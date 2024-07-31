Меню
31 июля 2024
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская живут не по правилам в трейлере сериала «Взрослые»
Нолан заявил, что хороших триквелов не существует (и тут же назвал единственное исключение)
5 лучших фильмов по версии Мэтта Дэймона (в трёх из них сыграл Роберт Де Ниро)
Все фанаты "Убийства на пляже" обязаны посмотреть этот детективный сериал 2020 года: в России о нём почти никто не знает
Каждый фанат "Джентльменов" обязан посмотреть эти 3 криминальных сериала на Нетфликсе
Ремейк культового фильма СССР до сих пор вызывает стыд у всей страны (россияне оценили на 1 из 10)
Шедевр мелочью не испортишь: эти 16 киноляпов в Кавказской пленнице проще списать на придирки зрителей
Этот криминальный сериал на Нетфликс в России никто не смотрел, а у него редчайший 100% рейтинг (а ещё он основан на реальных событиях)
Самый реалистичный фильм о войне снял вовсе не Нолан: вы наверняка его смотрели
10 лет назад Люк Бессон снял свой лучший боевик: его до сих пор считают глупой поделкой, а зря
Забудьте "Солнцестояние": этот хоррор с Флоренс Пью даже страшнее (а ещё он есть на Нетфликс)
Лучший супергеройский сериал 2024 года взорвал чарты Нетфликса (но россиянам он вряд ли зайдет)
В прокат выходит комедия «Отпуск не по-детски»
"Америкаканцы" и ещё 9 самых странных надписей на русском в голливудских фильмах
Почему Стивен Кинг так ненавидит "Сияние"? (Он даже записал Кубрика в женоненавистники)
В пандемию этот остросюжетный триллер провалился в прокате – а теперь неожиданно стал хитом Нетфликса
Лотерейный билет становится предметом смертельного раздора в трейлере триллера «Судная ночь. Джекпот»
10 лучших корейских дорам 2024 (год ещё не закончился, но эти сериалы уже стали хитами)
"Аколит" провалился, но его продолжают доить: объявлены ещё 2 приквела "Звездных войн"
Что посмотреть: 15 годных триллеров с закрученным сюжетом и неожиданной развязкой
Майкл Шин читал ваши фанфики по "Благим знамениям" – и ему есть что сказать
Сняты в России, но не уступают голливудским: 6 русских сериалов о маньяках
Салтыкова назвала гонорар за 7 дней съемок в "Брат 2": на эти деньги можно было купить однушку в Москве
Эта забытая советская комедия смешила больше, чем "Ирония судьбы" (рейтинг у неё такой же)
Фанаты к-драм, не пропустите! 10 корейских фильмов, которые выйдут до конца 2024 года
30 июля 2024
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
Мальчик выслеживает шпиона в трейлере семейного фильма «Тайна Черной Руки»
Матрос подводной лодки спасает товарищей в трейлере фильма «9 секунд»
Самому недооцененному фильму Тома Харди уже 10 лет: его любят только в России
Новый сериал Нетфликс оказался "горячее" Бриджертонов, но стоит ли его смотреть?
Миллениалы в Корее сходят с ума по этой новой дораме: вот почему её стоит смотреть
5 лучших фильмов ужасов по версии звезды "Уэнсдэй" Дженны Ортеги (про №4 почти никто не знает)
Новые «Мстители» с Робертом Дауни — младшим: Marvel стремится вернуть былые позиции
Этот диснеевский мультфильм несправедливо забыт – и точно не заслуживает низкой оценки (хотя в России его обожают)
Мы нашли замену Игре Престолов – и это не Дом Дракона, а мощное историческое фэнтези на Нетфликсе
Забудьте про Твин Пикс: лучший мини-сериал Дэвида Линча вообще никто не видел
В мультфильме Последний Богатырь: Посланник Тьмы насчитали аж 60 киноляпов: вот список
Этот sci-fi фильм сняли за копейки, а его признали лучшим в истории (Нолан потратил на Интерстеллар в 137 раз больше)
Провальный фильм Кавилла 9-летней давности добрался до Нетфликса: это всё ещё лучший боевик с его участием
3 новых сериала последней недели июля 2024, которые уже можно посмотреть онлайн
На самом деле Волдеморт выглядел ещё страшнее, но режиссеры "Гарри Поттера" решили нас не пугать (убедитесь сами)
Снимут ли продолжение "Реальных пацанов"? У "Вована" есть что сказать по этому поводу
Этот фильм 2023 года обязаны посмотреть все фанаты "Властелина колец" – всего из-за 1 сцены
Дэниел Рэдклифф ненавидит "Гарри Поттера и Принца-полукровку" (а виноват в этом всего 1 человек)
Только 4 фильма Гая Ричи критики считают достойными пересмотра. Есть ли что добавить?
15 лучших русских детективов, снятых за последние 5 лет (№7 мало кто смотрел, а в нем сыграл Прилучный)
Стало известно, когда "Гадкий я 4" можно будет посмотреть онлайн
10 топовых мини-сериалов на Нетфликс прямо сейчас (все они вышли в 2023)
Микрозаймы: займы для ежедневных трат и оформление кредитов
Все считают эти 10 фильмов детскими – а на самом деле они вообще не для детей
Нил Гейман запрятал гениальную пасхалку в "Благие знамения": её почти никто не понял
Марвел выиграла этот раунд, но DC не сдаётся: вот 6 будущих фильмов DC с датами выхода
10 отличных русских мини-сериалов: каждый можно посмотреть за выходные
В Турции сняли своего "Экзорциста": страннее мы ещё не видели (да и смотреть его, ожидаемо, невозможно)
На эти 11 деталей в Сумерках никто не обращал внимания, а зря (казалось бы, причем тут яйца?)
5 лучших фильмов по версии звезды "Игры престолов" Лины Хиди (про №4 вы вряд ли слышали)
Смогли с Fallout, смогут и с Якудза? Amazon выпустит сериал по игре в октябре 2024 и уже показал трейлер
Лучшая криминальная комедия 2024 наконец-то добралась до Нетфликса (нет, это не "Джентльмены", но тоже из Англии)
29 июля 2024
Будет ли 4 сезон "Милый дом"? Поклонники сериала, вам не понравится ответ
5 лучших фильмов по версии Моргана Фримана: № 2 вы точно не смотрели
"Моя геройская академия": умер Бакуго или нет? Разбираемся, что на самом деле случилось
Американцы ненавидят этот фильм ужасов, но зато его рекомендует Стивен Кинг (это один из любимых хорроров россиян)
Официально: "Декстер" получит продолжение, Майкл Си Холл вернётся (смерть главного героя никого не смущает)
Теперь мы знаем, кто играет Леди Дэдпул в "Дэдпул и Росомаха" (вопреки фанатской теории, это не Тейлор Свифт)
Кто умер в "Дэдпуле и Росомахе"? Вот полный список (осторожно: эти спойлеры испортят вам весь фильм)
397 трупов: подсчитано, в каком из фильмов Тарантино больше всего убийств
5 новых фильмов 2024, которые прямо сейчас обсуждают все
Помните мем с орлами из "Властелина колец"? Теперь мы знаем, почему Фродо не мог просто долететь до Мордора
Азирафеля в "Благих знамениях" должен был сыграть совсем другой актер: Нил Гейман едва всё не испортил
10 сериалов, которые очень точно показывают разные культуры
Этот блокбастер назвали величайшим фильмом-катастрофой в истории – а в нём аж 168 ляпов
Вот за них – точно не стыдно: 10 лучших фильмов, снятых в России за последние 15 лет
Ждать не так уж долго: когда "Дэдпула и Росомаху" можно будет посмотреть онлайн?
