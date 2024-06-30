Меню
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за июнь 2024 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
30 июня 2024
Мы даже не подозревали, что этот ромком с Сэндлером основан на реальных событиях
Мы 6 лет ждали объяснения этой сюжетной дыры Игры престолов, а Дом Драконов сделал только хуже
Лучший фильм 2022 года только что появился на Netflix: его почти никто не смотрел
Никакого Склифосовского: 10 сериалов про врачей, которые почти никто не смотрел
Не верите, что Нетфликс снимает хорошие фильмы? Эта экранизация Стивена Кинга убедит даже хейтеров
Не для слабонервных: 8 по-настоящему жутких фильмов ужасов 2024 года
10 летних хорроров, которые пора посмотреть
К выходу готовится ещё одна адаптация Задачи трех тел: сколько их всего?
Гораздо лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых не оторваться
Эти 10 сериалов Нетфликс цепляют с первой же серии (каждый можно посмотреть залпом)
Эти 15 корейских дорам все оценили на 10 из 10: они понравятся даже скептикам
29 июня 2024
Воссоединение Эклза и Падалеки в Пацанах "сломает интернет": фанатам Сверхъестественного пора приготовиться
Спустя 5 лет "проклятый" фильм Марвел показал, что критики MCU не ошиблись
Голливуд снимет ремейк Игры в кальмара: им займется создатель Бойцовского клуба
6 ужастиков, после которых ты станешь бояться врачей
Критики разгромили свежий ужастик 2024 года — но зато его рекомендует сам Стивен Кинг
Страшней всего, что сняли в Голливуде: 8 по-настоящему жутких хоррор-аниме
Полное расписание дат выхода всех серий 2 сезона Дома Дракона
10 турецких сериалов, которые многие пропустили – а зря
10 лучших криминальных сериалов на Нетфликс: все оценили их на 10 из 10
10 лучших корейских дорам за последние 5 лет: все они есть на Нетфликс прямо сейчас
28 июня 2024
Зубодробительный индийский боевик: вышел трейлер фильма «Схватка»
Мишель Докери разоблачает киллера Марка Уолберга в трейлере триллера «Особо опасный пассажир»
Андрей Мерзликин продолжает восставать из мертвых в трейлере третьего сезона «И снова здравствуйте!»
Марк Уолберг и Холли Берри становятся супершпионами в трейлере экшен-комедии «Наш человек из Джерси»
Осторожно, спойлеры: вот как Деймон Таргариен умрет в Доме Дракона
Лучшая хоррор-трилогия десятилетия только что получила идеальную концовку
Новый sci-fi сериал Apple взрывает мозг больше нашумевшей Тьмы от Netflix
Зачем их вообще сняли? 10 худших фэнтези-фильмов 2010-х
Лучший киберпанк-фильм, о котором никто не слышал, только что появился на Нетфликс
Достойное продолжение франшизы: появились отзывы о «Тихом месте: День первый»
Можно смотреть залпом: 9 по-настоящему хороших русских сериалов
Хью Джекман спас "Дэдпул 3" одним телефонным звонком: фильм мог бы не выйти
Зря потратите время: эти 10 турецких сериалов точно не стоит смотреть
15 по-настоящему хороших фильмов Нетфликс, про которые вы вряд ли слышали
8 самых обсуждаемых корейских дорам 2024, которые уже можно посмотреть онлайн
27 июня 2024
Психопат Дж К Симмонс преследует девушку в трейлере триллера «Тебе не убежать»
Алена Михайлова спасает свою сестру в тизерах сериала «Амура»
Александр Петров противостоит своему брату-близнецу в трейлере комедии «Василий»
Как мы потеряли самый необычный фильм Нолана (он должен был стать комедией)
Сериал «Гарри Поттер» обрел шоураннера и режиссера
Фанаты Нолана уверены, что этот фильм – секретная четвертая часть трилогии Темный рыцарь
Спустя 18 лет Декстер выглядит откровенно средним сериалом: вот что с ним не так
Темный рыцарь противостоит злодеям Готэма в трейлере мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще»
15 фильмов, после которых вы будете гордиться российским кино
"Дэдпул и Росомаха" еще не вышел, но самую важную деталь нам уже объяснили
Прекрасная Миа Гот в умном слэшере: появились отзывы о «Максин XXX»
11 мистических русских сериалов, от которых мороз по коже
