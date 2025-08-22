Анонсирован одиннадцатый Международный кинофестиваль «Докер»

Меню
22 августа 2025 13:39
Масштабное торжество документального кинематографа.

С 4 по 14 сентября в Москве пройдет очередной Международный кинофестиваль «Докер». Домом смотра станут киноцентр «Октябрь» и центр «Зотов». Также учредители объявили программу, в которую вошли 65 картин из 30 стран. Большинство из этих проектов будут представлены в России впервые. Фильмом открытия станет «Симбиоз» итальянского кинодокументалиста Эмануэле Пизано.

Концепция «Докера» заключается в продвижении видных и актуальных произведений из сферы авторского неигрового кино. В этот раз в ходе фестиваля будут показаны призеры и участники крупнейших смотров последнего года, среди которых Кинофестиваль в Локарно, Роттердамский и Шанхайский кинофестивали, CPH:DOX в Копенгагене, Visions du Réel в Нионе и другие. Лучшие картины предстоящего «Докера» будут также представлены в Санкт-Петербурге, Ярославле и Новосибирске.

«Докер» состоит из двух конкурсных программ (полный и короткий метр). По итогам фестиваля международное жюри и зрители определят победителей в семи номинациях. Параллельно пройдут секция «Док Терапия», новая программа «Докер Арт» и отделение российского кино «Док Станция».

Завершится «Докер» 2025 года показом величественного мексиканского фильма «Фламинго: жизнь после метеорита», работа над которым заняла девять лет.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Докер»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