10 лучших сериалов, снятых в России в 2023 году (вы наверняка догадались, кто на 1 месте)
5 величайших фильмов в истории по версии Чака Паланика: среди них нет ни одной его экранизации
Эти 10 корейских дорам можно посмотреть залпом – на каждую уйдет всего 1 день
Самому недооцененному фильму Гая Ричи уже 16 лет, а мы все еще ждем сиквел (но вряд ли дождемся)
Не сбрасывайте его со счетов: новый боевик с 63-летним Антонио Бандерасом неожиданно для всех возглавил чарты
Пять новых сериалов которые стоит посмотреть в августе 2024
Топ корейских дорам за последние 5 лет: самое свежее и самое лучшее
Зайдёт всем любителям "Фарго": даже Стивен Кинг похвалил этот сериал Нетфликс (а в России про него мало кто слышал)
8 лучших фильмов, снятых в России в 2023 году: зрители дали им высший балл
Самый жуткий sci-fi сериал 2024 года прошёл мимо российских зрителей (а зря)
28 июля 2024
10 фильмов, в которых сюжет понимаешь только в самом конце (а до этого они кажутся ерундой какой-то)
Цепляют, как "Чернобыль": 10 мини-сериалов, которые захочется смотреть залпом
10 умных фильмов "не для всех" (мы притворяемся, что поняли сюжет, но на самом деле нет)
Каждый фанат Нолана обязан посмотреть эти 10 фильмов (их концовки взрывают мозг больше Интерстеллара)
Новый русский сериал 2024 основан на реальной истории – такой дикой, что сложно поверить
Финал "Слова пацана" должен был стать совсем другим: всё поменяла одна деталь
Самый успешный российский фильм пересняли во Франции – так плохо, что зрители уходят, не досмотрев
Тарантино назвал величайшую комедию в истории: в России её оценили на 8 из 10, а в Штатах попытались отменить
Нейросеть нарисовала героев Головоломки-2 реальными людьми (Хандра – это все мы в понедельник утром)
Зрители высмотрели киноляп в «Джентльменах удачи»: не уследил даже сам Евгений Леонов
Новая комедия Нетфликс 2024 неожиданно для всех взорвала чарты: за 1 неделю её посмотрели 14,4 млн раз
3 новых сериала Netflix, которые выйдут в августе 2024: вот почему мы ждём их больше всего
Сценарий для нового фильма 2024 с Прилучным писали 10 лет, а россияне уже его разгромили
Как на это вообще дали денег? Чак Паланик назвал этот фильм шедевром, а в России его возненавидели
5 новых российских фильмов июля 2024, которые прямо сейчас идут в кинотеатрах
"Во все тяжкие" и рядом не стоял: новый сериал Крэнстона посмотрели 1,5 миллиарда минут после появления на Нетфликсе
У "Дома дракона" точно будет 3 сезон, но как долго нам придётся его ждать?
10 дорам, которые оказались даже лучше "Любовного приземления" (россияне оценили №7 на рекордные 8.6 из 10)
Это российское фэнтези оказалось самым провальным фильмом 2024: даже режиссер от него отрёкся
Роберт Паттинсон советует посмотреть эти 3 фильма (у одного из них – рекордно низкая оценка, но это не "Сумерки")
Новую часть боевика "Плохие парни" наконец-то можно посмотреть онлайн (российские зрители оценили её на 7 из 10)
Не зря потратили 355 миллионов: Интерстеллар и рядом не стоял с самым реалистичным фильмом о космосе
В "Дэдпуле и Росомахе" сразу 2 пост-титровые сцены: вот их содержание со спойлерами
5 лучших фильмов по версии Джейсона Стэтхэма: № 4 вы точно не смотрели
Подсчитали количество смертей в культовом ужастике "Челюсти": их намного меньше, чем нам казалось
Душевное кино на вечер: 15 фильмов, которые можно смотреть всей семьей
2 новых русских сериала июля 2024, которые уже можно посмотреть онлайн
В разы лучше, чем Склифосовский: 10 классных зарубежных сериалов про врачей (надоевшей Анатомии страсти в списке нет)
5 жёстких психологических триллеров для тех, кому зашёл российский сериал "Калимба" 2024
Раньше мы обожали эти 10 фильмов – а теперь стыдимся их пересматривать
10 действительно неплохих новых русских сериалов: смотрятся на одном дыхании
9 реально пугающих сериалов по книгам Стивена Кинга: круче до сих пор ничего не сняли
27 июля 2024
Новый боевик про войну с грохотом провалился в прокате в начале 2024 года – но зато теперь взорвал топ-10 Нетфликса
Назван лучший боевик Нетфликс 2023 года: его посмотрели 313 млн часов
Эту пасхалку в фильмах Тарантино не замечали годами, а она переворачивает всё
Эти 3 киноляпа в культовом "Назад в будущее" не замечали почти 40 лет
Зрители выбрали самую красивую актрису в истории кино: это не голливудская звезда
Концовку "Острова проклятых" наконец-то объяснили: 14 лет многие понимали её неправильно
Два русских фильма попали в список 100 лучших кинолент XXI века (россияне с их оценкой не согласны)
Робин Уильямс отказался от миллионов ради нескольких тысяч долларов: за какую роль ему так недоплатили?
Эти 5 российских фильмов покорили иностранцев (по №4 в США даже сняли сериал)
Этот фильм 20-летней давности – настолько жуткий, что россияне отказываются его пересматривать
Названы 25 величайших фильмов-катастроф в истории (№ 1 все высмеивали за недостоверность)
Сняли в СССР, а стыдно до сих пор: 7 откровенно плохих советских фильмов
Эти 3 женских сериала даже мужчины смотрят залпом - и не удивительно
Названа лучшая дорама на Нетфликс 2023 года: её посмотрели 689 млн часов (российские зрители дали ей высший балл)
Умеют ли в России снимать хорроры? Вот 10 топовых русских фильмов ужасов за последние 10 лет
Эту новую историческую дораму 2024 почти все пропустили – а в ней сыграл Сухо из EXO
12 лучших фантастических сериалов за последние 5 лет (у каждого – высочайший рейтинг от 90% и больше)
Эти 10 боевиков вышли в 2023, но их до сих пор почти никто не посмотрел
15 малоизвестных дорам на Нетфликс прямо сейчас (их почти никто не смотрел, но оторваться невозможно)
26 июля 2024
Фанаты к-драм, не пропустите! 4 корейских фильма, которые выйдут этим летом
Мы наконец-то узнали, когда выйдет второй сезон "Ван-Пис" на Нетфликсе: ждать придётся долго
Новый sci-fi сериал оказался круче всего, что в 2024 выпустил Нетфликс (а вышло пока всего 3 серии)
"Хоумлендер" из "Пацанов" назвал лучший супергеройский фильм – и это не DC, а Марвел
Эти 4 киноляпа в «Титанике» не замечали 26 лет (впрочем, они всё равно ничего не портят)
Эти персонажи вероятнее всего умрут в 5 сезоне Очень странных дел (Векна, очевидно, на 1 месте, а вот кто следующий?)
