятилетия наконец-то на Netflix (в нём сыграл Райан Рейнольдс)
Лучшее аниме 2023-го, которое все пропустили: у него редчайший рейтинг 100 из 100 (а ещё там зомби)
Этот боевик сняли за копейки, но Тарантино считает его эталонным
9 лучших фильмов о войне за последние 10 лет (про №8 в России даже не слышали)
Фанатам Нолана точно понравятся эти 10 фильмов (половину из них в России не показывали)
Про эти 10 комедий почти никто не знает – но они смешнее всего, что Голливуд снял в 2024
У лучшего аниме 2023 года всего 13 эпизодов: вот почему его стоит посмотреть
Новая китайская дорама 2024 бьёт все рекорды: каждый фанат фэнтези должен посмотреть
Этот фильм про Трансформеров заработал $836 млн в прокате, но даже режиссер его ненавидит
Лучший хоррор-сериал со времен "Ганнибала", про который почти никто не знает
Эндрю Скотт почти потерял роль в «Дряни» накануне съемок — его спасла создательница шоу
Лучший хоррор-вестерн 2010-х в стиле Тарантино уже можно посмотреть на Нетфликсе
В любовь поверят даже циники: 10 самых романтичных дорам последних 10 лет
Никаких штампов и закрученный сюжет: 10 годных, но малоизвестных фильмов
13 малоизвестных сериалов Нетфликс, которые стоит посмотреть в 2024
Не хуже "Джона Уика": 10 боевиков 2023 года, которые почти никто не смотрел
22 августа 2024
Стивен Спилберг назвал лучший фильм о войне: это классика с Клинтом Иствудом
Фанаты подсчитали количество убийств в "Американском психопате" (их не так много, как нам казалось)
Самое грустное аниме Ghibli совсем скоро появится на Нетфликсе (и мы не про Миядзаки)
10 фильмов и сериалов, похожих на "Укрытие": научная фантастика с мрачным твистом
Ультра-реалистичный хоррор-сериал со звездой "Чернобыля" наконец-то добрался до Нетфликс
"Брат" Балабанова вдохновил Роберта Паттинсона на одну из лучших его ролей (это, конечно, не "Сумерки")
Новому фильму ужасов с Деми Мур 13 минут аплодировали в Каннах: в России он выйдет совсем скоро
Эти 10 фильмов когда-нибудь точно станут культовой классикой - а пока это просто отличные комедии
Самый провальный супергеройский фильм этого года можно будет посмотреть онлайн совсем скоро
Стартовали съемки сериала «Пападос» с Макаром Хлебниковым, Лизой Ищенко и Тимофеем Трибунцевым
Комедия двухлетней давности с Педро Паскалем внезапно стала новым хитом на стриминге
Задолго до «Дома Дракона» эта актриса сыграла во всеми любимом sci-fi сериале от создателя «Падения империи»
9 сериалов, которые стоит посмотреть после "Пацанов" (особенно если вам не зашёл 4 сезон)
Как "Теория большого взрыва" и даже лучше: 9 сериалов про гиков и для гиков
Три мечтателя из лихих девяностых грабят банк в трейлере экшен-комедии «Где наши деньги?»
9 годных новинок аниме 2024, которые нельзя пропустить (80% уже вышли)
9 лучших аниме про драконов: не "Дом Дракона", но смотрятся на одном дыхании
9 жутких японских хорроров, по сравнению с которыми голливудские – детская сказочка
Хватит пересматривать "Терминатора 2": лучше посмотрите эти 9 боевиков из 90-х, о которых мало кто знает
Эти 8 аниме про космос почти так же хороши, как "Звездные войны" (и точно лучше "Последних джедаев")
Даже Сэм Рэйми ненавидит этот фильм про Человека-паука (а вот в России у него крепкие 7 из 10)
Этот $346-миллионный блокбастер с Вином Дизелем – официально худший сиквел всех времён
Тарантино ненавидел фильмы о зомби, но его переубедил этот корейский хоррор
Этот умный шпионский сериал 2023 года все пропустили – а в нем сыграла Ева Грин
Эти 5 исторических сериалов в десятки раз лучше "Бриджертонов", а их почти никто не смотрел
3 лучших фильма ужасов 70-х: намного страшней всего, что сняли в 2024
10 лучших детективов всех времен: на первом месте – фильм 1945 года
12 лучших корейских фильмов всех времен ("Олдбой" только на 4 месте, а кто №1?)
7 лучших анимационных фильмов и сериалов о Бэтмене
10 лучших фильмов Брюса Уиллиса (№9 вообще не боевик, но его оценили на 93 из 100)
Как "Укрытие" и даже лучше: 10 сериалов про антиутопию и жизнь после апокалипсиса
Помните этих 10 детей-актёров из фильмов 90-х? Вот как они выглядят в 2024
9 лучших аниме, вышедших в 2024 ("Ветролом" только на 5 месте)
Эти 10 исторических сериалов в разы лучше "Бриджертонов" – но их мало кто смотрел
Про эти 10 ужастиков 80-х несправедливо забыли – а они ничуть не хуже "Кошмара на улице Вязов"
Лучше "Нарко" Нетфликс всё ещё ничего не снял, но эти 10 сериалов – очень похожи
Держат в напряжении до конца: 10 военных боевиков, которые захочется пересмотреть
21 августа 2024
Кинокритики назвали 10 самых страшных фильмов ужасов всех времён: нашумевшее "Оно" не попало в десятку
Адам Драйвер мечтает преобразовать мир в новом трейлере «Мегалополиса»
10 лучших научно-фантастических сериалов 2024 года: их обсуждали все
10 лучших зарубежных фильмов ужасов всех времен: зрители дали им высший балл
Электроника устраивает конец света в трейлере хоррор-комедии «Миллениум»
Хитовое детективное шоу от Нетфликса получит еще один сезон
Шпионский триллер о холодной войне с Бенедиктом Камбербэтчем получил дату цифрового релиза
Второй сезон «Одних из нас» выйдет на экраны совсем скоро (так предполагают фанаты)
Девочка и ее мама спасают мир в трейлере мультфильма «Тайна планеты роботов»
Всего 8 голливудских комедий оказались так хороши, что даже получили "Оскар"
Про эти 10 сериалов 90-х все давно забыли – а их всё ещё интересно смотреть в 2024
В прокат выйдет фильм «Ле-Ман ‘55. Тайная катастрофа» — доступен трейлер
Мы пересмотрели "Друзей" в 2024 и теперь не можем развидеть эти 8 кринжовых моментов
Эти 10 фильмов будут намного понятней, если сначала прочитать книгу (а этого, конечно, никто не сделал)
Эти 10 фильмов возненавидели все – но они всё равно умудрились собрать сотни миллионов в прокате
10 забытых мультфильмов 2000-х, которые совсем не для детей
Лиам Нисон снимался не только в боевиках: 10 лучших фильмов актера, не похожих на "Заложницу"
10 сериалов, похожих на "Американскую семейку": их захочется смотреть залпом
Судьбу 4 сезона "Теда Лассо" решит 1 человек (но когда?)
7 дорам на Netflix с самым высоким рейтингом: №2 чуть-чуть не дотянул до 9 из 10
Как "Ранняя пташка" и даже лучше: 10 лучших турецких сериалов с высоким рейтингом
20 августа 2024
11 лучших фильмов о войне, которые можно постримить на Нетфликс в августе 2024
Эти 13 фильмов достаточно посмотреть лишь 1 раз в жизни (пересматривать их вряд ли захочется)
Самый зрелищный боевик 2024 года остался незамеченным – всё потому, что его сняли не в Голливуде
Нейросеть показала "Властелина колец" в стиле фэнтези 80-х: этот фильм стоило бы снять
Эту новую дораму 2024 почти все пропустили – но любителям броманса она точно зайдет
Нетфликс продлил на 2 сезон свой единственный сериал 2024 с редчайшим 100% рейтингом
2 турецких криминальных сериала, которые ни в чем не уступают голливудским (даже актёр - вылитый Кристиан Бэйл)
Эти 3 турецких сериала вышли в 2010-х, но всё ещё лучше того, что сняли в 2024
Светлана Ходченкова тусуется с подростками в трейлере комедии «Маме снова 17»
Джулианна Мур и Тильда Суинтон играют отчужденных подруг в трейлере фильма «Комната по соседству»
3 лучших хоррора в истории Голливуда по версии российских зрителей (правда, ни один не дотянул до 8 из 10)
И такое бывает: 4 российских ремейка, которые оказались лучше зарубежных оригиналов
Жестоко обманутая женщина решает отомстить в трейлере триллера «Револьвер»
Топ 3 боевика на Нетфликс, которые можно посмотреть прямо сейчас (№3 совсем свежий – вышел в 2024)
4 лучших турецких сериала с новыми сезонами в 2024: "Зимородок" на 2 месте, а кто на 1?