5 лучших мини-сериалов Нетфликс: каждый можно посмотреть залпом
10 лучших турецких сериалов 2023 года, которые стоит посмотреть
15 недооцененных фильмов на Netflix, которые вас приятно удивят
Смотрим на Нетфликс прямо сейчас: 15 душевных дорам о настоящей дружбе
26 июня 2024
Том Хэнкс и Робин Райт проживают жизнь вместе в трейлере фильма «Тогда. Сейчас. Потом»
Лупита Нионго спасается от монстров в новом трейлере «Тихого места: День первый»
Появились первые кадры из фильма «Здесь» с омоложенными Томом Хэнксом и Робин Райт
Лучше "28 дней спустя": этот хоррор-боевик мало кто смотрел, но фанаты считают его шедевром
Зря потратите время: эти 5 российских сериалов 2023 точно не стоит смотреть
Этот русский сериал уже назвали главной премьерой 2024: переплюнет даже Слово пацана
Зловещий Хью Грант берет в плен двух молодых мормонок в трейлере хоррора «Еретик»
Всего 6 фантастических сериалов последних 5 лет завоевали редчайший 100% рейтинг
Нейросеть показала, как в реальности выглядят герои Простоквашино: этот фильм стоило бы снять
Начались съемки сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко
10 лучших фильмов 2024 года, о которых мало кто слышал (но критики от них в восторге)
Нолан заработал за Оппенгеймер столько, что мог бы снять следующий блокбастер исключительно на свои деньги
Никаких слащавых клише: 10 по-настоящему достойных турецких сериалов
Эти 10 мультсериалов ни в коем случае нельзя показывать детям (все они есть на Нетфликс)
Эти 14 жутких дорам с легкостью уделают Игру в кальмара от Нетфликс
25 июня 2024
Дуэйн Джонсон и Крис Эванс спасают Санта-Клауса в трейлере экшена «Красный»
Психотерапевт справляется с утратой в трейлере сериала «Ночная терапия»
В поисках счастья: почему стоит посмотреть мелодраму «Сорок розовых кустов»
Начались съемки сказки «Горыныч» с Александром Петровым и другими звездами
Эдди Мерфи сообщил, когда должен выйти «Шрэк 5»
Этот сериал назвали идеальной заменой Игре в кальмара – и теперь он наконец-то есть на Нетфликс
Стало известно, когда стартует сериал «Игры»
Убийца в маске карает молодых людей в трейлере хоррора «Все мои друзья мертвы»
В новом сериале Netflix 2024 всего 6 серий – но все оценили его на 10 из 10
Всего 1 фантастический фильм последних 5 лет сумел получить редчайший 100% рейтинг
Тарантино считает эти 8 фильмов "бесподобными" (а вы про них даже не слышали)
Нейросети атакуют: 6 фильмов, в которых искусственный интеллект захватил человечество
Этот незаслуженно забытый фантастический сериал обязан посмотреть каждый фанат "Разделения"
Вампир наводит ужас на Лили-Роуз Депп в трейлере фильма Роберта Эггерса «Носферату»
7 фильмов на основе реальных событий, которые действительно не врут зрителям
Эта звезда Игры престолов зарабатывала 69 тысяч долларов в минуту (и нет, это не Дейнерис)
Эти 8 исторических сериалов – интересней "Чужестранки", но о них почти никто не знает
Про эти 9 сериалов Netflix мало кто знает, но каждый из них цепляет с первой же серии
13 китайских детективных дорам, сюжетные повороты в которых заставят ахнуть
24 июня 2024
За 1 слово в своих фильмах Том Круз зарабатывает столько, что на эти деньги в России можно жить 3 года
33 ляпа в мультфильме Три богатыря и Шамаханская царица, которые мы не замечали годами
Оскар Айзек и Кэри Маллиган договариваются о ролях во втором сезоне «Грызни»
Интерстеллар занял лишь 5 место в списке самых правдивых sci-fi фильмов (а №1 – вообще комедия)
Жуткая старушка терроризирует будущую мать в трейлере хоррора «Гостиная»
Новый сериал ТНТ назвали достойной заменой "Ворониным": российские зрители оценили на 7 из 10
Кевин Костнер официально заявил, что не вернется в сериал «Йеллоустоун»
Нет ни морали, ни смысла: эти 9 героев «Зимородка» бесят даже самых терпеливых зрителей
И у Рязанова случались конфузы: эти 4 его комедии провалились с треском (про них никто и не помнит)
«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом 2024 года
15 телешоу, за которые нам стыдно (но давайте честно: именно поэтому мы их и смотрим)