Мы нашли только 3 достойных фильма у Нолана. Разве вы считаете иначе?
Назван лучший сериал-боевик Нетфликс 2023 года: его посмотрели 967 млн часов
Единственная фанатская теория про "Тенет", которую Нолан не хочет обсуждать – а прошло уже 4 года
Мало кто знает об альтернативной концовке "Я – легенда" (а она делает фильм в разы лучше)
Снят в 80-х, но до сих пор пугает больше голливудских хорроров: этот советский фильм ужасов несправедливо забыли
Нейросеть показала трейлер Гарри Поттера 2077: выглядит как фильм, который хочется посмотреть
В России научились снимать мультики: вот 15 лучших русских мультфильмов за последние 10 лет
Эти 3 киноляпа в Операции «Ы» можно заметить только со второго пересмотра (да и то если знать, куда смотреть)
Шедевр мелочью не испортишь: на этот киноляп из Кавказской пленницы проще закрыть глаза
По книгам Стивена Кинга сняты десятки фильмов, но эти 15 – самые жуткие (зрители поставили им высший балл)
Названа лучшая комедия Нетфликс 2023 года: её посмотрели 198 млн часов
15 лучших российских детективных сериалов за последние 10 лет (пять из них вы наверняка не смотрели, а зря)
Эти 15 сцен из советских фильмов российские зрители сегодня не смогут понять
15 лучших голливудских боевиков за последние 5 лет: у каждого – рейтинг 90% и выше
25 июля 2024
6 сериалов про футбол, половину из которых вы точно не видели (есть даже 3 российских)
Ни в коем случае не смотрите эти 9 фильмов, если вам плохо: после них на душе станет ещё гаже
Звезда "Милого дома" Ли До-хён снялся в 8 дорамах: вот полный список от худшей к лучшей
8 лучших российских сериалов 2024, которые уже вышли (все можно посмотреть онлайн)
Уже оценили 3 сезон "Милого дома"? Сразу смотрите следом эти 10 дорам
Лидер проката — авантюрная комедия «Водитель-олигарх»
В прокат выходит триллер «Собиратель душ»
Эти 3 фильма надо смотреть сразу после "Тихое место: День первый" (у одного из них ещё и оценка выше)
Зрители назвали этот исторический эпик "лучшим фильмом всех времен" (и даже Тарантино его похвалил)
Этот сериал назвали лучшей заменой "Острым козырькам", но за пределами Англии о нём почти никто не знает
Учёные раскрыли, что говорят о человеке его любимые фильмы (если вы фанат хорроров, вы не псих)
Детективные новинки, которые стоит взять на карандаш
Новый сериал 2024 года попытался быть "Игрой престолов" и не смог (зато в России от него все в восторге)
15 самых смешных мемов про "Миньонов" (Не смеялись над № 7? Значит, у вас никогда не было личной жизни)
На Okko выходит фильм «Манюня: Приключения в Москве»
Лучший детективный сериал 2024 года только что появился в сети – а мы даже не заметили
Эти 2 киноляпа в «Иван Васильевич меняет профессию» можно заметить только со второго раза
В "Доме Дракона" теперь есть Джоффри – но фанатам "Игры престолов" он вряд ли зайдёт
Здесь нет ни клоунов, ни зомби, но этот фильм по Стивену Кингу – один из самых жутких в истории (не зря писатель работал над ним лично)
5 худших дорам первой половины 2024 года: смело вычеркивайте из списка и не тратьте время
200 киноэкспертов назвали величайший фильм 2000-х (в прокате он провалился с треском)
У дяди Федора из Простоквашино была фамилия: ее знает только 5% советских детей
"Русские, остановитесь!": 15 мемов про сериал "Шерлок" для тех, кто всё ещё помнит #НочьШерлока и хочет обратно в 2017
Одна из самых смешных комедий Адама Сэндлера наконец-то на Нетфликсе (и точно не заслуживает свой несправедливо низкий рейтинг)
Про эти 10 российских комедий почти никто не слышал – а все они вышли в 2023
Сериал-ребут по Гарри Поттеру ещё не вышел, но уже вызвал парочку скандалов (и неудивительно)
10 годных мини-сериалов Netflix (№6 совсем свежий – вышел в 2024 и набрал 5 миллионов просмотров за 4 дня)
Эти 33 киноляпа в мультфильме Иван Царевич и Серый Волк 2 не заметили даже те, кто ходил в кино
Эти 10 фантастических фильмов вышли в 2023, но их до сих пор почти никто не посмотрел
10 лучших мини-сериалов за последние 5 лет (почти все есть на Нетфликс прямо сейчас)
15 лучших исторических сериалов за последние 5 лет (нет, в этом списке нет Бриджертонов)
24 июля 2024
Назван величайший блокбастер в истории: он обошёл даже "Мстители: Финал"
У Тарантино есть своя киновселенная – но про неё знают только те, кто заметил эту пасхалку
В "Интерстелларе" нашли ошибку, которая меняет всё (а может, Нолан так и задумывал?)
"Аколит" провалился с грохотом, но Дисней не сдаётся: уже объявлен следующий сериал по "Звездным войнам"
Во втором сезоне "Дома Дракона" появился свой Джон Сноу (но закончит он гораздо хуже)
Рэдклиффу пришлось вытерпеть 95 дублей, чтобы сыграть одну сцену в Гарри Поттере: что в ней сложного?
8 полноценных фильмов: пятый сезон "Очень странных дел" поставит рекорд по длине серий
Ученые назвали самый страшный фильм в истории кино (россиян он толком не смог напугать)
В прокат выходит спортивная драма «В потоке трех стихий»
Тарантино спрятал в "Убить Билла" сложную пасхалку: её не замечали годами (но она без преувеличения гениальна)
Больше 100 критиков назвали этот фильм лучшим релизом 2024 года: он собрал $700 млн в прокате
Гай Ричи снимает сразу 5 фильмов: вот полный список того, что скоро выйдет
Спустя 20 лет эту звезду Гарри Поттера не узнать (а когда-то её ненавидел весь фандом)
Назло Джону Уику: эти 15 боевиков в 80-х сняли за копейки, а мы пересматриваем их до сих пор
Подошли к концу съемки сериала Okko «Разочарованные»
Не Марвел, но тоже ничего: этот российский боевик впечатлил даже американцев
Этот фильм назвали самым страшным хоррором 2024 года: правда ли, что он настолько жуткий?
