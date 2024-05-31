Меню
31 мая 2024
Александр Петров сыграет главную роль в военной драме «Почтарь»
За жуткой героиней «Олененка» стоит вполне реальная Марта: вот как она выглядит
Тарантино назвал этот диснеевский мультфильм "чудовищным" – и мы с ним, пожалуй, согласны
Даже Стивен Кинг был в шоке: этот сериал Netflix уже стал самой громкой новинкой 2024 года
Кристина Асмус путешествует с племянницей и гусем в трейлере роуд-муви «Обе две»
Новый комедийный сериал взорвал топ 10 Нетфликса (его можно посмотреть за 1 день)
Храбрые дети перемещаются в прошлое в трейлере мультфильма «Как найти сокровища»
Сандра Хюллер сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Проект «Аве Мария»
Канал ТНТ перезапускает сериал «Универ»
7 лучших новинок фантастического аниме весны 2024: эти сериалы пропускать нельзя
Девочка отказывается бросать своего друга-коня в трейлере фильма «Мой любимый чемпион»
Никогда не смотрели дорамы? Вот топ 20 корейских сериалов, с которых нужно начать
Ведьмы, монстры и утки: 6 отличных анимационных сериалов на Disney+
13 фантастических сериалов, которые вы точно не смотрели (потому что их закрыли после первого же сезона)
15 крутых фильмов, которые можно пересматривать сколько угодно: никогда не надоест
Есть на Netflix прямо сейчас: топ 15 новых криминальных сериалов 2024 года
30 мая 2024
Сирша Ронан находит в себе силы жить дальше в трейлере фильма «Выгон»
Последнее приключение: вышли трейлеры финального сезона «Академии «Амбрелла»
Гай Ричи снимет сериал о молодости Шерлока Холмса
Зак Эфрон заводит роман с Николь Кидман в трейлере ромкома «Семейная интрижка»
15 лучших фильмов ужасов за последние 10 лет: все они есть на Netflix прямо сейчас
Джереми Аллен Уайт устанавливает высокие стандарты в трейлере третьего сезона «Медведя»
14 дорам из 2010х, которые всё ещё лучше того, что выпускает Netflix в 2024
12 аниме для самых умных, которые по достоинству оценят только взрослые
И всё-таки снимать умеют: топ 10 лучших русских фильмов 2023 года
8 сериалов 2000х, которые всё ещё интересно пересматривать в 2024
29 мая 2024
Джордж Клуни и Брэд Питт избавляются от трупов в трейлере экшен-комедии «Одинокие волки»
Кирилл Зайцев и Юлия Пересильд отправляются на восток в трейлере сказки «Финист. Первый богатырь»
Полинезийская принцесса воссоединяется с Мауи в трейлере мультфильма «Моана 2»
Джесси Племонс оказывается в странных ситуациях в новом трейлере «Видов доброты»
Милана Хаметова противостоит недобросовестным нянькам в трейлере комедии «Не одна дома»
Топ 10 лучших сериалов 2023 года (есть даже 3 российских)
В повторный прокат выходит «Маленький Будда» с Киану Ривзом
7 свежих боевиков 2024 года на Netflix, которые мало кто смотрел
Топ 10 самых популярных сериалов на Netflix в мае 2024
10 новых дорам 2024 года на Netflix, которые стоит посмотреть в июне
Посмотрели 4 сезон Клинка, рассекающего демонов? Вот еще 10 аниме, которые ничуть не хуже
28 мая 2024
В производство запущен второй сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером
Творческий путь актера Максима Лагашкина
Начались съемки комедии «Отдохнуть по-людски» с Мариной Федункив, Настасьей Самбурской и Федором Лавровым
Джош О’Коннор, Кейли Спейни и Эндрю Скотт сыграют с Дэниэлом Крэйгом в «Достать ножи 3»
И снова «Анора»: появился список лучших фильмов Каннского кинофестиваля 2024 по версии критиков
10 исторических дорам, которые затягивают с первой же серии
«Все должны вкладывать душу»: интервью с молодым режиссером Александром Викуловым
Дэвид Линч анонсировал загадочный проект
Эти 10 аниме-сериалов в 2023 году обсуждали все: сколько из них вы посмотрели?