Иван Янковский в роли Раскольникова: вышел первый трейлер сериала «Преступление и наказание»
Новую комедию с Джоном Синой уже можно посмотреть онлайн
Если вы все еще скучаете по «Наследникам»: новый сезон драмы о жестокой конкуренции с Китом Харингтоном в главной роли уже можно посмотреть онлайн
В Сети придумали новое название для второго сезона «Дома Дракона», и это идеальное попадание
Только один персонаж появился во всех 5 фазах киновселенной Marvel — и это не Тони Старк
5 жутковатых мини-сериалов для фанатов тру-крайм: перед сном их лучше не смотреть
5 "умных" фильмов последних 5 лет, которые никто не понимает с первого просмотра
Короля Ночи в «Игре престолов» сыграли два актера — и у них были абсолютно разные реакции на смерть персонажа
Этот русский сериал – самая скандальная новинка 2024: его ругают за обнаженку, но рейтинги зашкаливают
19 августа 2024
8 топовых аниме про попаданцев (№3 запрещали в России, но теперь его можно смотреть с официальной русской озвучкой)
10 лучших исторических фэнтези-дорам: собрали и корейские, и китайские сериалы
8 новых русских фильмов, которые почти никто не смотрел – а зря
Эти 10 фильмов придётся пересматривать повторно, иначе всё пропустите (сразу 3 фильма Нолана в списке)
Майкл Китон присматривает за своими маленькими детьми в трейлере комедии «Отец года»
Эти 10 мини-сериалов оценили на редчайшие 100 из 100: смотрятся на одном дыхании
Тарантино презирает эти 7 фильмов – а в России их считают культовыми
Ангелина Стречина влюбляется в знаменитого летчика в трейлере фильма «Любовь Советского Союза».
Топ 8 фильмов по книгам Стивена Кинга: вы точно смотрели 80% этого списка, но пропустили №3
Как смотреть "Как приручить дракона" по порядку: все фильмы плюс мультсериал
Топ 10 самых длинных фильмов в истории: на 1 месте – культовая лента СССР
Сказки для взрослых: 8 фильмов, в которых переосмыслили диснеевских персонажей
10 самых смешных комедий 90-х: половину сейчас просто не разрешили бы снять
10 лучших фильмов про зомби-апокалипсис: 8 – самые жуткие, ещё 2 – жутко смешные
Пересняли – и стало лучше: 10 корейских дорам-ремейков китайских сериалов
Мультфильм 2017 года забрался в топ-5 Нетфликса — и он заставить вас рыдать
10 самых кассовых фильмов о войне в истории: Нолан на 5 месте, а кто №1?
Никогда не смотрели дорамы? Вот 10 сериалов, с которых стоит начать
18 августа 2024
Финал 2 сезона «Дома Дракона» подтвердил шокирующую теорию о Деймоне
10 мультфильмов, которые нельзя показывать детям (да и взрослым-то их лучше не смотреть)
Умер Ален Делон
Стивен Кинг назвал лучший сериал XXI века — его ответ вряд ли кого-то удивит
Когда всё плохо: 10 ламповых дорам для поднятия настроения
Самый богатый актер последних лет точно всех удивит — у него ни одной громкой премьеры в этом году
Как смотреть все 17 фильмов про Человека-паука по порядку (включая новинку 2024 года)
Эти 10 аниме-сериалов – в разы лучше, чем манга, по которой они сняты
Съемки первого сезона «Fallout» стали настоящей проблемой для гримеров Эллы Пернелл
Культовая классика: эти 10 боевиков можно пересматривать до бесконечности
По "Звездным войнам" снято 17 сериалов: вот полный список (мультсериалы мы тоже не забыли)
Эта жуткая книга Стивена Кинга предсказала 9/11: по ней сняли фильм, который теперь не показывают
В Сети появился список худших финальных сезонов популярных сериалов — и 8 сезон «Игры престолов» даже не в топ-5
Третий сезон «Дома Дракона» должен дать шанс проигнорированному персонажу
8 отличных мультсериалов от Netflix кроме "Аркейна" (посмотрите, пока ждете 2 сезон)
Фанаты уверены, что следующее «Холодное сердце» будет связано с викингами — вот почему
В Голливуде есть только одна звезда с состоянием в 3 миллиарда долларов — и вы никогда не угадаете, кто это
Нетфликс переснял один из лучших триллеров всех времен: получилось хуже некуда
Этот фильм сняли за 5 дней и бесплатно – а теперь он считается одной из лучших sci-fi лент в истории
10 экстремальных боевиков с "взрослым" рейтингом: как их вообще решились показать?
10 фильмов, которые советует посмотреть Брюс Уиллис: от Зака Снайдера до Тарантино
17 августа 2024
Эти 10 подростковых фильмов заслуживают хайпа ничуть не меньше "Голодных игр" – но их незаслуженно проглядели
4 позитивных sci-fi фильма: напомнят, что в будущем нас всё-таки ждёт хэппи-энд (наверное)
В Болливуде не только поют и танцуют: 3 годных новых боевика из Индии, которые не уступят голливудским
5 самых кринжовых российских хорроров: ни один не дотянул даже до 3 из 10
На эти 3 сериала Нетфликс не стоит тратить время: российские зрители дали им всего 6 из 10
Выросли на фильмах Джеки Чана? Наверняка оцените эти 5 китайских комедий
Как "Игра в кальмара" и даже лучше: этот мини-сериал 2024 смотрели лишь единицы – а зря
5 худших фильмов в истории Netflix: с трудом "натянули" на 5 из 10
Про эти 10 фильмов мало кто слышал, но фанатам Нолановского "Темного рыцаря" они точно зайдут
Провал на $46 миллионов: один из лучших фильмов 2010-х забыли сразу же после выхода
Топ 5 достойных российских сериалов, от которых не оторваться (№2 вышел в 2024)
И в России снимать умеют: эти 5 новых комедий ничуть не хуже фильмов Гайдая и Рязанова
Этот криминальный фильм даже не показали в кино, но спустя 16 лет он стал хитом у фанатов нуарных триллеров
Можно ли подсесть на корейские дорамы? У нас есть целых 5 причин, почему ответ – да
10 аниме-сериалов для тех, кто никогда не смотрел аниме, но собирается начать
Названы 100 лучших фильмов 2000-х: вы точно не смотрели и половину из топ-10
Каждый фанат "Гарри Поттера" обязан посмотреть эти 10 фильмов
Стивен Кинг назвал 5 лучших сериалов в истории – и ещё 1, который изменил всё
Космос, философия, взрыв мозга: 7 фильмов, похожих на "Интерстеллар", которые стоит посмотреть
Назван лучший российский актер: это не звезда "Слова пацана" и уж тем более не Петров
BadComedian назвал 3 достойных русских сериала, которые не стыдно порекомендовать друзьям
Эти 10 звезд так убедительно играли любовь, что мы поверили - а в реальности они ненавидели друг друга
Мы забыли о существовании этих 10 мультфильмов Дисней – а их всё ещё интересно пересматривать в 2024
У хитового хоррора 2019 года будет сиквел — в нем сменят главную локацию
3 сезон «Дома Дракона» станет тем, чего все так ждали — правда, частично
Дела у новой саги Кевина Костнера не могут быть хуже — но режиссер ни о чем не жалеет
Самый кассовый военный фильм в истории сняли отнюдь не в Голливуде (собрал в прокате вдвое больше "Дюнкерка" Нолана)
Мартин Скорсезе считает, что эти 10 фильмов 90-х обязан посмотреть каждый (№7 в России никто не смотрел)
Даже BadComedian одобрил: 8 действительно крутых русских фильмов и сериалов
9 великолепных отечественных экранизаций (некоторые из них даже лучше книг!)
Тарковский ненавидел голливудское кино – но от этого боевика 80-х даже он был в восторге
Как "Зимородок" и даже лучше: 10 новых турецких сериалов 2024, которые стоит посмотреть
Новый сезон «Эмили в Париже» уже доступен на Нетфликсе — правда, вторая часть появится не так быстро, как всем хочется
Эти 10 фильмов ужасов основаны на реальных событиях – таких диких, что даже не верится
Эти 9 боевиков пытались скопировать "Темного рыцаря" Нолана – получилось хуже некуда
16 августа 2024
Объявлены победители фестиваля «Окно в Европу» 2024
Деми Мур превращается в Маргарет Куолли в трейлере хоррора «Субстанция»
По комиксам Марвел снято 83 фильма: вот 10 худших (не посмотрите – ничего не потеряете)
Топ 6 русских детективных мини-сериалов про маньяков: 2 новинки вышли в 2024
Французский ремейк российского хита: вышел трейлер комедии «Холоп из Парижа»
Забытая драма о космосе с Райаном Гослингом теперь есть и на Нетфликсе
10 "взрослых" анимационных сериалов, которые заменят вам "Симпсонов"
Драма с новым фильмом Блейк Лайвли накаляется — режиссер заручился помощью антикризисного PR-менеджера
10 самых дорогостоящих фильмов о войне (№9 совсем свежий – вышел в 2024)
Последний сезон «Академии Амбрелла» уже не на вершине топа Нетфликса — спустя всего неделю после релиза
Этот фильм Стивена Кинга оценили всего на 6 из 10: писатель считает, что его несправедливо проглядели
"Атаке титанов" придётся подвинуться: эти аниме кончились ещё хуже (у фанатов сгорело примерно всё)
8 ламповых аниме без насилия, крови и драмы (№5 умудрился переплюнуть оригинал 2006 года
Что будет после «Дома Дракона»? Следующий приквел выйдет раньше, чем вы думаете
Эти 10 сериалов на Реддите оценили на 10 из 10 (а мы про них даже не слышали)
Нетфликс одобрил 2 сезон для своего единственного шоу, получившего впечатляющий рейтинг в 100%
10 лучших турецких сериалов про любовь ("Черная любовь" лишь на 5 месте, а кто №1?)