Про эти 13 фильмов 80-х незаслуженно забыли – а когда-то мы их смотрели взахлёб
36 киноляпов в новых Фиксиках, которые даже родители не заметили – куда там детям
20 корейских дорам, которые цепляют с первой серии: ни единого скучного момента
15 малоизвестных военных фильмов 21 века (№5 никто не смотрел, а это лучшая роль Брюса Уиллиса)
10 фантастических фильмов, которые предсказали будущее – да так точно, что аж мурашки по коже
23 июля 2024
Гильермо Дель Торо назвал фильм ужасов, который каждый обязан посмотреть хотя бы раз в жизни
Джекейрис Веларион рискует повторить худшую ошибку Старков из Игры престолов (Робб Старк тоже думал, что самый умный)
"Дэдпул и Росомаха" заспойлерил очередное камео: это один из важнейших персонажей MCU
Это вам не "Сумерки": лучший фильм в карьере Кристен Стюарт наконец-то можно смотреть онлайн
Нейросеть показала ДиКаприо в роли Ленина: этот сериал Нетфликс стоило бы снять
Впервые этот сериал показали ещё 10 лет назад – но он всё ещё лучше того, что снимают сегодня
Самое популярное футбольное аниме в мире наконец-то можно официально посмотреть в России (ждём полнометражку в кино уже в августе)
Карл Урбан подтвердил плохие новости: ждать 5 сезон "Пацанов" придётся дольше
Этот фильм даже Стивена Кинга напугал настолько, что он не смог досмотреть до конца
В сети нашли идеальное продолжение "Королевы Шарлотты": это фильм 30-летней давности
Этот отечественный сериал купили американцы (а в России его окрестили "примитивным мылом")
Миллиард долларов, как у "Головоломки"? "Гадкий я 4" обошел сразу 2 блокбастера Марвел по сборам и не собирается останавливаться
Пора в ностальгию: 15 лучших мемов по Игре престолов, которые заставят вас простить создателям 8 сезон
Фильмы про Гарри Поттера умолчали о важной детали про Гермиону (она меняет многое)
5 на первый взгляд диких фанатских теорий о Гарри Поттере, которые в итоге оказались правдой
Дети против инопланетян: начались съемки сериала Okko «Радар»
34 ляпа в мультфильме Леди Баг и Супер Кот, которые проще проигнорировать, чем замечать
22 июля 2024
Эта русская историческая мелодрама впечатлила даже американцев (а потом её купил Нетфликс)
3 малоизвестных фильма Нетфликс, которые стоит посмотреть в июле (боевик с Джерардом Батлером – в первую очередь)
Финал 2 сезона "Дома Дракона" установит рекорд: это самая длинная серия в сериале
Эти 8 русских сериалов 2024 года любят больше, чем Дом Дракона (о них говорят вообще все)
Тарантино назвал величайший зомби-хоррор в истории: вы наверняка его смотрели
Выбери число от 1 до 10 – и узнай, какой русский фильм посмотреть в выходные
Основанный на жуткой реальной истории фильм стал главным хитом Нетфликс 2024 года (теперь все спрашивают, почему у него нет Оскара)
Город в Турции пытался судиться с Ноланом из-за "Темного рыцаря" – по рекордно нелепой причине
7 детективных сериалов, которые цепляют с первой серии (почти все они сняты в России)
Нашумевший хоррор 2024 года наконец-то можно смотреть онлайн (российские зрители оценили его всего на 6 из 10)
Всех достали спойлеры: "Дэдпул и Росомаха" засветил возвращение важного героя, но фанаты недовольны
В финале "Пацанов" зачем-то убили самого интересного персонажа: и зачем теперь ждать 5 сезон?
7 русских военных сериалов 2023, которые большинство даже не смотрело
Список всех песен из "Гадкий я 4" (есть даже корейские хиты от BTS и Blackpink)
Про этот криминальный триллер 80-х мало кто знает – а Нолан назвал его шедевром
Тест: какой ты турецкий сериал по знаку зодиака (у Львов – самый знаменитый, само собой)
Скандальный боевик 2022 года оказался хитом 2024 на стриминге (и даже обошёл Нолана)
Эту корейскую дораму россияне любят больше, чем Дом Дракона: у неё рекордно высокий рейтинг
2 лучших сериала Netflix вернутся в 2024 с новыми сезонами: мы ждали их 3 года
Эта звезда Игры престолов зарабатывала 1 млн за серию (а всё, что ей пришлось делать – это стоять у окна и попивать винишко)
На съемках Тайной комнаты допустили глупую ошибку – за неё фильмы про Гарри Поттера расплачивались 8 лет
Нейросеть показала Джареда Лето в роли Распутина: этот фильм Нетфликсу стоило бы снять
Спустя 20 лет эта сцена из "Гарри Поттер: Кубок огня" кажется куда более гадкой – теперь, когда мы знаем концовку
Нелепые киноляпы в фильме Человек-амфибия, на которые фанаты СССР закрывают глаза
Okko проводит кампанию, нацеленную на демонстрацию многообразия своего контента
Никакой повестки: 10 старых добрых хорроров без социального подтекста
Дэдпул и Росомаха на страницах комиксов: 5 случаев, когда герои уже пересекались
10 лучших фильмов о Второй мировой за последние 15 лет (2 из них точно обязан посмотреть каждый)
Тест: Кто ты из сериала Бриджертоны по знаку зодиака
Ребут так не сможет: 15 мемов по Гарри Поттеру, которые уже не превзойти
12 дорам, которые обожают в России – а вот в Корее они провалились
21 июля 2024
Концовку Интерстеллара наконец-то объяснили: 10 лет фанаты понимали её неправильно
15 лучших мемов по Сверхъестественному (половину смогут понять только хардкорные фанаты)
15 сериалов, от которых не оторваться (про № 3 вы точно даже не слышали)
Эти 7 русских фильмов о войне – лучше всего, что снял Голливуд (Подольские курсанты на 7 месте, но кто на первом?)