Объявлены победители фестиваля сериалов «Пилот» 2024
Эти 10 свежих сериалов почти никто не смотрел (но они практически шедевры)
15 сериалов на Нетфликс, которые скрасят самую скучную дорогу
Осторожно, разобьют сердце: 8 лучших китайских дорам про измены
23 июня 2024
Этот военный фильм сняли за копейки в 80-х: возможно, он предсказал наше будущее
Новый сериал по Стивену Кингу оказался идеальной заменой Очень странным делам
15 старых фантастических фильмов из 90-х, которые в 2024 всё ещё смотрятся на одном дыхании
Эрик Крипке объяснил самый непонятный твист 4 сезона Пацанов (он связан с Хоумлендером)
15 лучших фантастических фильмов за последние 5 лет (№ 1 вообще никто не смотрел)
Критики невзлюбили новый хоррор-боевик 2024 – но он стал абсолютным хитом на Нетфликсе
17 взрывающих мозг фильмов о путешествиях во времени, которые почти никто не смотрел
Посмотреть за выходные: 10 коротких, но душевных сериалов от Нетфликс
15 корейских дорам-триллеров, которые держат в напряжении до самого конца
22 июня 2024
Самый ожидаемый боевик лета наконец-то вышел на Нетфликс: он доступен на русском
Назван самый ожидаемый фильм ужасов: он выйдет в июле, но уже получил 10 из 10
Нетфликс спасает Тома Круза: Миссия невыполнима 7 бьёт рекорды после упадочных сборов
10 душевных аниме-сериалов, похожих на Ведьмину службу доставки
Этот фантастический фильм сняли за копейки – а он обошел Интерстеллар в списке лучших
Старая добрая классика: 12 самых романтичных турецких сериалов
5 сокровищ Netflix, которые в России почти никто не смотрел (а № 5 стал хитом 2024 года)
10 крутых сериалов, которые незаслуженно не стали хитами (половина списка точно есть на Нетфликс)
Эти 17 сериалов на Нетфликс обязательно нужно смотреть после Настоящего детектива
6 аниме и дорам, которые рекомендует Чонгук из BTS
21 июня 2024
Новый слив раскрыл детали финальной арки Клинка, рассекающего демонов: по ней снимут кинотрилогию
Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум начинают обратный отсчет в трейлере комедии «Покажи мне Луну»
Мэл Гибсон и 50 Сent выслеживают серийного убийцу в трейлере триллера «Список подозреваемых»
Антон Филипенко и Ирина Горбачева предотвращают конец света в трейлере комедии «Говорит Земля!»
5 самых ожидаемых дорам июня 2024 (4 из них уже можно смотреть онлайн)
Даже Дэниел Рэдклифф советует посмотреть этот мультфильм: его считают лучшей заменой Симпсонам
Новый фантастический сериал Нетфликс уже назвали достойным соперником Черного зеркала: в нем всего 7 серий
10 лучших мультсериалов последних 5 лет, которые оценят только взрослые (а вот детям их показывать не стоит)
Колин Фаррелл противостоит Кристин Милиоти в новом трейлере сериала «Пингвин»
Новый фильм по Властелину колец вдохновлен забытым аниме Миядзаки (его почти никто не смотрел)
В разработку запущена новая многосерийная экранизация «Войны и мира»
Топ 10 мини-сериалов длиной в 5 серий и меньше: каждый можно посмотреть за 1 вечер
Дэниел Рэдклифф ждёт сериала по Гарри Поттеру больше нас: вот какая книга ему интереснее всего
Эти 10 боевиков вышли ещё в 90х – но и в 2024 их пересматривать интересней, чем новые фильмы
Топ 7 фильмов от Netflix, выпущенных в 2024 году (лучше пока ещё ничего не вышло)
Страшнее голливудских ужастиков: 10 корейских дорам, от которых буквально мороз по коже
20 июня 2024
Открыт прием заявок на участие в очередном кинофестивале «Шередарь»
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек снимутся в криминальном триллере RIP
В новом фильме Ричарда Линклейтера «Голубая луна» сыграет Итан Хоук
Девочка переносится в волшебный мир в трейлере фэнтези «Хранители пяти королевств»
Оборотень Кит Харинтон держит в страхе свою семью в трейлере хоррора «Зверь внутри»
До Нетфликс наконец-то добрался самый резонансный фантастический фильм 2020-х
Вдова Булгакова считала "Мастера и Маргариту" пророчеством – и оказалась права
Этот зомби-хоррор сняли за копейки, но Стивен Кинг считает его самым страшным за всю историю Голливуда