11 лучших молодёжных сериалов, снятых в России: не уступают хитам Нетфликса
10 отличных российских сериалов, основанных на реальных личностях
10 самых дорогих серий "Игры престолов" с безумным ценником (на №10 потратили 8 миллионов, и это только начало)
«Битлджус Битлджус» совершил огромную ошибку еще до выхода на экраны
8 коротких исторических сериалов на Нетфликс: каждый можно посмотреть за выходные
15 августа 2024
Они пытались, но не смогли: 8 худших экранизаций Стивена Кинга, которым очень нужен ремейк
У Джареда Падалеки новая роль в сериале — и она может расшириться до целого спин-оффа
7 свежих сериалов, которые ещё никто не успел посмотреть – но оторваться невозможно
13 лучших новых фильмов 2024 года, которые уже вышли
10 захватывающих фильмов, которые не стыдно посоветовать друзьям
Жуткий триллер с Энн Хэтэуэй теперь можно посмотреть онлайн
Дисней выпустит еще больше фильмов по «Королю Льву» — и это то, чего все так ждали
Фанаты заметили очень странную деталь в первом концепт-арте «Истории игрушек 5»
12 самых богатых голливудских режиссеров (Нолан лишь на 12 месте, а у него 250 миллионов!)
Никита Кологривый заводит говорящего питомца в трейлере фильма «Возвращение попугая Кеши»
Дейзи Ридли уличает мужа в измене в трейлере триллера «Тайна в ее глазах»
Пользователи Сети нашли незваного гостя в одной из сцен “Гарри Поттера и Тайной комнаты”
Звезда «Mamma MIA!» наконец рассказала о третьей части — и лучшего ответа просто не существует
Слух: «Аббатство Даунтон» разрабатывает приквел по одному из самых любимых персонажей
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала «Триггер»
Зачем их вообще сняли? 10 худших фильмов 2000-х (хватит показывать детям №9, ну серьёзно)
Пользователей Нетфликса не оторвать от этого сериала 2015 года — теперь они требуют новый сезон
Финал второго сезона «Дома Дракона» переборщил с тем, что уже доказало свою бесполезность в «Игре престолов»
Спин-офф «Друзей» про Джоуи так и не состоялся — но у фанатов есть еще целый список других идей
15 ромкомов, которые каждый обязан посмотреть, пока не стукнуло 30 (сколько успели вы?)
Вызвавший много вопросов фильм с Дженной Ортегой теперь можно посмотреть онлайн
Режиссер «Заклятия» переснимет один из лучших хорроров в истории
Блестящая идея Кита Харингтона для спин-оффа о Джоне Сноу могла бы превзойти неудачные сезоны "Игры престолов" — вместо этого сериал окончательно забросили
Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлен на второй сезон
Топ 5 русских криминальных сериалов: не "Во все тяжкие", конечно, но смотрятся на одном дыхании
Специалист по сюжетным твистам: 6 лучших фильмов М. Найта Шьямалана
Гари Олдман ведет свою команду под перекрестный огонь в трейлере четвертого сезона «Медленных лошадей»
Фанаты надеются, что сериал по "Гарри Поттеру" исправит огромную ошибку кино-франшизы — но при этом позаимствует у нее одну важную деталь
15 душевных дорам про отцов-одиночек: гарантированно растопят сердце
Эта новая дорама моментально стала хитом Нетфликс: забралась на 3 место в топ-10
10 лучших зарубежных боевиков 2024, которые уже вышли
Фанаты «Наследников», общий сбор: Нетфликс выпустит новый сериал о враждующих миллионерах уже этой осенью
Добавляйте в закладки: 10 фильмов, которые, по мнению Тарантино, 100% стоит посмотреть
Фанаты "Гарри Поттера" 20 лет не понимали, что происходит в этой сцене – а она делает всё ещё хуже
10 самых кассовых фильмов СССР (про № 8 сегодня помнят только знатоки советского кино)
Хитовый боевик с Гленом Пауэллом теперь можно посмотреть онлайн
Этот мультфильм оценили на провальные 6 из 100, а он внезапно взорвал топ-10 Нетфликса
У Стивена Кинга была только одна — и очень логичная — просьба к недавней киноадаптации его самой известной книги
10 по-настоящему жутких фильмов ужасов, в которых даже никто не умирает
Этот сериал станет заменой "Доктору Хаусу": самую ожидаемую новинку осени нельзя пропускать
Эти 6 дорам 2023 года все почему-то пропустили – а их обязательно нужно посмотреть
14 августа 2024
Галадриэль вновь встречается с Сауроном в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Фанаты «Дома Дракона» уже сейчас знают, какой спин-офф им нужен следующим
7 новых русских сериалов осени 2024: их ждёт вся страна
10 умных фильмов не для массового зрителя, которые поймут только единицы
Стивен Кинг назвал 2 худших фильма в истории (а вот в России у них вполне пристойные рейтинги)
Новые звезды присоединяются к расследованию в трейлере четвертого сезона «Убийств в одном здании»
10 самых жутких хорроров со "взрослым" рейтингом: будет страшно и противно
Все, кто родились под знаком зодиака Весы, должны посмотреть эти 10 фильмов (№3 вы точно видели)
Джозеф Гордон-Левитт и Химеш Патель ввязываются в авантюру в трейлере комедии «Ненасытные люди»
Эти 10 дорам сняли еще в 90-х – но они точно "умнее" корейских ромкомов из 2024
10 достойных детективных сериалов, снятых в России: смотрятся взахлёб, как лучшие хиты Нетфликса
Этот фильм Стэнли Кубрика советует посмотреть даже Марго Робби: в 2024 он актуален как никогда
6 свежих дорам, похожих на "Триумф": все вышли в 2023-2024
Аарон Тейлор-Джонсон сталкивается с Носорогом в новом трейлере «Крэйвена-охотника»
Новый хоррор-сериал от создателя «Американской истории ужасов» получил дату выхода
Эти 10 фильмов о запретной любви намного лучше "Титаника" (про них несправедливо забывают)
Эти 8 свежих фильмов и сериалов похвалил даже Нолан: точно стоит посмотреть
Осторожно, вызывает бассейнофобию: самый недооценённый фильм ужасов 2024 наконец-то можно смотреть онлайн
Эти 10 аниме заслуживают больше хайпа, чем One Piece – но про них мало кто знает
8 самых грустных фильмов, которые когда-либо сняли: у всех – редчайший 100% рейтинг
Эти 3 фильма ни в чем не уступают хитам Тарантино и Гая Ричи (в России про них почти никто не знает)
Трэш-хиты: 5 очень плохих, но популярных русских сериалов
2 самых популярных корейских дорамы переснимут в Голливуде
6 свежих sci-fi сериалов последних 5 лет с самым высоким рейтингом: их оценили на 100 из 100
Нейросеть показала "Наруто", снятого Disney: Сакура стала диснеевской принцессой, а Какаши всё ещё Какаши
Эти 5 комедий весь мир не понял – зато в России от них в восторге
Единственный роман Стивена Кинга, который никогда не экранизируют: Голливуд такое не пропустит
10 российских детективных сериалов с высоким рейтингом (надоевшего "Мажора" нет в списке)
Мрачный детективный сериал по Стивену Кингу, который почти никто не смотрел
5 годных русских сериалов, которые не уступают зарубежным (№1 совсем свежий – вышел в 2024)
Подвинься, "Чужестранка": назван самый захватывающий исторический сериал 2010-х (он есть на Нетфликс прямо сейчас)
6 худших фильмов ужасов в истории: только их зрители оценили на 0 из 100
Эти 5 новинок турецких сериалов 2024 года нельзя пропускать (№2 – лучше "Зимородка")
Так плохо, что даже хорошо: 10 кринжовых фильмов, которые мы всё равно пересматриваем
Второй сезон «Дома Дракона» повторил самую большую ошибку «Игры престолов»
Закрытое в самый неподходящий момент шоу про космос теперь можно посмотреть на Нетфликсе
Эти 10 фильмов – грустные настолько, что их никто не решается пересматривать (нет, мы не про "Хатико")
Любимое кино Нолана: 15 фильмов, которые, по мнению режиссера, должен увидеть каждый
Список всех фильмов и сериалов Марвел, которые выйдут в 2024 и 2025
10 малоизвестных, но захватывающих детективных сериалов: они 100% лучше "Шерлока"
Тома Фелтона все еще преследует стыдное воспоминание, связанное с Эммой Уотсон
У сиквела изысканного детектива с Блейк Лайвли — сразу 2 хорошие новости
Хватит пересматривать "Джон Уик": в этих 10 боевиках ещё больше экшна
13 августа 2024
Эти 8 боевиков в 90-х сняли за копейки – но и в 2024 они всё ещё смотрятся на одном дыхании
Каждый уважающий себя Скорпион должен посмотреть эти 10 фильмов
Худший фильм 90-х: забытую экранизацию Стивена Кинга оценили на 0 из 100
Забытый боевик из 70-х оказался настолько хорош, что "взорвал мозг" даже Тарантино