Загадай число от 1 до 10 – и мы скажем, какую дораму тебе посмотреть
10 детективов с неожиданным концом: над разгадкой будете думать до последнего
12 лучших сериалов 2010х (три из них вы наверняка не смотрели)
Самая дикая теория про Дом Дракона: Эймонд Таргариен – Король Ночи? (У фанатов даже есть доказательства)
Тест: кто ты из Великолепного века по знаку зодиака (Раки, вам не позавидуешь)
Нолан спрятал отсылку к Хиту Леджеру в сиквеле Темного рыцаря: мы не замечали её годами, а теперь не можем развидеть
6 самых странных запретов для корейских звезд: рискуют потерять всё, если не будут их соблюдать
Один из лучших военных боевиков 2024 добрался до Нетфликса: про него несправедливо умалчивали почти полгода
Лучший хоррор 2024 уже вышел: у него редчайший 100% рейтинг (до российских кинотеатров он доберется в октябре)
Сразу 2 русских фильма 2024 года попали в топ 10 самых кассовых в истории (нет, это не Мастер и Маргарита)
Каждый из этих 10 мини-сериалов можно посмотреть всего за 1 вечер
5 лучших фильмов и сериалов про войну на Нетфликсе прямо сейчас (наш выбор – однозначно №3)
10 лучших российских ситкомов 2000-х (Моя прекрасная няня – только на 2 месте)
26 киноляпов в Фиксиках, которые никто не замечал всё это время
Тест: Кто ты из сериала Зимородок по знаку зодиака
12 новых турецких сериалов на русском языке: у них самая высокая оценка зрителей
9 душевных дорам про дружбу: все оценили их на 10 из 10
20 июля 2024
Тест: кто ты из Игры престолов по знаку зодиака (Львы точно будут гордиться)
Эти 10 русских фильмов заработали в прокате больше Мстителей (два из них уделали даже Аватар)
Без слёз и глупых клише: 15 действительно классных дорам про любовь
10 отличных русских детективных сериалов (№2 почти никто не смотрел, а в нем сыграл Хабенский)
15 мемов по Благим знамениям, которые лучше не показывать маме
10 топовых турецких мини-сериалов – почти не уступают голливудским
Зрители в восторге: новый sci-fi сериал оказался круче всего, что в 2024 выпустил Нетфликс
16 лучших мемов по Игре престолов (ещё раз докажут, что Дом Дракона ей в подметки не годится)
Зачем их вообще снимали? 5 худших фильмов 2024 года, на которые не стоит тратить время
Доверься судьбе: выбери число от 1 до 10 и узнай, какой русский сериал посмотреть в выходные
Стивен Кинг назвал худший фильм ужасов (неудивительно, ведь его сняли за копейки)
Энтони Хопкинс пожалел, что снялся в этих 2 фильмах (а вот в России у них высочайший рейтинг)
Худший фильм 2024 года теперь можно посмотреть онлайн: он установил антирекорд с 0% рейтингом
Новый хит 2024? Сериал с нелепым названием взорвал топ 10 Нетфликса
Слухи: Железный человек Дауни-младшего вернется в Марвел (а потом нас ждет крышесносный твист)
Звезда Слова пацана назвал единственный фильм, недостойный пересмотра (и россияне с ним согласны)
15 лучших русских сериалов за последние 6 лет: за них и правда не стыдно
Даже Тарантино боготворит этого русского поэта, а в СССР его запрещали и травили
15 умных российских сериалов не для всех: они заставят задуматься
Даже хардкорным фанатам Игры престолов будет стыдно от этих глупых киноляпов: куда смотрел режиссер?
Даже если совсем нет времени: 7 сериалов июля, которые нельзя пропускать
На что угрохали такие деньги? 12 самых дорогих сериалов в истории (Дом Дракона – лишь на 6 месте)
10 новых китайских дорам 2024, которые уже можно посмотреть на русском
19 июля 2024
Спойлер: Пост-титровая сцена в финале Пацанов тизерит крышесносный твист пятого сезона
Спустя 33 года у Терминатора-2 наконец-то появится достойный сиквел – спасибо Нетфликсу
Разобрали трейлер Капитана Америки 4: вот 7 деталей, которые вы пропустили
У этих 3 новых военных фильмов 2024 года – самый высокий рейтинг (все они – на русском языке)
10 лучших русских детективных сериалов за последние 10 лет (три из них вы наверняка не смотрели, а зря)
10 российских фильмов 2024 с высоким рейтингом от зрителей (на первом месте снова Петров)
10 лучших русских сериалов за 10 лет: сотни тысяч россиян поставили им высший балл
10 лучших фантастических сериалов всех времен (на просмотр №1 уйдет 220 дней)
В России официально выйдет второй сезон аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок»
11 отличных фантастических фильмов: почти не уступают Интерстеллару (а большинство их даже не смотрело)
Доверься судьбе: выбери число от 1 до 10 и узнай, какой фильм тебе посмотреть в выходные
Хуже только финал Игры престолов: чем 2 сезон Дома Дракона взбесил тех, кто читал книгу?
Тарантино назвал величайший фильм за всю историю кино (вы наверняка согласитесь с его выбором)
Новый сериал про роботов-убийц и нейросети бьёт все рекорды: вот почему его нельзя пропускать
Любовь Аксенова вырывается из клубка манипуляций в трейлере второго сезона сериала «Жить жизнь»
Нейросеть показала Гарри Поттера, снятого Тарантино: этот фильм точно собрал бы миллиард в прокате
Рэйф Файнс оказывается в эпицентре ватиканской войны за власть в трейлере триллера «Конклав»
10 лучших бразильских сериалов последних 20 лет на русском (один из них успел стать мемом)
15 нелепых киноляпов в Джентльменах удачи, которым попросту нет оправдания
Кейли Спейни и ее товарищи становятся жертвами ксеноморфов в трейлере «Чужого: Ромул»
Тест: какой ты культовый фильм 90-х по знаку зодиака (№5 уже никто и не вспомнит)
15 по-настоящему хороших сериалов ТНТ (здесь нет "Интернов" и "Счастливы вместе")
Этот русский хоррор-сериал удивил даже Стивена Кинга (он есть на Нетфликс прямо сейчас)
9 лучших дорам про айдолов за последние 10 лет (включая новинку про BTS)
10 лучших детективных сериалов за последние 15 лет: их можно (и нужно) смотреть залпом
10 новых корейских дорам 2024, которые уже можно посмотреть на русском
Назван самый популярный сериал июня 2024: его посмотрели 7,5 миллиардов минут
18 июля 2024
Нормально не бывает: вышел трейлер шестого сезона сериала «Голяк»
Бене Гессерит пытается укрепить свою теневую власть над Империей в трейлере «Дюны: Пророчество»
Тест: кто ты из сериала Постучись в мою дверь по знаку зодиака
Доверься судьбе: выбери число от 1 до 10 и узнай, какой сериал Нетфликс посмотреть сегодня вечером
7 коротких, но цепляющих дорам: каждую можно посмотреть всего за 1 день
Эти 10 турецких сериалов должен посмотреть каждый: их не зря считают лучшими
7 лучших сериалов 21 века: не уступают Игре престолов, но в каждом всего 1 сезон
Эти 15 детективных сериалов, снятых в России, не уступают даже "Шерлоку"
Вайнона Райдер обращается за помощью к Майклу Китону в новом трейлере «Битлджуса Битлджуса»
В Майкопе с 19 по 21 июля пройдет кинематографический «Фестиваль Плюс»
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
10 мемов с Джейсоном Стэтхэмом, которые надо прямо сейчас надо показать вашему начальнику
Покажут ли Дэдпула и Росомаху в России? Вот как смотреть главную премьеру 2024 в кино
Нолан гениально проспойлерил важный твист Интерстеллара (этот спойлер не замечали годами)
Поклонникам «Очень странных дел» пригодится: 8 ностальгических хорроров 80-х
Еще больше магии: 5 вещей, которые уже известны о будущем сериале про Гарри Поттера
Тест: угадай, это реальная новость о Санкт-Петербурге или завязка фильма/сериала?