10 лучших фантастических сериалов 2024 года (вы наверняка догадаетесь, кто на первом месте)
За 9 лет умерли 18 актеров: фильм Мастер и Маргарита преследует "проклятие"
Про эти 10 фильмов ужасов 80х мало кто помнит – а они страшнее всего, что Голливуд наснимал с тех пор
Мини-сериал "Почти нормальная семья" захватил топ Нетфликса: вот почему зрители от него без ума
Топ 10 комедий 2024 года (лучше пока ничего не сняли)
7 фильмов про выживание, от которых мороз по коже: все они есть на Нетфликс прямо сейчас
10 захватывающих корейских дорам, которые понравятся даже парням
19 июня 2024
Денис Прытков и Лев Зулькарнаев едут в Питер в трейлере сериала «Она такая классная»
Джесси Айзенберг и Киран Калкин путешествуют по Польше в трейлере фильма «Настоящая боль»
Семья сражается за выживание в апокалиптическом триллере «Последний день Земли»
Даже Нолан считает этот фильм ужасов 80-х шедевром – а в России его почти никто не смотрел
Этот сериал Netflix в 2023 году посмотрели 118 миллионов раз – совсем скоро выйдет второй сезон
Топ 10 фантастических фильмов 2024 года (лучше пока ничего не сняли)
Натали Портман вовлекается в зловещую головоломку в трейлере сериала «Леди в озере»
3 фантастических фильма на Нетфликс, которые нельзя пропустить в июне
Наоми Скотт становится новой жертвой проклятия в трейлере хоррора «Улыбка 2»
Каждый фанат Нолана и Начала обязан посмотреть эти 10 фильмов (№ 4 точно сломает ваш мозг)
Пацаны скатились? Четвертый сезон получил разгромный зрительский рейтинг (но критики до сих пор в восторге)
10 лучших русских фильмов, снятых после развала СССР («Брат» занял первое место)
На Netflix вышел главный криминальный хит 2024 года, который нельзя пропустить (а ещё он основан на реальной истории)
Топ 10 сериалов на Нетфликсе прямо сейчас: 3 из них нельзя пропускать
12 дорам, которые можно посмотреть за 1 вечер: не уступают мини-сериалам с Нетфликса
18 июня 2024
Милош Бикович смущает Викторию Толстоганову в тизере сериала «Дайте шоу!»
Вышел трейлер документально-игрового сериала «Тайны Карениной»
Мальчик видит монстров в трейлере хоррора «Жуть»
Юрий Колокольников сражается в постапокалиптической пустоши в трейлере «Последнего ронина»
Сохраняй в закладки: полный график выхода всех серий 4 сезона Пацанов с датами
Историки презирают эти 3 исторических фильма за ложь – зато зрители их обожают
Девушку выдают замуж за ее насильника в трейлере мистической драмы «Дастур»
Клюква или шедевр? Новый русский сериал Варшава 21 поделил зрителей на два лагеря
5 боевиков на Нетфликс, которые стоит посмотреть прямо сейчас (про № 2 вы наверняка даже не слышали)
Корейским дорамам нашлась замена: 10 лучших японских сериалов
Анна Михалкова и Александр Робак избавляются от трупа в трейлере сериала «Убойный отпуск»
Новый русский мини-сериал Развод по расчету можно посмотреть всего за 5 часов – но стоит ли?
В прокат выходит музыкальное роуд-муви «Тур с Иванушками»
10 лучших иностранных фильмов 2024 года, которые уже можно посмотреть онлайн
Все фильмы Йоргоса Лантимоса: от худшего к лучшему
Лучшие из лучших: у этих 10 русских сериалов – самая высокая оценка зрителей
Топ 10 самых популярных фильмов на Netflix прямо сейчас: про 2 из них мы даже не слышали
10 дорам для тех, кто их не любит: эти сериалы приятно удивят
17 июня 2024
3 недооцененных сериала Netflix, которые стоит посмотреть прямо сейчас
Эта русская комедия только что вышла, но её уже советуют посмотреть: рассказываем, что хорошего в фильме Бар «МоскваЧики»
Новый мини-сериал от Apple уже стал главным детективным хитом 2024 года (а ещё в нем всего 8 серий)
Фуриоса: Хроники Безумного Макса оказалась главным провалом 2024 года
Появилась информация о сюжете «Мира Юрского периода 4»
Психологи назвали этот русский мультфильм самым вредным для детей: он намного опасней американских
Новый проект от создателя «Во все тяжкие» получил название Wycaro 339
Николь Кидман и Сандра Буллок снимутся в сиквеле «Практической магии»