Максим Лагашкин и Александр Златопольский воюют из-за свадьбы детей в трейлере комедии «Битва пап»
Безупречный оммаж оригиналу: появились первые отзывы о «Чужом: Ромул»
Про эти 10 сериалов Нетфликс мало кто слышал – а они смотрятся на одном дыхании
В российский прокат вновь выходит хоррор «Оно приходит за тобой»
Этот детектив называют лучшим британским сериалом всех времен: его оценили на редчайшие 100 из 100
Кейси Аффлек галлюцинирует на пути к Юпитеру в трейлере триллера «Ускорение»
Будущее уже наступило: эти 10 sci-fi фильмов про ИИ кажутся куда страшнее в 2024
Список 65 лучших sci-fi фильмов 21 века: на первом месте – всеми забытый триллер 18-летней давности
У самого реалистичного военного фильма всех времен – редчайший 100% рейтинг
Киту Харингтону всё ещё стыдно за финал "Игры престолов": он рассказал, что пошло не так
Даже режиссер "Человека-паука" советует посмотреть этот забытый хоррор 2022 года
Лучший научно-фантастический сериал последних 5 лет продержался всего 1 сезон
5 новых фильмов 2024, которые уже можно посмотреть онлайн
Эти 10 корейских дорам точно понравятся интровертам (а вот общительные их не поймут)
У каждого из этих 10 мини-сериалов – редчайший 100% рейтинг (и все можно посмотреть за 1 день)
Эти 13 фильмов с грохотом провалились в прокате – но точно заслуживают пересмотра
Самый просматриваемый фильм всех времён: его видели больше 2 млрд человек
Редакция IndieWire представила свою версию лучших фильмов 2000-х годов
Про этот военный боевик с Брюсом Уиллисом несправедливо забыли (а теперь он стал хитом Нетфликс)
В 90-х этот боевик называли дешевой копией "Криминального чтива" – а теперь он стал культовым
Про эти 10 фантастических фильмов 90-х все забыли (а ведь когда-то мы смотрели их взахлёб)
Хоррор-хит Нетфликс переубедил даже Стивена Кинга: хвалит за концовку
10 годных детективов из 90-х: спустя четверть века всё ещё цепляют больше, чем фильмы 2024
Фанатам "Чужестранки" на заметку: новый исторический мини-сериал 2024, который все пропустили
Умер ли Солнечный Огонь во 2 сезоне «Дома Дракона»? Если да — у сериала большие проблемы
10 малоизвестных сериалов Нетфликс, которые достойны хайпа больше чем "Аватар"
Помните эту девочку из "Чужих"? Сейчас ей 48, и её вряд ли кто-то узнает на улице
Вот сколько часов придётся потратить, чтобы посмотреть все части "Гарри Поттера" подряд
12 августа 2024
Назван фильм с самой шокирующей концовкой в истории: это шедевр Стивена Кинга
Мы нашли отличное "продолжение" для "Задачи трёх тел": это новая дорама от Нетфликс
10 лучших триллеров из 90-х с непредсказуемой развязкой: в 2024 смотрятся как в первый раз
Чтобы поднять настроение: 12 классных дорам на Нетфликс с хорошей концовкой
Эти 10 фильмов каждый обязан посмотреть хотя бы раз в жизни (про 7 из 10 вы точно не знаете)
Эти 9 японских фильмов ужасов намного страшнее всего, что снял Голливуд
8 серий и короче: эти 15 мини-сериалов Нетфликс можно посмотреть за 1 день
Этот сериал Netflix взрывает мозг больше "Черного зеркала", но о нём мало кто слышал
11 самых реалистичных сериалов о врачах ("Доктор Хаус" всего лишь на 8 месте)
10 комедийных боевиков из 80-х, лучше которых до сих пор ничего не сняли
Мировые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $1 млрд
Всего 1 sci-fi фильм за последние 5 лет получил редчайший 100% рейтинг (и это не "Дюна")
Лишь 7 фантастических сериалов Нетфликса получили редчайший 100% рейтинг (все они его точно заслуживают)
Проекты студии Pixar, «Аватар 3», «Холодное сердце 3» и другое: что анонсировали на D23
Этот сериал Netflix назвали идеальной заменой "Тьме" – а большинство про него даже не знает
Новый фильм ужасов со звездой "Дома Дракона" – худший кошмар каждого родителя
Вдохновлялся Дэвидом Линчем и Софоклом: интервью с режиссером «Заклятия Амелии» Гэбриелом Абрантешем
Эти 3 фильма трендятся на Нетфликс прямо сейчас: их точно стоит посмотреть
«Белоснежка», «Моана 2», «Муфаса»: какие трейлеры показали в ходе D23
10 малоизвестных фильмов 80-х, лучше которых Голливуд до сих пор ничего не снял
«Смерч 2» и еще 6 фильмов, которые возродили спустя десятки лет
10 научно-фантастических фильмов 2000х, которые поиздевались над наукой как следует
Этот фильм ужасов настолько жуткий, что даже Стивен Кинг не вынес: пришлось срочно выключить
10 аниме, которые обязан посмотреть каждый – даже те, кто аниме ненавидит
Эти 10 фильмов о серийных убийцах мало кто смотрел (а они нагоняют жути как "Молчание ягнят")
Понравились "Джентльмены"? Смотрите следом этот забытый сериал по Гаю Ричи
10 глупых ошибок, которые похоронили второй сезон "Дома дракона"
Хватит пересматривать "Шерлока": вот ещё 3 годных британских детективных сериала с высоким рейтингом
Мы нашли идеальную замену "Во все тяжкие": этому сериалу уже 10 лет, а его всё ещё никто не смотрел
10 крышесносных фильмов для фанатов "Черного зеркала": сюжетные твисты гарантированы
10 лучших дорам, которые можно посмотреть в KION прямо сейчас
Каждый фанат "Атаки титанов" должен посмотреть эти 9 аниме (они точно не для детей)
11 августа 2024
Только те, кто рос в 2000х, помнят эти 10 отвязных молодёжных комедий (кодовое слово: "Флюгегехаймен")
10 фильмов о войне, которые можно пересматривать постоянно: всё ещё цепляют
Финал 2 сезона «Дома Дракона» намекнул на возвращение важного персонажа — но даже режиссер не знает, где он сейчас
Осторожно, спойлеры: эти 7 корейских дорам закончатся плохо (но смотреть их всё равно стоит)
Дела у «Бордерлендс» пошли еще хуже — на этот раз жалуются уже члены съемочной команды
Эти 5 фильмов о войне все пропустили – а они лучше того, что наснимали Спилберг и Нолан
Эту деталь в "Престиже" не замечали годами (Нолан придумал гениальный спойлер)
Как "Постучись в мою дверь" и даже лучше: 10 турецких сериалов, которые стоит посмотреть
Про эти 5 детективных сериалов Нетфликс мало кто знает (а у них редчайший 100% рейтинг)
ДиКаприо так возненавидел этот фильм, что запретил его показывать (но мы всё равно его нашли)
10 лучших китайских дорам про любовь (для тех, кто уже посмотрел все корейские)
Все 5 фильмов серии "Крепкий орешек" от худшего к лучшему (вы точно знаете, какой на 1 месте)
Будет страшно, но недолго: топ 10 хоррор мини-сериалов (они лучше тех фильмов ужасов, что снимает Голливуд)
Эти 12 дорам настолько хороши, что зрители присвоили им редчайший 100% рейтинг
Половину из этих 10 сериалов Нетфликс вы точно не смотрели (а они совсем свежие – вышли в 2023)
Лучший фильм Тарантино по версии самого Тарантино? Вряд ли угадаете (рейтинг у него не очень)
Новинку с Томом Харди признали самым реалистичным фильмом о байкерах (в России его тоже можно посмотреть)
Автор "Игры престолов" поменял бы в сериале только одно – и это не финал, который взбесил всех
Богатый парень, бедная девушка: 10 годных дорам с классическим сюжетом
Не вините сценаристов: самый убогий твист финала "Игры престолов" был идеей Мартина
10 лучших фильмов с Хироюки Санадой (фанаты сериала "Сёгун", список для вас)
Мы посчитали, сколько часов нужно, чтобы посмотреть всю "Игру престолов" целиком
"Дом Дракона" можно не смотреть: его концовку уже проспойлерили в 3 сезоне "Игры престолов"
Твиттер не соврёт: 10 самых популярных корейских дорам во всём мире
Не "Миссия" и не "Трансформеры": 10 годных боевиков 2023 года (№5 вы точно не смотрели)
Эти 15 фильмов ужасов точно не для слабонервных: пугают так, что захочется кричать
11 фильмов, чтобы поплакать от души (расстались с парнем? Лучше не смотрите №8)
Каждый фанат "Начала" Нолана должен прочитать эти 7 книг: взрывают мозг ничуть не хуже
Фанаты уверены, что второй сезон «Дома Дракона» должен был закончиться раньше — и другая серия подтверждает это
Хью Джекман назвал 5 лучших фильмов всех времён (про №3 вы вряд ли слышали)
10 серий "Сверхъестественного", которые пугают ничуть не хуже фильмов ужасов
Лучшее камео "Теории большого взрыва" вышло случайно: актера заставила мама