От этого сериала Стивена Кинга все в восторге – а Тарантино даже не смог его досмотреть
3 самых свежих сериала Нетфликс 2024, которым зрители поставили высший балл
10 лучших боевиков с Джеки Чаном: поколение 80-х узнает их по 1 кадру
Этот сериал назвали отличной заменой Бриджертонам: он оказался одним из главных хитов 2024 года
10 лучших фильмов ужасов на Нетфликсе прямо сейчас: список на июль 2024
5 лучших мини-сериалов Нетфликс всех времён: качественней до сих пор ничего не сняли
Эти 10 комедийных сериалов из 90-х уже никто не помнит (а № 3 вообще не показывали в России)
Про эти 15 сериалов Нетфликс мало кто слышал, но их точно стоит посмотреть
Эти 10 корейских дорам можно посмотреть за выходные (про половину из них вы даже не слышали)
17 июля 2024
Вышел трейлер документального фильма о создании «Слова пацана. Кровь на асфальте»
Денис Прытков и Лев Зулькарнаев отправляются в путешествие в трейлере сериала «Она такая классная»
Киллер Натали Эммануэль сражается бок о бок с копом Омаром Си в трейлере ремейка «Наемного убийцы»
Лучший фильм Райана Гослинга наконец-то вышел на Нетфликс (и нет, это не Барби)
Этот фильм освистали как худшую часть "Форсажа" – а он спас всю франшизу
Вот это карьерный рост: звезда Люцифера сыграл Бога в новом сериале Нетфликс "Взрывные котята"
Спать придётся со светом: 15 по-настоящему криповых фильмов ужасов
Лучший хоррор-фильм 2024 стартовал в прокате: у него идеальный 100% рейтинг
Себастиан Стэн избавляется от уродства, но становится несчастным в трейлере фильма «Другой человек»
Девушка находит в лесу младенца в трейлере фолк-хоррора «Одержимая»
15 фильмов о войне, которые цепляют с первой минуты: зрители поставили им высший балл
Кто-нибудь, остановите их: "Полный расколбас" получил ещё более бесстыжий сиквел-сериал
Без любовных линий и сопливых клише: 15 отличных фильмов на Netflix прямо сейчас
Даже новички разберутся: 15 простых и душевных корейских дорам, обязательных к просмотру
Мы не просили, но они сделали: 7 позорных сиквелов хороших фильмов
16 июля 2024
Перезапуск знаменитой франшизы: вышел трейлер анимационного сериала «Терминатор Зеро»
Семейная жизнь Анастасии Красовской терпит крах в трейлере фильма «Ячейка общества»
Виталия Корниенко помогает призраку в трейлере мистической комедии «Между нами»
Кейт Уинслет становится свидетельницей ужасов войны в трейлере фильма «Ли»
Марк Эйдельштейн заключает сделку c Майки Мэдисон в трейлере фильма «Анора»
В мультсериале Симпсоны нашли "секретный" фильм: мы не замечали его годами
Новый хоррор с Николасом Кейджем уже называют лучшей заменой Молчанию ягнят: фильм рвёт прокат
Мы посмотрели первые 35 минут "Дэдпула и Росомахи": вот 10 спойлеров, камео и пасхалок, которые мы заметили
Один из самых криповых хорроров Нетфликс наконец-то получит сиквел (мы ждали его 5 лет)
Только самые внимательные зрители сумели заметить эти 3 пасхалки в Шреке
15 июля 2024
Почему аниме "О моем перерождении в слизь" запретили в России?
Осторожно, спойлер! В "Гадкий я 4" есть сцена после титров – но есть нюанс
Был Рябой, стал Тамарой: судьба звезды Девятой роты сильно удивит россиян
10 очевидных киноляпов в Великолепном веке, которым просто нет оправдания
3 лучших комедийных боевика на Нетфликс, которые можно посмотреть прямо сейчас
Москва готовится к Олимпиаде в трейлере сериала «Игры»
5 крутых анимационных сериалов для взрослых, о которых вы не знали
Тарантино запрятал шутку в титры Криминального чтива: россияне её вряд ли поймут
5 серий и меньше: 10 коротких, но по-настоящему крутых мини-сериалов
Страшно смотреть даже с включенным светом: 12 по-настоящему жутких хорроров
10 лучших фантастических фильмов всех времён, снятых не в Голливуде (в списке сразу 2 фильма из СССР)
14 июля 2024
Новые Звёздные войны ещё не сняли, но фанаты уже вычислили главного злодея
Самому недооцененному фильму Гая Ричи уже 16 лет: его любят только в России
После этого фильма Спилберг зарёкся работать с Джулией Робертс
6 цепляющих китайских дорам, которые особенно любят в России
Тарантино назвал лучшего в мире актера: в 80 лет ему всё ещё предлагают роли
Названы 15 лучших сиквелов за последние 20 лет: Темный рыцарь Нолана только на 2 месте
Зачем Эрин Мориарти из Пацанов сделала пластику? Теперь актриса стала мемом
7 новых корейских дорам в июле 2024 (№4 – самая ожидаемая новинка Нетфликс)
15 мультфильмов, которые нужно показать ребёнку до того, как ему исполнится 12
10 лучших отечественных фильмов последних 5 лет, которые стоит посмотреть
13 июля 2024
Главный хит Netflix 2024? Отзывы о сериале Суперген достигли редчайших 100% на Rotten Tomatoes
5 фильмов и сериалов, похожих на Пищеблок (№ 5 вы точно не смотрели)
30 киноляпов в новых Фиксиках, на которые проще закрыть глаза
Названы 15 лучших фильмов для просмотра в самолете
Был влюблен в Гермиону, а мы – в него: с кем в 2024 встречается Том Фелтон?
10 лучших фильмов 2024 года, которые уже вышли
Станцевал стриптиз и пропал: что сейчас с Ченнингом Татумом, от которого все сходили с ума в 2010х?