Жиза и никаких слащавых клише: 12 реалистичных дорам для взрослых
10 турецких мини-сериалов, которые ни в чем не уступают голливудским
27 мая 2024
Леди Гага обещает уникальную и аутентичную Харли Квинн в «Джокере: Безумие на двоих»
«Фуриоса» слабо стартовала в мировом прокате
13 корейских дорам про месть и любовь, от которых невозможно оторваться до самого конца
Карен Гиллан на костылях помогает пожилой польке в трейлере комедии «Поздние цветы»
Дочь Эрика Баны становится жертвой сектантов в трейлере триллера «Город страха»
У этих 9 аниме-сериалов на Netflix редчайший 100% рейтинг на Rotten Tomatoes: настолько они хороши
7 лучших сериалов 21 века, в которых всего 1 сезон
Эти 10 мини-сериалов настолько короткие, что их можно посмотреть за 1 вечер
15 самых длинных сериалов в мире: их придется смотреть до самой пенсии
26 мая 2024
На Каннском кинофестивале победил американский фильм «Анора» с российскими актерами
12 болливудских сериалов, которые понравятся фанатам «Постучись в мою дверь»
10 лучших сериалов-экранизаций: после них книги можно даже не читать
15 лучших корейских дорам 2024, которые уже можно посмотреть онлайн
9 классных аниме-сериалов про попаданцев, которые можно смотреть без кринжа
10 культовых сериалов 90-х, которые всё ещё интересно смотреть в 2024
25 мая 2024
Даже Стивен Кинг советует смотреть этот боевик вместо его собственных фильмов
Смотрела вся страна: 10 сериалов, которые показывали на российском ТВ в 90-е
Нам за них до сих пор стыдно: 12 по-настоящему плохих фильмов последних 15 лет
Уже онлайн: 8 популярных фильмов 2024 года, которые можно посмотреть дома
10 худших российских сериалов, которым просто нет оправдания
12 лучших фильмов 2000х, которые мы можем пересматривать до бесконечности
Подвинься, Игра престолов: 12 сериалов, которые умудрились не слить финал
24 мая 2024
Умирающий от рака Дэвид Духовны сближается с сыном в трейлере фильма «Снять проклятие»
Хью Джекман согласился вернуться к роли Росомахи в «Дэдпуле 3», не сообщив своему агенту
Сериал «Жуки» получит четвертый сезон
Эдди Мерфи крушит вертолет, машины и дом в трейлере «Полицейского из Беверли-Хиллз 4»
15 сериалов, которые смотрятся на одном дыхании (№ 3 почти никто не смотрел)
Дженна Ортега вызывает зловредного демона в смешном трейлере «Битлджуса 2»
Пробирают до дрожи: 12 захватывающих сериалов Netflix, чтобы посмотреть в мае
Пугают больше «Чикатило»: 7 документальных сериалов о серийных убийцах
10 душевных русских фильмов 80х для всей семьи (мы пересматриваем их незаслуженно редко)
10 романтичных китайских дорам, которые все пропустили – а они ни в чем не уступают корейским
23 мая 2024
Брутальная Джессика Альба раскрывает заговор в трейлере боевика «Не для слабонервных»
Лиам Хемсворт вместо Генри Кавилла: вышел тизер четвертого сезона «Ведьмака»
Джейка Джилленхола обвиняют в убийстве любовницы в трейлере сериала «Презумпция невиновности»
Никита Кологривый угоняет «Кадиллак» в трейлере экшен-комедии «Кореша»
В производство запущен фильм «Король и Шут. Как в старой сказке»
7 сериалов для поклонников «Наследников», которые цепляют с первой же серии
Топ 10 дорам про служебные романы: химия между героями так и зашкаливает
7 новых российских мини-сериалов с высоким рейтингом (про #6 вы вряд ли слышали)
12 лучших дорам на Netflix прямо сейчас: цепляют с первой серии
10 самых смешных русских комедий 90-х: их можно пересматривать до бесконечности
22 мая 2024
Появились первые рецензии на фильм Паоло Соррентино «Партенопа»
Стив Карелл сыграет в новом комедийном сериале от создателя «Теда Лассо»
Слава Копейкин и Денис Косиков навлекают на себя бандитов в трейлере сериала «На автомате»
Парень попадает в страшные сны в трейлере хоррора «Астрал. Ночной кошмар»
Не показывайте детям: 8 страшных мультфильмов, которые оценят только взрослые
Русские в Каннах: критики тепло приняли фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым
Сняли за копейки, но с душой: 10 лучших русских боевиков 90-х
Что посмотреть в мае: 10 лучших аниме на Netflix про маньяков, драки и Годзиллу
8 лучших российских фильмов 2023 года: сколько из них вы реально смотрели?