8 хороших малоизвестных фильмов с высоким рейтингом (понравился "Черный лебедь"? Этот список 100% для вас)
5 малоизвестных сериалов, которые хочется смотреть залпом: не сможете остановиться
Помните этого актера из "Матрицы"? Вот что с ним стало 25 лет спустя (из Голливуда его "убрали" за жадность)
10 лучших дорам, которые можно посмотреть в ВК Видео прямо сейчас
Названы 50 величайших sci-fi фильмов в истории: "Сталкер" на несправедливо низком месте
10 августа 2024
Нолана не переплюнуть, но эти 10 умных фильмов почти так же хороши, как "Начало"
Смотрятся на одном дыхании: 10 "умных" сериалов, которые не будут грузить драмой
10 душевных сериалов, которые можно включить на фоне: для тех, кто устал пересматривать "Офис"
10 самых популярных аниме в мире (№2 совсем свежий – вышел в 2023)
"Аколит" разочаровал, но Джуд Лоу спасёт "Звездные войны" в новом сериале – премьера уже в декабре
Этот малоизвестный фильм ужасов страшнее "Ведьмы из Блэр": даже Гильермо дель Торо в восторге
Робин Уильямс упрашивал создателей "Гарри Поттера" дать ему роль, но ему отказали – по странной причине
Топ 10 сериалов про дворцовые интриги для тех, кто устал ждать 4 сезон "Бриджертонов"
У "Снежной королевы" была совсем другая концовка – вот почему в СССР её запретили
10 величайших русских фильмов всех времен: их знают и любят даже иностранцы
Эти 3 фильма ужасов рекомендовал сам Стивен Кинг: все они вышли в 2023
В разы страшней "Звонка": топ 10 японских фильмов ужасов, про которые мало кто знает
Звезд "Дома Дракона" не узнать в ранних ролях (фанаты "Гарри Поттера", вспомните этого актера?)
Главный хит месяца на Нетфликсе только что сместила очень неожиданная новинка — виновата ностальгия по детству
О чем будет 3 сезон «Дома Дракона»? Вот чего можно ожидать (если верить Джорджу Мартину)
10 самых романтичных дорам всех времён: №4 уже 10 лет, а мы всё равно пересматриваем её постоянно
10 лучших дорам, которые можно посмотреть на Okko прямо сейчас
Создатель супер-хита этого года на Нетфликсе никогда не смотрел собственное шоу — и вряд ли посмотрит
12 душевных фильмов для девушек на вечер, которые стоит посмотреть
Легендарная локация из "Сексуального просвещения" от Нетфликс перестанет существовать раньше, чем еще больше фанатов до нее доберется
Звезда «Дрянных девчонок» могла бы заменить Энн Хэтэуэй в "Дьявол носит Прада" — но еле отделалась от настойчивых продюсеров
Топ 15 лучших фантастических фильмов 2024 (фанаты Снайдера, для вас аж 2 в списке!)
Один и тот же актер снялся в "Доме Дракона" и "Игре престолов" – и никто не заметил
В каждом фильме о Дэдпуле Райан Рейнольдс оставляет пасхалку: её до сих пор не отыскали
Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф ненавидели эту сцену из "Гарри Поттера" (с поцелуем она никак не связана)
Этот фильм ужасов по Стивену Кингу пришлось перемонтировать: зрители кричали от испуга слишком громко
5 фильмов, которые должен посмотреть каждый: список Нила Геймана (фанаты "Благих знамений", вам сюда)
Лучшая дорама 2024 наконец-то на Нетфликсе (в Корее её не поняли, зато во всем мире она стала хитом)
Создатель "Игры престолов" назвал 9 книг, которые должен прочитать каждый (30% вы точно знаете)
10 годных исторических сериалов для фанатов "Сегуна": достоверности в них больше, чем в "Игре престолов"
Дженна Ортега уже никогда не забудет то, что шокировало ее на съемках «Битлджуса» (и ее могут понять многие)
На этих 5 мультфильмах Дисней плачут даже взрослые (а вот дети их часто не понимают)
Эти 10 годных фильмов про боевые искусства все пропустили, а зря (№9 снял Киану Ривз)
Настоящий кошмар для клаустрофобов: этот фильм Нетфликса по Стивену Кингу мало кто знает
Звезда "Гарри Поттера" снялся в отличном сериале, который никто не смотрел: 4 сезона и оценка 7 из 10
Россияне назвали лучший фильм Нолана ("Оппенгеймер" и рядом не стоял)
"Игры" стали главным русским хитом 2024: за 4 дня сериал посмотрели больше миллиона подписчиков
Этот sci-fi шедевр сняли всего за 5 миллионов – теперь он считается таким же культовым, как "Чужие"
Один из лучших боевиков 21 века наконец-то добрался до Нетфликс: в нём сыграл звезда "Властелина колец"
Эмилия Кларк придумала концовку для "Игры престолов": она намного лучше того, что мы получили в 8 сезоне
9 августа 2024
Каждый фанат "Матрицы" обязан посмотреть эти 10 фильмов: взрывают мозг ничуть не хуже
10 сериалов, похожих на "Острые козырьки": криминал, драма и немного реальной истории
Фантастический боевик с Кейт Бланшетт с треском провалился в день премьеры — похвалы удостоилась только актриса
За роль во «Властелине колец» Кейт Бланшетт получила зарплату в сэндвичах — мы все еще не знаем, шутка это или нет
Только один актер "Гарри Поттера" знал, чем всё кончится: остальным Роулинг не доверилась
Тарантино назвал любимый фантастический сериал: россияне оценили его на 8 из 10
В духе Кинга: один из лучших хорроров за последние 5 лет наконец-то на Нетфликс
Вышел трейлер художественного фильма о запуске шоу «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучший шпионский сериал со времен "Родины" вышел в 2024 (россияне его не поняли, оценив всего на 5 из 10)
Эти 5 русских хорроров в разы страшнее голливудских (не удивительно, что их смотрели даже за рубежом)
10 кринжовых аниме, которые смотреть просто стыдно
10 ошибок в "Интерстелларе", над которыми смеются реальные ученые
Многострадальный сериал Скорсезе с ДиКаприо в главной роли все еще в силе — правда, с большими изменениями
Самый кассовый мультфильм в истории совсем скоро выйдет в «цифре»
Лучше, чем ответ Кейт Уинслет на бодишейминг от члена съемочной команды, вы сегодня ничего не прочитаете
10 нецензурных комедий, которые мы раньше обожали, а теперь их стыдно пересматривать
Все в восторге от главного хита месяца на Нефтликсе, но некоторые уже нашли причину пожаловаться
Карина Разумовская разыскивает пропавшую дочь в трейлере напряженного сериала «Трасса»
Этот мрачный триллер все зрители Нетфликс оценили на 10 из 10 (он основан на реальной истории)
10 лучших дорам, которые можно посмотреть на Иви прямо сейчас
Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»
Понравилась "Хватай Сон Джэ и беги"? Смотрите следом эти 5 малоизвестных дорам
10 фильмов, которые все ругают – а на деле они точно стоят просмотра (самый громкий провал Тарантино – на 5 месте)
5 главных фильмов августа 2024: все покажут в российских кинотеатрах
Каждый начинающий дорамщик обязан посмотреть эти 5 корейских сериалов
10 лучших фантастических фильмов всех времён: россияне дали им высший балл
Осторожно, спойлеры: пост-титровая сцена 4 сезона "Академии Амбрелла" переворачивает концовку
Самый ожидаемый триллер года от А24 теперь можно посмотреть онлайн
«Уэнсдэй» могла бы никогда не получить Дженну Ортегу для главной роли — но Тим Бертон мгновенно решил проблему
Эти 5 мультфильмов СССР знают и любят даже иностранцы (№2 сравнивают с Диснеем)
Эти 10 русских сериалов про маньяков доказывают одно: в России точно умеют снимать криминальную драму
5 русских фильмов августа 2024, которые надо смотреть в кинотеатре (2 уже вышли)
Российский режиссер выпустит свой первый голливудский фильм с Томом Фелтоном
Эти 10 крутых сериалов Netflix обязан посмотреть каждый (№2 точно видели все)
«Армия мертвецов» — все. Нетфликс устал тратить деньги на Зака Снайдера
У самого хитового сериала на Нетфликсе есть целых 3 причины получить 2 сезон
Финал второго сезона «Дома Дракона» одной фразой сделал то, чего «Игра престолов» не могла добиться
Селена Гомес выдала странную реакцию на совместную работу с этой суперзвездой — но мы все можем ее понять
Дружба с Лили Коллинз спасла Эшли Пак на съемках «Эмили в Париже»
Роль Беллы Рамзи в «Игре престолов» чуть не убила карьеру другой актрисы
Каждый поклонник "Шерлока" обязан посмотреть эти 10 детективных сериалов из Англии (про 2 вы точно слышали)
Добро пожаловать в 2024: фанаты "Гарри Поттера" обвинили Гермиону в газлайтинге
Названы 10 величайших сериалов 21 века: сколько из них вы не осилили?