6 новых российских сериалов, которые выйдут в 2024 году: их точно нельзя пропускать
Будем ждать: 10 новых турецких сериалов, которые выйдут осенью 2024 года
Эти 10 фильмов на Нетфликс почти никто не смотрел (но их точно нельзя пропускать)
Энтони Маки защищает президента США в трейлере фильма Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир»
12 июля 2024
Никита Кологривый входит не в ту дверь и спасает Катерину Ковальчук в трейлере комедии «Любовь зла»
Владимир Веревочкин спасает сына в трейлере триллера «Выпусти меня»
Эти 5 дорам стали лучшими в 2023 году (а ещё их можно смотреть с русской озвучкой)
Лучший фантастический фильм в истории сняли за 30 лет до Интерстеллара
Хочу как Дэдпул. 10 правил, чтобы ты брал от жизни все, а не она тебя
Этот фильм о маньяке назвали самым страшным за последние 10 лет (смотреть стоит хотя бы ради Николаса Кейджа)
Николь Кидман и Лив Шрайбер скрывают темные секреты в трейлере мини-сериала «Идеальная пара»
10 лучших фильмов-катастроф, которые точно стоит посмотреть
Американцы оценили Слово пацана: его сравнили с культовым сериалом о мафии
Названы 10 самых популярных аниме у россиян: "Магическую битву" проигнорировали полностью
31 ляп в мультфильме Три богатыря на дальних берегах, которые мы в упор не замечали всё это время
Назван список 12 лучших фильмов ужасов за последние 10 лет (в него попал только один фильм 2023 года)
Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получит второй сезон
В июле Нетфликс добавил больше сотни фильмов, но только эти 9 нельзя пропустить
15 лучших исторических корейских дорам: их точно захочется посмотреть залпом
11 июля 2024
Деми Мур и Маргарет Куолли познают цену совершенства в новом трейлере боди-хоррора «Субстанция»
Вышел трейлер второй части испанского хоррора «Платформа»
Владелец гостиницы начинает кровавую игру в трейлере хоррора «Стрим»
Милош Бикович распутывает шпионскую интригу в трейлере экшен-триллера «Красный шелк»
Даже те, кто смотрел Иронию судьбы десятки раз, не замечают эти 10 киноляпов
Актеры Великого соблазнителя воссоединились в лучшей дораме 2023 (российские зрители от неё в восторге)
Осторожно, спойлер: теперь мы знаем, кто убийца в сериале Высшая мера
Названы 15 самых спорных фильмов в истории Голливуда (Сумерки – на 3 месте, но кто на 1?)
Когда выйдет 2 сезон Кайдзю №8? Спойлер: фанатам аниме придётся подождать
15 недооцененных sci-fi сериалов, которые почти никто не смотрел (но каждый из них – практически шедевр)
8 сериалов появятся на Netflix в июле (№ 7 смотрели почти все, но его точно пора пересмотреть)
Нетфликс показал актеров дорамы Милый дом на новых кадрах: сезон 3 совсем скоро
10 увлекательных сериалов про врачей на Нетфликсе, про которые мало кто знает
15 малоизвестных дорам на Netflix, которые стоит посмотреть
10 июля 2024
Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд влюбляются друг в друга в трейлере фильма «Время жить»
«Шрэк 5» и «Заклятие 4» получили даты релиза
Начались съемки семейной саги «Длинный протокол»
Лиза Кудроу возглавляет разбойников в трейлере фэнтезийного сериала «Бандиты во времени»
Питер Сарсгаард издевается над утонченными богачами в трейлере триллера «Идеальный лжец»
Всего один мем по Властелину колец навсегда заруинит для вас Гэндальфа
20 глупых киноляпов в Сумерках, которым просто нет оправдания
Новая версия «Вам и не снилось...»: вышел трейлер драмы «Вера» с Викторией Толстогановой
175 киноделов выбрали лучший фильм 90-х: его не хотели показывать из-за чрезмерной жестокости
10 лучших фильмов на Нетфликс со "взрослым" рейтингом R прямо сейчас
85 критиков выбрали лучший фильм Спилберга: результат оказался неожиданным
15 сериалов, которые понравятся фанатам Дома Дракона (вы точно не смотрели № 4)
На Нетфликсе появилась достойная замена фильмам Гая Ричи: эту криминальную комедию почти никто не смотрел
Только те, кто вырос в 90-х, смогут вспомнить эти 10 комедий (они несправедливо недооценены)
15 лучших исторических сериалов, которые есть на Нетфликс прямо сейчас
15 трогательных корейских дорам с любовным треугольником (осторожно: разобьют сердце!)
9 июля 2024
Пол Мескал сражается в стенах Колизея в трейлере «Гладиатора 2»
В разработку запущен сиквел «Дьявол носит Prada»
120 критиков проголосовали за лучший фильм Нолана (вы точно догадаетесь, кто на 1 месте)
Критики хвалят "русскую версию Сумерек" – а вот зрители не в восторге от новинки 2024 года
Дом Дракона можно не смотреть: одна сцена из Игры престолов уже проспойлерила его концовку
10 лучших турецких сериалов, которые можно смотреть с русской озвучкой
Кто из Мстителей появится в камео в "Дэдпул и Росомаха"?
Кэтрин Хан объединяется с Обри Плазой в трейлере сериала Marvel «Это все Агата»
Эти 10 хоррор-сериалов хочется смотреть залпом: держат в напряжении до последнего
Нетфликс только что добавил лучшую экшн-комедию 2024 года
Мы постоянно используем эти 18 цитат из фильмов – но не всегда знаем, откуда они
Нетфликс выпустил 183 сериала в 2024, но всего 11 получили высший балл: вот список
Лучше голливудских ромкомов: 9 олдскульных корейских дорам про любовь
8 июля 2024
Мертвецы становятся полноправными гражданами в трейлере комедийного хоррора «Реальные зомби»
У каждого из этих 5 фильмов рекордно высокий рейтинг – и все их можно посмотреть на Нетфликс
Даже Нолан сначала не понял самую важную цитату в "Темном рыцаре"
Клуни снялся в лучшем sci-fi пост-апокалипсисе 2020-х, а никто из нас не заметил
Вместо отпуска: 8 роуд-муви, от которых не оторваться
Забытый боевик из 90-х неожиданно взорвал топ-10 Нетфликса: его посмотрели 7 млн раз
10 лучших аниме для тех, кто думает, что не любит аниме
С первого раза не дойдёт: Дэдпул 3 придется смотреть повторно, чтобы заметить все камео
Хватит пересматривать Игру в кальмара: 7 лучших фильмов и дорам про игры на выживание
Любителям хороших концовок лучше не смотреть эти 7 дорам
Смех услышат даже соседи: 10 уморительных комедий Нетфликс
10 корейских дорам про врачей, где реально спасают жизни – а не только крутят романы
7 июля 2024
Брэд Питт садится за руль гоночного болида в драйвовом трейлере экшена «Ф1»
5 боевиков на Нетфликс, которые пора смотреть прямо сейчас (все 5 – со звездами мирового уровня)
У "Черного зеркала" появился достойный конкурент: этот sci-fi сериал взорвал топ-10 Нетфликса (а в нем всего 7 серий)
"Делают какую-то дешевку": мировые звезды засветились в Брате-2 и даже не поняли
Эти 10 фильмов про преступников основаны на реальных событиях – и поэтому пугают куда больше
Первый фильм Гая Ричи намного лучше, чем у Тарантино – и вот почему
Криповей Голливуда: 13 корейских фильмов ужасов, от которых не знаешь, чего ждать
20 лет назад Сэм Рэйми снял супергеройский фильм, который ещё никому не удалось превзойти
Эти 8 турецких сериалов были по-настоящему хорошими – но их несправедливо закрыли
Вы вряд ли слышали про эти 10 сериалов Нетфликс – но их точно стоит посмотреть
Про эти 10 дорам мало кто знает – но те, кто смотрел, оценили их на 10 из 10
6 июля 2024
Этот фильм Спилберга основан на реальной истории – такой дикой, что сложно поверить
Фильм, который Киллиан Мерфи не хочет показывать зрителям, появился на Нетфликс
Любимый фильм Нолана про Джеймса Бонда даже спустя полвека всё ещё интересно смотреть
8 лучших российских сериалов (2 из них совсем свежие – вышли в 2023)
Нетфликс готовит замену "Крепкому орешку" (которую никто не просил)
Дождёмся пенсии? 10 фильмов и сериалов про тех, кто начал все заново в 60+
Лучший фильм о войне с Камбербэтчем наконец-то появился на Нетфликсе
10 фильмов ужасов, в которых монстра так и не показали – но нам хватило и так
10 сериалов Нетфликс, которые держат в напряжении до самого конца
Хэппи-энд гарантирован: 10 самых романтичных корейских дорам про любовь
5 июля 2024
Элайджа Вуд отправляется в поход со своей дочерью в трейлере фильма «Фантастическое путешествие»
Министерство просвещения предлагает переснять ряд шедевров советского кино
Стивен Кинг приложил руку к одной из серий "Секретных материалов" – и едва всё не испортил
Почему фанаты Теории большого взрыва думают, что Леонард умер? Виноват финал Детства Шелдона
Лучший исторический сериал 2024 наконец-то появился в сети: его оценки выше чем у Бриджертонов
Пощекотать нервы: эти 10 мистических сериалов держат в напряжении до конца
Звезда Дома Дракона в самом кровавом хоррор-боевике: спустя 20 лет его всё ещё тяжело смотреть
Французские пенсионеры устраивают между собой войну в трейлере комедии «Отпуск не по-детски»
15 лучших хорроров всех времен: страшнее этих фильмов ужасов Голливуд ещё не снял
Эту серию Теории большого взрыва фанаты ненавидят больше всего – и есть за что
7 sci-fi хорроров, которые пощекочут нервы как "Тихое место"
10 недооцененных сериалов Нетфликс (про ситком под номером 3 вообще никто не слышал)
Лучше Шерлока: 10 детективных корейских дорам с лихо закрученным сюжетом
4 июля 2024
Джон Сина помогает Аквафине избежать смерти в трейлере экшен-комедии «Джекпот!»
