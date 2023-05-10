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Анонсированы новые фильмы во главе с Педро Паскалем и Эммой Робертс

10 мая 2023 15:20
Анонсированы новые фильмы во главе с Педро Паскалем и Эммой Робертс

Звезда «Одних из нас» сыграет в хорроре от режиссера «Варвара», а Робертс — в очередной комедии.

Накануне были анонсированы новые фильмы с участием Педро Паскаля и Эммы Робертс. Как сообщают Variety и Deadline, звезда сериалов «Одни из нас» и «Мандалорец» сыграет ведущую роль в мистическом триллере под названием «Оружие» (Weapons), а Робертс снимется в романтической комедии «Горячий беспорядок» (Hot Mess).

Режиссером и сценаристом проекта с Паскалем выступает создатель «Варвара» Зак Креггер. О сюжете сведений на данный момент нет, но, согласно данным новостных порталов, это будет многослойный хоррор с рядом переплетенных историй в духе «Магнолии» Пола Томаса Андерсона. Ранее авторитетный инсайдер Джефф Снайдер сообщил, в фильме также может сняться Руни Мара, но пока эта информация не подтвердилась. Съемки начнутся осенью этого года. Студии New Line Cinema и Warner Bros. возлагают на предстоящую картину большие коммерческие надежды.

Анонсированы новые фильмы во главе с Педро Паскалем и Эммой Робертс

Что касается фильма с Робертс, то он станет полнометражным режиссерским дебютом телезвезды Кэти Лок О’Брайэн («Призраки»). Сценарий написала Габриэль Д’Амико, а съемки стартуют в начале 2024 года.

В центре сюжета окажется девушка по имени Лорел Мак (Робертс). Главная героиня становится участницей популярного американского шоу знакомств, однако терпит там сокрушительный провал. Она с позором возвращается в родные места и селится в подвале дома своих странных родителей. Оказавшись без друзей, Лорел постоянно подвергается многочисленным насмешкам от местных жителей, ставших свидетелями ее публичного позора, и постоянно натыкается на своего бывшего, которого обожает весь город. Чтобы преодолеть кризис, героине Робертс придется завести новые знакомства и обрести любовь к себе.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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