10 лучших сериалов про маньяков, снятых в России (№7 совсем свежий – вышел в 2024)
Хватит пересматривать "Друзей": эти 10 сериалов из 90-х намного лучше, а про них никто не знает
8 августа 2024
Вчера и сегодня: как в 2024 выглядят звезды "Простых истин" (Козловского в сериале вы точно не помните)
Дейенерис стала неожиданным гостем финала «Дома Дракона» — но была ли это Эмилия Кларк?
У «Одиноких волков» с Брэдом Питтом — сразу два больших апдейта перед премьерой
Всего 10 серий и меньше: 5 лёгких мини-дорам для тех, у кого мало свободного времени
Этот криминальный хоррор сняли за копейки, но он покорил даже Мартина Скорсезе
Том Хэнкс назвал 10 книг, которые должен прочитать каждый (№6 можно не читать – по ней уже сняли сериал)
5 самых популярных сериалов Нетфликс 2024 года: №1 посмотрели 61 млн раз
Этому забытому фильму уже 19 лет, а он всё ещё пугает больше всего, что сняли в 2024
Никита Кологривый и Егор Корешков не могут вернуться домой в трейлере триллера «Затерянные»
Про эти 4 классных сериала мало кто слышал, а зря (Нетфликс фатально ошибся, отменив №3)
Скучаете по "Офису"? Эти 4 комедийных сериала даже лучше (никаких "Друзей" в этом списке, сколько можно)
Лучший военный боевик 2024 года на Нетфликсе посмотрели 16 млн часов (а в прокате он незаслуженно провалился)
Этот японский фильм ужасов в разы страшней "Звонка" (правда, в России его не поняли)
Уже оценили "Трудную" (2024)? Смотрите следом этот русский сериал (всего 3 сезона, но зато основаны на реальных историях)
Вы точно пожалеете, если не посмотрите эти 9 дорам (все они вышли в 2023)
Дарья Мороз снимет фэнтезийный сериал «Неземная»
Психолог назвал мультфильмы, вредящие детям (не зря "Маша и медведь" так не нравится родителям)
Всего 3 фильма Гая Ричи россияне оценили на 8 из 10 (два точно заслужили, а вот третий – под вопросом)
Слава Копейкин совмещает музыку и криминал в тизере сериала «Дети перемен»
Тарантино утверждает, что эти 10 фильмов обязан посмотреть каждый
Звезда "Игры престолов" никак не может заставить себя посмотреть "Дом Дракона" (и он не единственный)
История легендарной группы: вышел трейлер байопика «Руки вверх!»
Эти 13 фильмов каждая девушка должна посмотреть до того, как выйти замуж
Теперь мы знаем, когда выйдет первая серия 3 сезона "Зимородка": осталось чуть-чуть
Кто боится совместной жизни: 10 фильмов о супружестве
Терминатор 2, Рэмбо и ещё 8 фильмов, про альтернативную концовку которых никто не знает (а она существует)
Этот французский фильм ужасов – самая популярная новинка Нетфликс 2024: у него 74 миллиона просмотров
Забытая комедия с Мэттью Макконахи спустя 18 лет неожиданно стала хитом Нетфликс
Самую большую ошибку 2 сезона "Дома Драконов" можно было легко избежать (но шоураннер её ещё и защищает)
Кавилл может стать новым Росомахой (но взамен требует у Марвел гигантский гонорар)
Этот испанский сериал – самая популярная новинка Нетфликс 2024: у него больше 20 миллионов просмотров
Это аниме запрещали в России, а теперь его можно официально смотреть с русской озвучкой
Эти 3 русских мультфильма даже американцы советуют посмотреть (никаких "Трех богатырей" – только классика СССР)
Чтобы понять Японию: эти 5 фильмов советуют сами японцы
Плохой мальчик, хорошая девочка: эти 10 дорам классно показали наш любимый сюжет
Забытый боевик Брюса Уиллиса 2010 года трендится на Нетфликсе прямо сейчас: это его лучшая роль после "Крепкого орешка"
Репутация у этих 10 фильмов из рук вон, но на самом деле их стоит посмотреть хотя бы 1 раз
По этим 4 видеоиграм давно пора снять сериалы (Нолан, бери на заметку вместо "Фоллаут"!)
Чудаковатая новая драма Йоргоса Лантимоса обрела дату выхода “в цифре” — и это уже совсем скоро
Звезда «Теории большого взрыва» никогда не простит создателей за переигрывание самой неловкой сцены
Маколей Калкин трижды отказывался от роли в супер-успешном ситкоме — и потерял миллионы долларов
Сохраняйте список: эти 50 документальных фильмов нужно успеть посмотреть до пенсии
10 дорам, которые даже взрослых мужчин заставят плакать (хэппи-энд не гарантирован)
В России этот фильм видели единицы, а американцы от него в восторге (оценили на 92 из 100)
Эти 7 фильмов Нетфликс настолько плохи, что зрители оценили их на 0 из 100 (время тратить точно не стоит)
Про эти 15 фильмов на Нетфликс вы вряд ли слышали – а у них почти идеальный рейтинг
7 августа 2024
Осторожно, спойлеры: как умрет Рейнира Таргариен в "Доме Дракона"?
Остерегайтесь нарратива и формы: вышел тизер сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт
Киану Ривз и Чад Стахелски готовят многосерийный сиквел «Джона Уика»
Хоррор этого года от Нетфликса стал топовым по просмотрам — все благодаря Олимпиаде
Приключенческая франшиза с Николасом Кейджем все-таки получит 3 часть — спустя почти 15 лет переговоров
Стартовали съемки комедии «Нейробатя» с Денисом Власенко и Валентиной Ляпиной
Кинокритики подтверждают: на эти 10 фильмов ужасов не стоит тратить время (настолько они плохи)
Теперь мы знаем, когда выйдет 2 сезон "Кайдзю №8": скорее, чем вы думали
Поклонники французского кино, не пропустите эти 3 фильма на Нетфликсе (концовка №2 шокирует любого)
Детективная франшиза от Нетфликса только что получила продолжение — правда, ждать придется еще долго
Фанаты уверены, что 4 сезон «Убийств в одном здании» не станет последним — вот почему
Верните наш 2001: вот как звезды "Властелина колец" выглядят 20 с лишним лет спустя в 2024
12 лучших дорам 2023 года: даже критики дали им высший балл
Нейросеть показала Пиратов Карибского моря в аниме Ghibli: это точно стоило бы снять
Вежливый мишка делает фото на паспорт в новом тизере «Приключений Паддингтона 3»
Подписаны на Нетфликс? Не пропустите эти 10 фильмов – их только что добавили
Кино "не для всех": 5 лучших фильмов по версии Джима Джармуша (их точно должен посмотреть каждый)
Лучший боевик за последние 10 лет мало кто смотрел (в главной роли – не Том Круз, а женщина)
Не Камбербэтч и не Ливанов: 10 экранизаций "Шерлока Холмса", о которых мало кто знает (50% из них вы точно не смотрели)
"Байкеров" с Томом Харди можно будет смотреть онлайн совсем скоро: вот когда фильм выйдет "в цифре"
Эта документалка шокировала критиков, а теперь доступна на Нетфликсе (каждая девушка должна её посмотреть)
«Гадкий я 4» можно будет посмотреть онлайн раньше, чем вы думаете
Шедевр Тарковского теперь можно смотреть на YouTube бесплатно (у него редчайший 100% рейтинг)
Фанаты «Теории большого взрыва» точно знают, какой приквел должен быть следующим — и это идеально
Этот свежий хоррор 2024 вы точно захотите посмотреть: в восторге даже Стивен Кинг
В этих 10 фильмах столько сюжетных дыр, что логика вылетает в трубу
5 сериалов "не для всех", которые заставят думать (фанаты "Разделения", вам точно сюда)
Студенты противостоят исчадию ада в трейлере хоррора «Шкатулка дьявола: Воскрешение»
Этот всеми забытый боевик – самый кровавый фильм в карьере Райана Рейнольдса (Дэдпул и рядом не стоял)
Мексиканский комедийный боевик взорвал топ-10 Нетфликса (критики его разгромили, а вот зрители в восторге)
Эти 10 фильмов ужасов основаны на реальных историях – таких диких, что сложно поверить
Спустя 20 лет сериал "Кольца власти" вернёт самого крипового персонажа "Властелина колец"
Самый недооцененный sci-fi блокбастер 2024 наконец-то можно посмотреть онлайн
Нуарный детектив с неожиданным поворотом стал сериальным хитом 2024 (и даже подвинул Нетфликс)
Россияне выбрали величайшие sci-fi фильмы в истории: Нолан в топ-3 – дважды!