10 лучших комедий 90-х: ничего смешнее Голливуд до сих пор не снял
21 мая 2024
Скоро в прокате: «Винни-Пух: Кровь и мед 2» получил дублированный трейлер и постеры с персонажами
Бобби Каннавале помогает своему маленькому сыну в трейлере комедийной драмы «Папа»
Сергей Безруков ораторствует в суде в трейлере сериала «Плевако»
Яна Кошкина и ее подруги отрываются в Питере в трейлере комедии «Бар «МоскваЧики»
Николас Кейдж пугает Майку Монро в трейлере оккультного хоррора «Собиратель душ»
Инопланетяне осваиваются на Земле в трейлере фильма Дмитрия Моисеева «Контакты»
«Когда перестают работать законы, начинается хаос»: интервью с авторами фильма «Приговор»
Топ-5 сериалов от «Титана»
15 лучших фильмов ужасов 2023 года (про 6 из них вы даже не слышали)
13 малоизвестных советских фильмов, о которых незаслуженно редко вспоминают
15 хороших, но малоизвестных фильмов СССР: о них помнят единицы
11 японских фильмов ужасов, страшнее которых Голливуд снять так и не смог
10 лучших корейских дорам о запретной любви, которые захочется пересмотреть
20 мая 2024
Адам Драйвер, Том Уэйтс и Майем Биалик сыграют с Кейт Бланшетт в новом фильме Джима Джармуша
Люк Эванс оказывается в эпицентре жестоких событий в трейлере фильма «Пять фунтов искупления»
Эмма Стоун и Джесси Племонс сыграют в фильме Йоргоса Лантимоса «Бугония»
10 аниме-сериалов, которые точно оценят взрослые (а вот дети их не поймут)
Йоргос Лантимос возвращается к абсурду: критикам понравился фильм «Виды доброты»
10 корейских дорам с хэппи-эндом, от которого вам захочется поплакать
10 действительно ужасных фильмов, которые сняли великие режиссеры
Устали от наивных ромкомов? Вот 10 лучших детективных дорам, которые и правда цепляют
13 лучших сериалов, основанных на реальных событиях: все оценили их на 10 из 10
10 исторических сериалов, цепляющих с первой серии (Игры престолов здесь нет)
19 мая 2024
Этот сериал Netflix фанаты называют "сериалом десятилетия" – а большинство про него даже не знает
10 фильмов про разведчиков и шпионов, которые держат в напряжении до конца
16 душевных русских фильмов про любовь: за эти мелодрамы не стыдно
18 захватывающих боевиков, которые прямо сейчас есть на Netflix
Смотреть залпом: 12 лучших сериалов 2010х (Игра Престолов только на 7 месте)
13 малоизвестных фильмов 90-х, о которых незаслуженно редко вспоминают
18 мая 2024
10 классных сериалов, вышедших за последние 10 лет, о которых никто не слышал
10 лучших мини-сериалов на Netflix прямо сейчас: каждый можно посмотреть за 1 день
15 лучших фильмов-катастроф, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни
14 фильмов 2023 года, которые мало кто смотрел (они есть на Netflix прямо сейчас)
Критики возненавидели эти 10 малобюджетных боевиков 90х, а зрители всё равно считают их культовыми
17 мая 2024
Суровый Кевин Костнер осваивает Дикий Запад в новом трейлере саги «Горизонты»
Холли Берри сражается со злым духом в трейлере хоррора «Никогда не отпускай»
Трудные подростки принимают участие в шахматном турнире в трейлере комедии «Шах и мат»
15 душевных романтических комедий на вечер (они есть на Netflix прямо сейчас)
Таксист Шон Пенн подвозит Дакоту Джонсон в трейлере трогательной драмы «Папуля»
10 годных русских детективных сериалов с захватывающим сюжетом
9 незаслуженно забытых военных фильмов, которые стоит посмотреть