Рашида Джонс при помощи робота разыскивает свою семью в трейлере сериала «Санни»
Цепляют с первой серии: 10 сериалов про политику, которые не скучно смотреть
«Головоломка 2» мощно стартовала в прокате, превзойдя все ожидания
Про эти 7 сериалов Нетфликс мало кто слышал (но у каждого из них редчайший 100% рейтинг)
10 криминальных сериалов в духе Гая Ричи: со звездами Марвел и Гарри Поттера
8 серий и меньше: эти 7 мини-сериалов Netflix смотрятся на одном дыхании
Эти 10 дорам лучше смотреть залпом: они цепляют с первых минут
16 июня 2024
Этот фантастический хоррор почти никто не смотрел – а Тарантино от него в восторге
Самый исторически точный фильм о войне наконец-то появился на Netflix (а большинство про него даже не знает)
Скандальному фильму "365 дней" нашлась замена: это новинка Нетфликс
10 фильмов про войну, которые заставят прослезиться (советская классика ни в чем не уступает Голливуду)
Забытый фильм с Лиамом Нисоном провалился в прокате – а потом взорвал топ 10 Нетфликса
Топ 10 лучших фантастических сериалов всех времен (4 из них вышло в 2024)
Этот фильм ужасов все считают культовым – а Тарантино назвал его "глупым"
6 худших фильмов ужасов всех времён: у каждого из них – абсолютный 0% на Rotten Tomatoes
У каждого из этих 7 мини-сериалов Netflix – редчайший 100% рейтинг (а ещё их можно посмотреть за 1 день)
8 лучших корейских дорам 2024, которые уже вышли
15 июня 2024
У сериала "Тед Лассо" есть достойная замена – российские зрители уже оценили
Этот русский сериал только что вышел – но уже стал лучшей новинкой 2024 года
"Непослушники" только вышли, но уже успели разозлить зрителей: что не так с самой обсуждаемой русской комедией 2024?
Топ 10 фильмов ужасов 2024 года, которые уже можно посмотреть онлайн
Этот ужастик похвалил даже Стивенг Кинг: он уже стал самым обсуждаемым фильмом 2024 года
Даже Тарантино рекомендует эти 10 фильмов про ковбоев и Дикий Запад
Тарантино считает этот фильм шедевром нашего времени (а зрители ругали его за концовку)
Эти 7 фантастических фильмов сняли за копейки – а теперь их смотрит весь мир
7 сериалов "для взрослых" от Netflix, которые нужно смотреть после Бриджертонов
10 топовых дорам Netflix 2023 года: № 10 посмотрели 66 млн часов!
14 июня 2024
Сериал «Дом Дракона» официально продлен на третий сезон
Перезапуск «Блэйда» с Махершалой Али вновь лишился режиссера
Фильм «Субстанция» с Деми Мур получил дату релиза в России и дублированный тизер
Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: пересматривать его никто не станет
Этот фантастический фильм сняли всего за 5 миллионов – а теперь он стал культовым
Один из самых скандальных сериалов 2010х наконец-то появился на Нетфликсе
Иван Реон участвует в гладиаторских боях Энтони Хопкинса в трейлере сериала «Обреченные на славу»
Назван лучший фантастический фильм за всю историю Голливуда (и это не Интерстеллар)
10 русских сериалов о реальных убийцах из СССР, от которых мороз по коже
Эмма Робертс готовится к полету в космос в трейлере комедии «Космический кадет»
Эти 6 сериалов наверняка понравятся фанатам "Фарго" (хотя про них почти никто не слышал)
Стивен Кинг считает этот фильм Тарантино самым скучным – и слишком жестоким
Много хайпа, мало смысла: 10 худших сериалов 2023 года
6 коротких фантастических сериалов Netflix: можно посмотреть за 1 день (про №2 вряд ли кто-то слышал)
Эти 7 дорам обязательно нужно смотреть после "Врачей в кризисе": все они есть на Netflix
13 июня 2024
Грабители Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек пускаются в бега в трейлере экшен-комедии «Зачинщики»
«Мой муж придаёт мне силы»: интервью с актрисой Светланой Листовой
Сарик Андреасян приступил к съемкам фильма «Простоквашино»
Карина Зверева меняет профессию в трейлере сериала «Миля»
Достойный сиквел: появились рецензии на мультфильм «Головоломка 2»
Каждый фанат Фарго обязан посмотреть новый сериал Netflix с Джейми Дорнаном
Финальный сезон «Викингов: Вальхалла» получил трейлер и дату релиза