Всё это время мы смотрели фильмы "Астрал" неправильно: вот как нужно по хронологии
10 самых дорогих серий "Игры престолов" (на финал слили аж $15 миллионов – но куда?)
Этот sci-fi триллер с Хью Джекманом пал жертвой пандемии – а теперь получил вторую жизнь благодаря "Дэдпулу" и Нетфликсу
Задолго до "Джентльменов" по другому фильму Гая Ричи тоже сняли сериал (в России о нём не знают)
Пока мы ждём продолжения "Декстера", на Нетфликс трендится криминальный сериал 19-летней давности – идеальная замена
Все говорили, что эти 10 книг невозможно экранизировать (но по ним всё равно сняли кино)
После этой сцены в "Во все тяжкие" плакала вся съемочная группа - до последнего осветителя
14 сериалов, которые дадут фору нашумевшим хитам (в списке – не только американские)
6 августа 2024
Для тех, кто думает, что корейцы не умеют играть: 10 дорам с невероятной актерской игрой
Эти 10 фильмов лучше не смотреть с родителями — будет стыдно и вам, и им
Эти 10 фильмов нужно смотреть только на языке оригинала: иначе упустите половину удовольствия
Стало известно, сколько сезонов будет у "Дома Дракона": фанаты сериала, вам не понравится
Вселенная «Игры престолов» пополнится еще несколькими шоу — и их больше, чем можно себе представить
10 лучших фильмов за последние 10 лет, которые все почему-то пропустили (а зря)
Про этот всеми забытый боевик в России даже не слышали – а Тарантино засмотрел его до дыр
Хитовый фильм-катастрофа с Гленом Пауэллом обзавелся датой релиза на стриминге
Эти 10 хоррор-аниме страшнее всего, что снял Голливуд (все они вышли в 2023)
Финал 2 сезона "Дома дракона" только что совершил огромную ошибку
Каждый фанат Нолана обязан посмотреть эти 10 фильмов: взрывают мозг не хуже "Начала"
Официально: «Дом Дракона» завершится четвертым сезоном
Хит 2024 или позор индустрии? Отзывы о сериале "Трудная" разделили зрителей на 2 лагеря
Киану Ривз назвал 8 своих лучших ролей: не только "Матрица", но и фильм, который никто не смотрел
Дэвид Линч заверил, что «никогда не уйдет на пенсию», несмотря на проблемы со здоровьем
Мы пересмотрели эти 10 детских фильмов, будучи взрослыми – и до сих пор в шоке
Драма, принесшая Бри Ларсон «Оскар», теперь доступна на стриминге
Ленивцы открывают ресторан в трейлере мультфильма «Ленивая семейка»
Реальные юристы разобрали смерть Седрика в Гарри Поттере – и назвали, кто виноват на самом деле
Нет, мы не сошли с ума. 10 мультфильмов о Барби, которые стоит посмотреть вашей дочери, чтобы стать принцессой
Финал 2 сезона «Дома Дракона» наконец раскрыл то, что фанаты уже не надеялись узнать
Сидни Суини и Глен Пауэлл могут снова сыграть вместе — на этот раз в ремейке антиутопии 1987 года
За этот фильм Джонни Деппу заплатили полтора миллиона: он произнес всего 150 слов
Тест ДНК приводит к страшным последствиям в трейлере хоррора «Заклятие Амелии»
Россияне назвали топ фантастических фильмов всех времён: ни один не получил даже 9 из 10
Рак, "уголовка" и эмиграция: звезд сериала "След" уже 17 лет преследуют трагедии
Дэдпул победил Иисуса. Но только по кассовым сборам
Самый криповый [спойлер] в "Гарри Поттере" – у Дамблдора, и вот почему
По книгам Стивена Кинга снято 320 фильмов и сериалов: вот сколько дней нужно, чтобы посмотреть их все
В грядущем сиквеле «Гладиатора» мы точно не увидим всеми любимого персонажа (и это не Максимус)
Жуткая фанатская теория о Харви делает "Темного рыцаря" ещё лучше (и как теперь её развидеть?)
Фанарт с Марго Робби в Фантастической четверке взорвал сеть: Марвел ошиблась с кастингом
На Нетфликс вышла новая дорама — специально для тех, кто все еще скучает по «Наследникам»
Новый сериал со звездой "Уэнсдей" взорвал топ-10 Нетфликса: любителям детективов понравится
Для поклонников "Бриджертонов" сняли свою "Игру престолов": новый сериальный хит 2024 уже можно смотреть онлайн
Этот мини-сериал признали лучшей экранизацией Кинга (в России его любят больше, чем в США)
Хотели "русского Шварценеггера", а получилось как всегда: сериал "Злые люди" ещё не вышел, но уже вызывает вопросы
Эти 11 турецких сериалов понравятся даже хейтерам (и никакого надоевшего "Великолепного века")
5 новых фильмов 2024, которые уже можно посмотреть онлайн
Названы 50 лучших sci-fi фильмов в истории: "Интерстеллар" даже в двадцатку не попал
Этой серии Сверхъестественного зрители дали высший балл: на ней надо было и закончить сериал
Красивые, но совершенно нереалистичные: 10 фильмов о космосе, над которыми смеялись ученые
Осторожно, спойлеры! Мы уже знаем, что покажут в 3 сезоне "Зимородка"
Звезда "Слова пацана" в сериале про актрису из фильмов для взрослых: 5 причин посмотреть "Она такая классная"
10 самых реалистичных sci-fi фильмов (Интерстеллар только №2, а кто на первом месте?)
5 августа 2024
Так плохо, что даже хорошо: эти 10 фильмов Нетфликса настолько кринжовые, что это почти шедевр
Режиссерские версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера совсем не такие, как оригинальные фильмы — в плохом смысле
Древняя кинопародия с Крисом Эвансом наконец-то добралась до Нетфликса (в России эту комедию любят больше, чем в США)
Джонни Депп отдал весь свой гонорар маленькой дочке Хита Леджера (и это не единственный его благородный поступок)
Подошли к концу съемки фильма «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым
Каждый обязан прочитать эти 4 фэнтези-книги до 30 лет (одну вы точно читали)
Чебурашка был только началом: 5 русских фильмов по сказкам, которые выйдут в 2024 и 2025
Новой киноадаптацией по Стивену Кингу займется режиссер «Голодных игр»
Джонни Депп все еще мечтает снова поработать с этим культовым режиссером (и это не Тим Бертон)
Никита Кологривый продюсирует женскую поп-группу в трейлере сериала «Комбинация»
Помните эту красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 2024 (ей уже за 50!)
Новый сериал Нетфликса захватил аудиторию стриминга (ради хитового шоу фанаты отменяют все свои планы)
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Эта русская комедия точно заслуживала больше 2 сезонов (зрители назвали её лучшим сериалом СТС)
Сила и честь: 7 лучших фильмов и сериалов о гладиаторах
Хуже Атаки титанов: от концовки Моей геройской академии у фанатов сгорело всё
Вышел первый трейлер фэнтезийного сериала «Этерна»
Критики назвали лучший фильм в истории: его вспомнят только те, кто родился в 70-х
10 фильмов про Олимпиаду, которые намного интереснее происходящего в Париже прямо сейчас
Зак Снайдер узнал про камео Генри Кавилла в "Дэдпул и Росомаха", и ему есть что сказать
Расписался в неудаче: даже Кинг считает эту экранизацию лучше собственной книги
Про этот сериал по Кингу мало кто знает: напуганные пандемией, все дружно решили его не смотреть
В СССР снимали не только культовую классику: эти 5 фильмов провалились с треском
Вот какая актриса на самом деле должна была сыграть Дейнерис в Игре престолов (вовремя одумались!)