Смотрятся на одном дыхании: 10 лучших детективов с неожиданной развязкой
8 лучших российских криминальных фильмов: даже хейтеры жанра оценят
Противоречивый magnum opus: «Мегалополис» разделил критиков
16 мая 2024
Подруги сражаются за место в элитной школе для своих детей в трейлере сериала «Первый класс»
На Каннском кинофестивале состоялась премьера «Фуриосы» — критики в восторге
В производство запущен спин-офф «Джона Уика» о слепом киллере Каине
15 старых дорам из 2010х, которые всё ещё интересно смотреть в 2024
Происхождение Бене Гессерит: вышел трейлер сериала «Дюна: Пророчество»
Эльфаба и Глинда становятся подругами и соперницами в трейлере фэнтези «Злая»
Смотрим в мае: 15 душевных романтических комедий на Netflix
10 малоизвестных фантастических фильмов, которые стоит посмотреть
15 корейских дорам, где химия между героями – просто невероятная
Каждый фанат "Короны" Netflix обязан посмотреть эти 10 исторических сериалов
15 мая 2024
Мальчик разыскивает сокровища в трейлере фильма «Затерянный компас»
Кирстен Данст и Даниэль Брюль сыграют с Киану Ривзом в новом фильме Рубена Эстлунда
В производство запущен сиквел «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом
Трио из «Арконии» отправляются в Голливуд в трейлере четвертого сезона «Убийств в одном здании»
15 классных, но малоизвестных корейских дорам для тех, кто посмотрел всё
Эмма Д’Арси и Оливия Кук сражаются за власть в трейлере второго сезона «Дома Дракона»
Топ 10 самых смешных корейских дорам на Netflix в мае 2024
10 фильмов 90-х, которые не пустили в кинотеатры (а они всё равно стали культовыми)
Эти 10 криминальных сериалов обязательно стоит посмотреть в мае: критики дали им высший балл
10 военных фильмов, которые подловили на вопиющих исторических ляпах
14 мая 2024
Саурон набирает силу в трейлере второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»
Сериал «Пацаны» продлен на пятый сезон
На «Амедиатеке» выйдет исторический сериал о гладиаторах «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом
Адам Драйвер прозревает будущее Нью-Йорка в эффектном трейлере «Мегалополиса»
Эдгар Райт собирается поставить ремейк «Барбареллы» с Сидни Суини
Долой штампы! 15 корейских дорам, где главная героиня сильная и крутая
Гай Ричи готовит свой очередной фильм «Жена и собака»
12 душевных ромкомов 90-х, которые можно пересматривать до бесконечности
Топ 20 фильмов про гангстеров и мафию, основанных на реальных событиях
10 лучших новых мини-сериалов 2024 года, которые уже можно смотреть онлайн
Эти 10 культовых фильмов 80-х всё ещё никто не сумел переплюнуть
13 мая 2024
Джефф Бриджес, Дэйв Батиста и другие звезды снимутся в новой экранизации «Беовульфа»
«Сегун» получит второй сезон
Худший фильм за всю историю Марвел уже завтра появится на Netflix
Махершала Али и Том Харди сыграют в криминальном триллере о блэкауте в Нью-Йорке
Алисия Викандер противостоит королю Джуду Лоу в трейлере триллера «Игра королевы»
14 классных корейских дорам за последние 10 лет, о которых мало кто знает
Пришельцы атакуют Землю в трейлере хоррора «Тихое место: День первый»
10 лучших фильмов 80-х о путешествиях во времени: они почти затмили Назад в будущее
Каждый фанат истории обязан посмотреть эти 10 британских сериалов (сколько из них видели вы?)
Эти 8 свежих дорам 2024 года уже можно посмотреть на Netflix
За них не стыдно: 15 лучших детективных сериалов, снятых в России
12 мая 2024
10 лучших фантастических фильмов 90-х: зрители дали им высший балл
Критики подняли на смех эти 10 фильмов (а на самом деле они отличные)
Вотэтоповорот: 8 интересных дорам с захватывающим сюжетом
7 худших фильмов 2023 года, которые буквально уничтожили в соцсетях
10 самых крутых боевиков 80-х, лучше которых до сих пор ничего не сняли
11 мая 2024
12 лучших британских криминальных сериалов: каждый фанат Убийства на пляже обязан их посмотреть
10 жутких фильмов про монстров, которые почти никто не смотрел (а они точно лучше Годзиллы)
10 забытых фильмов, которые внаглую копировали Форсаж (но никто не оценил)
10 исторических фильмов про любовь из 2000х: лучше до сих пор не сняли
Смотрим после Джентльменов: 11 крутых фильмов на Netflix про мафию и гангстеров
10 мая 2024
8 советских фильмов, которые подловили на нелепых исторических ошибках
Ковбой Глен Пауэлл обуздывает ураган в трейлере фильма-катастрофы «Смерчи»
10 документалок Netflix, которые опровергнут всё, что вы знали
Актер в кресле режиссера: 6 дебютов этого года
10 худших российских фильмов: зрители устроили им публичную порку
15 классных корейских дорам, на которые подсаживаешься с первой же серии
15 лучших русских комедий, снятых за последние 10 лет
9 мая 2024
Warner Bros и Питер Джексон готовят новый фильм по «Властелину колец»
8 советских фильмов, которые обязательно нужно показать ребенку
10 лучших фантастических сериалов всех времен (Секретные материалы только на 2 месте)
10 худших фильмов Netflix всех времен: их разнесли и критики, и зрители
7 классных сериалов на Netflix, которые все пропустили – а у них 100% на Rotten Tomatoes
15 классных корейских дорам про любовь без глупых клише
8 мая 2024
Стартовали съемки второго сезона «Уэнсдэй»
Съемки второго сезона «Поколения «Ви» начнутся в ближайшие дни
Мужчина сражается с демоном из ада в трейлере хоррора «Пятница 13-е. Новая глава»
11 отличных фантастических фильмов, которые большинство даже не смотрело
Детективы расследуют исчезновение детей в трейлере хоррора «Синистер. Пожиратель душ»
Миньоны обретают суперсилы в трейлере мультфильма «Гадкий я 4»
Смотрим на Нетфликс в мае: 9 лучших зомби-хорроров за последние 10 лет
10 забытых семейных фильмов 80-х, которые и в 2024 смотрятся на одном дыхании
10 неудачных экранизаций, создатели которых, кажется, вообще не читали книгу
16 лучших дорам с неожиданной развязкой: все оценили их на 10 из 10
7 мая 2024
Юлия Пересильд будет противостоять искусственному интеллекту в фильме ON
Пьер Нинэ жаждет справедливости в трейлере новой экранизации «Графа Монте-Кристо»
Собачка и кот ищут дорогу домой в трейлере мультфильма «Пушистый вояж»
В производство запущено продолжение сериала «Воронины»
Экшен-кино в лучшем виде: появились первые отзывы о «Фуриосе»
10 лучших русских детективных сериалов десятилетия
Пощекотать нервы: 7 топовых боевиков 2023 года
6 лучших дорам про школу и любовь (№ 2 никто даже не смотрел)
Как в жизни: 15 лучших дорам со скромной героиней (зрители дали им высший балл)
10 лучших русских военных фильмов, снятых за последние 10 лет
6 мая 2024
Киллер охотится на джедаев в трейлере сериала «Аколит»
Эти 6 мультфильмов обязан посмотреть каждый взрослый: они совсем не для детей
15 лучших русских военных фильмов, снятых за последние 5 лет
Билли Бутчер находит оружие против суперов в трейлере четвертого сезона «Пацанов»
Энтони Маки и Зои Чао в одиночку дрейфуют среди звезд в трейлере ромкома «Ты просто космос»
Топ 10 лучших исторических дорам, снятых за последние 15 лет
Топ 10 турецких сериалов, которые должен посмотреть каждый
10 лучших русских сериалов 2023 года: зрители дали им самую высокую оценку
10 лучших русских фильмов ужасов, снятых за последние 5 лет
5 мая 2024
10 хороших фильмов СССР, о которых незаслуженно редко вспоминают
8 крутых боевиков 2023 года, которые стоит немедленно посмотреть
7 лучших российских сериалов 2023 года, о которых мало кто знает
20 лучших комедийных сериалов всех времен: их можно пересматривать годами
Эти 12 корейских дорам на Netflix обязательно нужно посмотреть в мае
Олдскульный тест: вспомнишь ли ты фильмы, вышедшие 30 лет назад, по неочевидному кадру?