Если вы хотя бы раз смотрели Анатомию страсти, не пропустите эту новую дораму Netflix
Вежливый медвежонок отправляется на родину в трейлере фильма «Приключения Паддингтона 3»
Волдеморт – на самом деле герой "Гарри Поттера", и это самая дикая фанатская теория из всех, что мы слышали
7 крутых супергеройских сериалов для тех, кто считает, что MCU скатилась
Каждый фанат Ван-Пис обязан посмотреть это новое самурайское аниме от Netflix
Топ 7 фильмов 80-х, лучше которых Голливуд до сих пор ничего не снял
Эти 15 фантастических фильмов почти никто не смотрел – а на самом деле они почти шедевры
Эти 15 душевных сериалов на Нетфликс можно смотреть всей семьей
Никогда не надоедают: эти 15 корейских дорам можно пересматривать годами
12 июня 2024
Новый мини-сериал про войну назвали лучшей заменой "Братьям по оружию"
По Стивену Кингу снято больше 30 сериалов – а хороших всего 2
Так смешно, что даже стыдно: 10 лучших черных комедий всех времён
Вышел трейлер второго и заключительного сезона сериала «Аркейн»
20 сезонов и больше: эти 10 сериалов – самые длинные в истории
Солидный и сбалансированный: появились отзывы о четвертом сезоне «Пацанов»
11 захватывающих русских сериалов: смотрятся на одном дыхании
13 криминальных сериалов на Нетфликсе: сняты лучше Нарко (ну почти)
11 дорам про богатых парней и бедных девушек (№ 6 уже 15 лет, а её всё ещё смотрят)
11 июня 2024
Любимый персонаж пытается улететь на родину в трейлере мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
Злодейка Дарья Мороз жаждет магической силы в трейлере сказки «Василиса и хранители времени»
Джеймс Франко снова на экране: вышел тизер боевика «Ларго Винч. Гнев прошлого»
В кинотеатрах стартует фантастическое приключение «Голос из космоса»
Самые безумные плот-твисты: топ 7 сериалов с неожиданной концовкой
9 самых ожидаемых мультфильмов от Disney, Pixar и DreamWorks
Что смотреть после Сватов и СашаТаня: еще 9 душевных русских сериалов
Цепляют с первой серии: 9 британских детективных сериалов для тех, кому надоел Шерлок
Топ 10 лучших русских молодежных фильмов: они убедили даже скептиков
7 фэнтези-сериалов Netflix, о которых вы даже не слышали (Ведьмака в этом списке точно нет)
10 июня 2024
Роман Евдокимов седлает механическую лошадь в тизере фильма «Огниво»
Хейли Беннетт управляет винодельней в трейлере биографической драмы «Мадам Клико»
Кассовые сборы «Майора Грома: Игра» ставят под сомнение будущее франшизы
Хью Джекман язвит и сражается бок о бок с Райаном Рейнольдсом в новом трейлере «Дэдпула 3»
Павел Прилучный идет на крайние меры ради спасения сына в трейлере фильма «Мужское слово»
Девочки-подростки становятся жертвой страшной сущности в трейлере триллера «Я иду играть»
За них не стыдно: 10 по-настоящему хороших русских фильмов последних лет
Как это вообще допустили? 7 худших ремейков, которым просто нет оправдания
10 фильмов, которые каждый обязан посмотреть хотя бы раз в жизни
7 хоррор-сериалов на Netflix, которые ни в чем не уступают голливудским ужастикам
Эти 14 дорам на Netflix настолько хороши, что даже критики дали им 10 из 10
9 июня 2024
Этот забытый мини-сериал Netflix обязательно нужно посмотреть фанатам Фарго
Самый реалистичный сериал про войну скоро отметит четверть века: у него почти идеальный рейтинг
Мы все считаем Спилберга гением, но один его фильм собрал в прокате всего 1 доллар
Спустя 20 лет фанаты Друзей всё ещё ненавидят этого актера настолько, что пропускают целый сюжет
Не Хатико и не Титаник: 8 фильмов, концовка которых заставит плакать
12 малоизвестных, но очень смешных комедий (фанаты Марвел, не пропустите № 3)
7 самых популярных мини-сериалов 2024 года, которые нельзя пропустить
Топ 7 сериалов про войну, которые прямо сейчас есть на Нетфликсе
6 корейских дорам 2023 года, которые все пропустили (но их точно нужно посмотреть)
8 июня 2024
Культовая хоррор-франшиза наконец-то появилась на Netflix: она заработала 2 миллиарда в прокате
Этот сериал НТВ назвали ответом Полицейскому с Рублевки: стоит ли его смотреть?