За что такие деньги? Новый фильм Брэда Питта станет самым дорогим в истории
Лучший фильм-катастрофа 2023 наконец-то на Нетфликс: несмотря на звездный каст, его почти никто не смотрел
Искусственный интеллект атакует Джона Чо и Кэтрин Уотерстон в трейлере хоррора Afraid
Человек-паук появится в "Дэдпуле и Росомахе"? Фейковый кадр обманул почти всех
Анастасия Уколова оказывается в любовном треугольнике в трейлере ромкома «Выбери меня»
Хватит пересматривать Шерлока: 12 свежих детективных сериалов, которые цепляют с первой серии
Новый сериал Крэнстона обошёл даже "Во все тяжкие": цепляет с первой серии (а ещё он есть на Нетфликс)
В прокат выходит эксцентричная комедия «Отчаянные наследники»
Можно смотреть всей семьей: 10 добрых мультфильмов, которые понравятся и взрослым
Звезда Гарри Поттера не хочет возвращаться в новый сериал-ребут – и причина понятна
5 длинных турецких сериалов, которые точно заслуживают внимания
10 на удивление хороших сериалов Нетфликс, которые почти никто не смотрел
Ноль стресса, только хэппи-энд: 7 расслабляющих корейских дорам
3 июля 2024
Виктор Добронравов берет под свое крыло медвежонка в тизере фильма «Пальма 2»
ТВ-3 и ресторан «Магадан» предлагают экзотические блюда из шоу «Последний герой. Русский сезон»
Фанаты Теории большого взрыва даже не подозревали об этой роли актрисы Пенни
Этот фильм нужно было посмотреть ещё в 2021 году – но мы узнали о нем только сейчас
Одна из лучших комедий 2024 наконец-то появилась на Нетфликс: вот почему её нельзя пропускать
Алексей Онежен влюбляется в Александру Тихонову в трейлере фильма «Подростки. Первая любовь»
Смотрим после Рика и Морти: еще 10 мультфильмов для взрослых, которые нельзя показывать детям
В прокат выходит приключенческая комедия «Развеселые каникулы»
Подробности пост-титровой сцены "Дэдпула и Росомахи" слили в сеть
Узнаешь по 1 кадру: 7 сериалов, которые наверняка смотрели все дети 2000-х
Что почитать в июле: 5 книг для досуга
Дом Дракона только что перечеркнул всё, что мы знали о главной беде Таргариенов
8 героев «Великолепного века», которых не существовало в реальности
Про эти 10 сериалов Нетфликс мало кто знает – а они смотрятся на одном дыхании
Смешнее голливудских сериалов: топ 10 комедийных корейских дорам
2 июля 2024
Яна Гладких приобщает Алексея Чадова к возвышенному в трейлере «Культурной комедии»
Ноэми Мерлан отправляется в эротическую одиссею в трейлере новой экранизации «Эммануэль»
Грядущая адаптация Вархаммера уже под угрозой: виновато "проклятье" Генри Кавилла
Все без ума от этого детективного сериала – и только Тарантино считает его унылым
Джош Хартнетт пытается улизнуть от полиции в трейлере триллера «В ловушке»
У сериала "Тед Лассо" есть идеальная замена – с редчайшим рейтингом 100%
Пол Мескал против Педро Паскаля: появились первые кадры из «Гладиатора 2»
15 фильмов 90-х, лучше которых Голливуд до сих пор ничего не смог снять
DC почти умудрились повторить один и тот же сюжет в 4 фильмах про Бэтмена, и никто не заметил
Новое воплощение красного демона: вышел трейлер фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
15 лучших тайваньских дорам на замену корейским: зрители дали им высший балл
Лучший монстр-триллер 2023 года наконец-то можно смотреть онлайн: его почти никто не видел
10 турецких сериалов, которые захватывают с первой серии (про № 4 почти никто не знает)
12 сериалов Нетфликс, которые нужно смотреть залпом – настолько они затягивают
10 корейских дорам из нулевых, которые всё ещё интересно смотреть в 2024
1 июля 2024
Елизавета Ищенко круто меняет свою жизнь в трейлере комедийной драмы «Лгунья»
Пришелец принимает облик школьника в трейлере приключенческого фильма «Пираты галактики Барракуда»
Новый фильм Нетфликс – главный хит лета 2024: набрал 26 млн просмотров за 2 дня
Кристофер Нолан всех обманул концовкой "Темный рыцарь: Возрождение легенды"
Эдди всё-таки вернется в 5 сезоне Очень странных дел – но есть подвох
Фанаты Звездных войн разбомбили новый сериал Аколит (и российские зрители с ними согласны)
Осторожно, спойлеры: вот чем "отличился" финал 3 сезона Медведя
8 фильмов для острых ощущений (№ 4 нельзя смотреть любителям хороших концовок)
8 на удивление хороших исторических китайских дорам: оценят даже скептики
Что смотреть в июле: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
10 старых фильмов, которые в 2024 всё ещё интересно смотреть (Сталкер на 3 месте)
10 сериалов Нетфликс, которые можно посмотреть за 1 день (про №2 вообще никто не знает)
10 душевных корейских дорам, которые моментально поднимут настроение
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