4 мая 2024
Адам Драйвер нарушает законы физики в тизере фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»
Хью Джекман и Джоди Комер снимутся в фильме «Смерть Робин Гуда»
20 лучших военных фильмов столетия, которые должен посмотреть каждый
7 лучших мини-сериалов 2024 года, которые уже можно посмотреть онлайн
10 классных криминальных сериалов за последние 15 лет, которые все пропустили
10 лучших фэнтези-фильмов из 90-х (про 7 из них вы вряд ли слышали)
15 лучших корейских дорам как Винченцо: зрители оценили их на 10 из 10
3 мая 2024
Студия Universal готовит крупный фильм о Леонардо да Винчи
Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек и Брендан Фрейзер сыграют в фильме «Жертвоприношение»
Путешествия во времени, инопланетяне, магия: вышел трейлер корейского фильма «Пришельцы»
Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют в триллере о вампирах «Плоть богов»
7 коротких, но захватывающих дорам, которые можно посмотреть за 1 день
Бенедикт Камбербэтч скорбит по пропавшему сыну в трейлере мини-сериала «Эрик»
10 лучших британских криминальных сериалов (про 7 из них вы даже не слышали)
Топ 15 лучших фильмов про ковбоев и Дикий Запад
15 лучших корейских дорам про любовь за последние 10 лет
12 лучших русских боевиков, снятых за последние 5 лет
2 мая 2024
В производство запущен игровой сериал «Скуби-Ду»
Начались съемки сериала с турецким колоритом «Близкое счастье» на основе романа Эмиля Золя
Джейку Джилленхолу сообщают об убийстве его возлюбленной в трейлере сериала «Презумпция невиновности»
Кейт Уинслет запечатлевает ужасы войны на фотопленку в трейлере фильма «Ли»
Анонсирован сиквел фильма «Летучий корабль»
10 лучших корейских дорам 2023 года, которые нельзя пропускать
Смотреть только залпом: 6 корейских дорам с непредсказуемой развязкой
10 самых обсуждаемых сериалов 2024 года, которые можно посмотреть за долгие выходные
Стыдно не знать: эти 10 лучших российских фильмов обязан посмотреть каждый
7 русских военных сериалов 2023 года, о которых вы вряд ли слышали
15 лучших русских комедий, снятых за последние 5 лет
1 мая 2024
В прокат выходит ромком «Любви не бывает?» с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем
Смотрим в мае: 10 лучших корейских дорам на Netflix с рейтингом 92% и выше
10 лучших сериалов, похожих на "Детективы с того света"
Становление Муфасы: вышел трейлер приквела «Короля Льва»
10 лучших фантастических фильмов на Netflix в мае 2024
Что смотреть после Задачи трёх тел: 7 крутых фантастических сериалов Netflix
15 лучших русских боевиков, снятых за последние 10 лет
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
Он спасал людей на фронте, но не смог уберечь семью: НТВ запускает сериал «Марик», где герой возвращается из небытия
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