Лучше Интерстеллара: этот фантастический фильм из 90-х обязан посмотреть каждый
Лучшая замена "Друзьям" только что появилась на Нетфликс: у этого сериала аж 9 сезонов
Про этот мини-сериал Netflix знают только хардкорные фанаты тру-крайм (а его можно посмотреть за 1 день)
Годзилла, Снайдер, обезьяны: эти 10 фильмов 2024 в мае пиратили чаще всего
15 лучших фильмов 90х, которые прямо сейчас можно посмотреть на YouTube
Эти 6 аниме-сериалов на Netflix все зрители оценили на высший балл
Топ 10 фильмов на Нетфликсе прямо сейчас (№ 4 обязательно нужно посмотреть в июне)
15 лучших корейских дорам: все зрители оценили их на 10 из 10
7 июня 2024
В производство запущен еще один приквел «Голодных игр»
Вышел трейлер мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»
Инопланетные корабли сражаются в городе в отрывке из фантастического фильма «Пришельцы»
В продажу поступает книга «История отечественного кино»
Годзилла: Минус один наконец-то на Netflix: стоит ли смотреть?
Погружение к затонувшему кораблю оборачивается кошмаром в трейлере триллера «Опасные воды»
Джаред Падалеки поклялся не показывать этот эпизод Сверхъестественного своим детям: что в нём такого?
Не зря потратили 355 миллионов: Интерстеллар в подметки не годится самому реалистичному фильму о космосе
В прокат вышла комедия «Непослушники» во главе с Гошей Куценко
7 новых русских фильмов и сериалов в июне 2024: график премьер и даты выхода
Кровавый телеблокбастер: появились отзывы о втором сезоне «Дома Дракона»
Тарантино назвал свой любимый фильм всех времен: современные зрители вряд ли его смотрели
Топ 10 детективных мини-сериалов: каждый можно посмотреть за выходные
Один из лучших фильмов про войну наконец-то появился на Netflix (и это не "Спасти рядового Райана")
Не уступят голливудским: 10 новых русских сериалов про маньяков (фанаты Майора Грома, не пропустите №2 )
Про эти 7 фантастических сериалов Netflix мало кто слышал (а № 4 – настоящий шедевр со 100% рейтингом)
Только 7 дорам 2023 года на Netflix настолько хороши, что у них редчайший 100% рейтинг
6 июня 2024
Тарантино назвал лучший фильм нулевых (несмотря на 2 Оскара, сегодня его мало кто помнит)
В производство запущен сиквел фильма «Батя»
Лучший блокбастер про Годзиллу наконец-то появился на Netflix
Слух: Пол Мескал, Барри Кеоган, Харрис Дикинсон и Чарли Роу сыграют в байопиках о The Beatles
Каждый фанат Игры престолов обязан посмотреть этот новый сериал: он уже стал главным хитом 2024 года
Дэйв Батиста по ошибке навлекает на себя профессиональных убийц в трейлере боевика «Игра киллера»
Александр Робак находит труп в кровати Анны Михалковой в трейлере сериала «Убойный отпуск»
Уже есть на Netflix: новый криминальный сериал назвали достойной заменой Бумажному дому
Каждый фанат Интерстеллара обязан посмотреть этот фантастический сериал от Netflix
10 лучших тру-крайм сериалов: от них станет по-настоящему жутко
Секретным проектом Дэвида Линча оказался музыкальный альбом и клип
Миа Гот вновь оказывается в эпицентре кровавых убийств в трейлере хоррора «Максин XXX»
Эти 7 фантастических фильмов придётся посмотреть дважды, чтобы понять, что там происходит
Эти 7 дорам 2023 года почти никто не смотрел (а они есть на Netflix прямо сейчас)
7 странных телепередач 90х, которые сейчас точно не пустили бы в эфир
Эти 7 китайских фэнтези-дорам можно посмотреть на Netflix прямо сейчас
5 июня 2024
Владимир Высоцкий был лишен роли в фильме «Земля Санникова»
Полное имя Пеппи Длинныйчулок можно произносить как скороговорку
Ева Лонгория бежит от бандитов в трейлере комедийного сериала «Земля женщин»
Работницы публичного дома стремятся к свободе в трейлере сериала «Чистые»
Будет ли у "Постучись в мою дверь в Москве" 2-й сезон? Судьба сериала под вопросом
Джош Бролин и другие звезды пополнили актерский состав «Достать ножи 3»
Тарантино назвал этот всеми забытый боевик с Мелом Гибсоном "шедевром"
Новый сериал с Полиной Гагариной "Красные линии" разнесли за набор штампов и клише: что с ним не так?
Райли и ее эмоции попадают в беду в трейлере мультфильма «Головоломка 2»
10 новых сериалов июня, которые нельзя пропустить (один из них снят в России и точно станет хитом)
Один из самых обсуждаемых фильмов 2024 года наконец-то появится на Netflix уже в эту пятницу
Ксеноморфы атакуют новые жертвы в трейлере «Чужого: Ромул»
Если вы родились в 80х, то точно вспомните эти 10 телепередач
В трейлере Венома 3 нашлась странная отсылка к Человеку-пауку: она меняет всё
8 серий и меньше: все эти сериалы Netflix можно посмотреть за 1 день
Эти 6 аниме-сериалов на Нетфликс все зрители оценили на 10 из 10
Эти 7 коротких дорам на Netflix можно посмотреть за выходные
4 июня 2024
Этот фантастический сериал на Netflix почти никто не видел – а у него редчайший 100% рейтинг
В России выйдет продолжение аниме-сериала «Хвост Феи»
"На автомате" – главная премьера июня: рассказываем, почему новый русский сериал со звездой "Слова пацана" нужно смотреть
Зоя Бербер бросает жизнь домохозяйки в трейлере комедии «Семейный переполох»
Миа Васиковска манипулирует своими учениками в трейлере фильма «Клуб Зеро»
Райан Рейнольдс разочаровал: пост-титровых сцен в Дэдпуле 3 можно не ждать (но это не точно)
12 лучших фэнтези аниме, которые стоит посмотреть после Клинка, рассекающего демонов
Пенелопа пытается сохранить тайну леди Уислдаун в трейлере второй чести третьего сезона «Бриджертонов»
Том Харди откусывает головы и скачет на коне в эффектном трейлере «Венома 3: Последний танец»
15 дорам про врачей, которые в 2024 году точно интересней Анатомии страсти
Этот сериал назвали одним из лучших шпионских шоу 21 века: теперь его наконец-то можно смотреть на Netflix целиком
Топ 10 самых опасных трюков в кино (всё ещё не верим, что № 1 снимали вживую)
Даже ученые не придерутся: 10 самых реалистичных фильмов про космос
Это точно нельзя показывать детям: 10 по-настоящему жестоких боевиков на Netflix (№ 3 выдержит не каждый)
3 июня 2024
Финал Игры престолов ненавидели все – но этому актёру есть что ответить
Сразу 4 новых дорамы появятся на Netflix в июне: вот когда их можно будет посмотреть
Этот фильм ужасов 20-летней давности почти забыли – а он точно лучше всего, что сняли в 2024
Критики назвали лучший фильм в истории: про этот триллер 1997 года мало кто помнит
В новом фильме Терри Гиллиама Джефф Брижес сыграет Бога, а Джонни Депп — Сатану
Тарантино считает этот фильм ужасов "бесподобным" (а мы про него даже не слышали)
Чарли Ханнэм сыграет главную роль в сериале «Преступник»
Зрители назвали этот фильм ужасов "страшным до тошноты": прямо сейчас он есть на Netflix
Семья отправляется в авантюрное путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы»
Эти 18 аниме-сериалов заставили плакать даже хардкорных фанатов с Реддита
Вышел эффектный тизер-трейлер фильма ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл»
Коротко и нескучно: эти 20 корейских дорам можно посмотреть за 1 вечер
5 вещей, которые нужно знать перед просмотром сериала «Аколит»
Топ 10 сериалов на замену Игре престолов (и нет, в этом списке нет Дома дракона)
Топ 10 российских сериалов, за которые не стыдно (№ 5 отлично вписался бы на Нетфликсе)
Топ 10 русских криминальных сериалов: лучше пока ничего не сняли
2 июня 2024
14 самых дорогих сериалов в истории (Игра престолов всего лишь на 6 месте)
Этот сериал давно назвали одним из лучших детективных шоу 20 века: теперь он наконец-то появился на Netflix
10 экранизаций культовых видео игр, за которые нам не стыдно (ну почти)
Вот почему Реинкарнацию безработного назвали лучшим исекай-аниме всех времен
10 лучших новинок аниме весны 2024 года: они получили наивысшую оценку зрителей
Про эти 15 корейских дорам почти никто не слышал – а их точно стоит посмотреть
10 фантастических сериалов на Netflix, которые стоит посмотреть в июне (про № 4 вы точно не слышали)
1 июня 2024
10 лучших фильмов про авиакатастрофы: они точно заставят хорошенько понервничать
Топ 10 неожиданно неплохих боевиков на Netflix, которые мало кто смотрел
«Неверных» с Акиньшиной уже назвали лучшим русским сериалом 2024: вот почему его стоит смотреть
Что смотреть в июне: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах
Если вы ещё не сходили на эти 13 фильмов в кино, обязательно сделайте это в июне
7 топовых новинок аниме на Netflix, которые стоит посмотреть в июне
15 малоизвестных, но классных корейских дорам для тех, кто уже посмотрел всё
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона
Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