Автор "Игры престолов" пообещал еще 7 спин-оффов (уже есть первые подробности)
Фильмов об ограблениях – тысячи, а идеальных всего 2: рейтинг Rotten Tomatoes подтверждает
Верните мой 2008: 15 лучших мемов по "Сумеркам" (если вам за 30, вы точно оцените №4)
5 новых русских сериалов, которые выйдут в августе: 4 уже можно смотреть онлайн
Аня Тейлор-Джой считает, что эти 5 фильмов обязан посмотреть каждый: согласны?
15 самых смешных мемов про Тарантино (№8 это все мы, когда съехали от родителей)
Каждый фанат "Настоящего детектива" должен посмотреть этот сериал: его сняли по Стивену Кингу
Этот фантастический сериал Netflix почти никто не видел – а зря (в России его оценили на 7 из 10)
Джоан Роулинг жалеет лишь об одной смерти в "Гарри Поттере" – и это не Добби или Снейп
"Русский Шерлок" с Безруковым ещё не вышел, но уже стал одним из главных сериальных хитов 2024
Дорама "Ваша честь" ещё не вышла, но уже грозит стать хитом: в России её можно будет посмотреть в августе
Нейросеть показала "Звездные войны" в 50-х (этот фильм и впрямь стоило бы снять)
Эти 5 заграничных фильмов обожали в СССР (а в 2024 про 2 из них уже вообще никто не помнит)
Пока мы ждем "28 лет спустя", Нетфликс нашёл идеальный фильм на "посмотреть" (в главной роли – звезда "Шерлока")
Этому мини-сериалу уже 10 лет, а про него почти никто не знает (фанаты Человека-паука, вы многое теряете)
Новый сериал Нетфликс завирусился в ТикТоке: теперь зрители не спят, пока не посмотрят все 18 серий
Не "Слово пацана", но рядом: этот русский сериал но уже стал лучшей новинкой 2024 года
Тарантино сравнил этот фильм Нолана с шедеврами Тарковского (вы наверняка с ним согласитесь)
4 августа 2024
По Стивену Кингу сняли много фильмов, но лишь 2 из них не стоит смотреть ни под каким предлогом
Спустя 40 лет Дэвид Линч всё ещё ненавидит свою "Дюну" (и отказывается смотреть новую)
Концовка этого культового экшн-триллера 90х могла быть совсем другой (а в 2024 его бы не дали снять)
Каждый фанат "Элементарно" должен посмотреть этот новый детективный сериал: в 2024 его обсуждали все
Хватит ли у "Пацанов" смелости убить Хоумлендера в 5 сезоне? Шоураннер намекает на еще больше смертей
Фанаты корейских дорам, не пропустите 4 новинки, которые выйдут в августе
Концовки этих 3 фильмов даже взрослых мужчин заставляют плакать (нет, это не "Хатико" и не "Титаник")
Посчитали, сколько километров прошли Фродо и Сэм во Властелине колец (это вам не 6 тысяч шагов в день!)
Харви в Темном рыцаре должен был сыграть совсем другой актер (спустя много лет он всё-таки снялся у Нолана)
Это видео с пробами в "Игру престолов" ещё раз доказывает, что кастинг был гениальным
Названы 100 лучших боевиков за всю историю Голливуда (легко угадаете, кто на 1 месте)
Каждый фанат "Мы все мертвы" обязан посмотреть эти 10 дорам: не разочаруетесь
"Молодой Шерлок" Гая Ричи нашёл своего Мориарти (фанаты Эндрю Скотта, вам он вряд ли понравится)
Джонни Депп назвал величайший фильм ужасов в истории: вы его точно не смотрели
Тарантино считает этот фильм шедевром 21 века (а зрители разнесли его за слабую концовку)
7 самых ожидаемых сериалов августа: 3 уже вышли (в том числе два российских)
Лучше Интерстеллара: этот sci-fi фильм из 90-х остался незамеченным в России – а зря
7 новых российских фильмов, которые выйдут в кино в августе 2024
10 худших sci-fi фильмов в истории (№7 получил от россиян провальные 2 из 10)
Хидэо Кодзима назвал 5 величайших фильмов в истории (вы наверняка с ним согласитесь)
Когда надоел одинаковый Disney: 10 мультфильмов, не похожих ни на что
3 августа 2024
2 новых российских сериала августа 2024, которых ждут все
50 миллионов – уже копейки: вот сколько Марвел заплатит Дауни-младшему за камбэк
Назван величайший фантастический фильм в истории (Интерстеллар не попал даже в топ-10)
Фанаты "Тьмы" и "Интерстеллара" обязаны посмотреть эту новинку Netflix: один из главных хитов года
Про этот мини-сериал Стивена Кинга мало кто знает, зато в России от него в восторге
Их можно прямо сейчас посмотреть дома: 7 свежих фильмов с лихо закрученным сюжетом
10 по-настоящему хороших сериалов за последние 5 лет: все сняты в России
Про эти 10 сериалов мало кто слышал – но они затягивают с первой же серии
Невинную песню из "Бременских музыкантов" запретили в СССР: виноваты эти 8 слов
Эти 3 российских сериала в 2000-х крутили по ТВ без остановки – сейчас их с трудом можно найти в сети
Если вы ещё не посмотрели эти 7 новых сериалов июля, сделайте это прямо сейчас
Идеальные для новичков: 10 простых и душевных дорам на Нетфликсе
2 августа 2024
Военный Люк Хемсворт спасает своих сыновей от бандитов в трейлере боевика «Стрелок»
Не пропустите 15 главных фильмов августа (почти все покажут в России)
Про эти 10 фильмов-катастроф мало кто слышал, но они точно не для слабонервных
10 сериалов 2024 с самой высокой оценкой зрителей (только один получил 9 из 10)
Звезда "Игры престолов" до сих пор отказывается смотреть "Дом Дракона" (и его можно понять)
9 лучших сериалов ТНТ, которые вышли в 2023 году (вы зря их недооцениваете)
10 лучших сериальных новинок на Нетфликсе в августе 2024
1 августа 2024
Роль маньяка в "Груз 200" сделала этого актера настоящим изгоем: фанаты фильма сломали ему жизнь
Россияне назвали 3 лучших фильма о войне: все они сняты в СССР
Про Ангелу Меркель сняли новый детективный сериал: она переехала в деревню и раскрывает убийства
Этот российский сериал в 2000-х мы все смотрели после школы – а теперь про него почти никто не помнит
В России сняли своего "Оппенгеймера", но без Нолана: отца атомной бомбы сыграл Юрий Чурсин
Дело в шляпе: этот киноляп в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" не замечали 45 лет
В России появятся свои Мстители: на святую воительницу Ягу и других супергероев уже можно посмотреть (фото)
Джек не умер, а Хатико дождался: нейросеть нарисовала хорошую концовку самым грустным фильмам (выглядит как минимум странно)
Этот западный сериал в 2004-м обожали все школьницы России – а теперь про него вспомнил Нетфликс
Этот ужастик похвалил даже Стивен Кинг: он стал самым обсуждаемым хоррором 2024 из-за скандала с нейросетью
25 киноляпов в Смешариках, которые в упор не замечают ни дети, ни родители
Финал 2 сезона Дома Дракона слили в сеть до премьеры: теперь мы знаем все спойлеры
Что случилось с лицом у Зака Эфрона? Вот почему красавчика из "Классного мюзикла" теперь не узнать
Мы всё ещё мечтаем о 16 сезоне Сверхъестественного, но эти 10 сериалов – неплохая замена
6 лучших фильмов по версии режиссёра "Безумного Макса": № 3 вы точно не смотрели (а по нему сняли культовый сериал)
Теперь мы знаем, когда выйдет 2 сезон "Игры в кальмара" (хорошая новость: он не последний)
10 годных русских детективных сериалов: вы наверняка их не знаете, но они вас покорят
Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
17 проходных фильмов от великих режиссеров (Нолан, зачем ты снял #3?)
20 киноляпов в мультфильме Новое Простоквашино, которые мы в упор не замечали всё это время
10 новых сериалов Нетфликс 2024 года (а вы успели посмотреть хоть один?)
7 пасхалок в "Благих знамениях", которые поймут только фанаты "Доктора Кто"
10 лучших аниме фильмов за последние 5 лет (Миядзаки, конечно, на первом месте, но кто на втором?)
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона
Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить