Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес»

2 сентября 2025 15:43
Театральный релиз состоится 23 октября.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер приключенческого фэнтези «Алиса в Стране Чудес». Проект основан на известном детском аудиоспектакле, стихи для которого написал Владимир Высоцкий по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

По сюжету 15-летняя Алиса (Анна Пересильд) случайно оказывается в волшебной Стране Чудес. Среди местных обитателей она встречает своих друзей и близких, но они ее не узнают. Чувствуя себя чужой, Алиса пытается вернуться домой, но для этого ей предстоит проделать долгий путь и выдержать ряд испытаний, включая море собственных слез, опасные лесные тропинки и грозная лавина. Кроме того, Алиса встретит любовь. Вместе со своим новым другом она должна будет спасти Страну Чудес от большой беды.

В актерском составе также задействованы многие звезды: Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие. Режиссерское кресло занимает Юрий Хмельницкий («Лед 3»). Над сценарием работала Карина Чувикова («Между нами химия»). Съемки прошли в Москве, Сочи и Абхазии. Производством занимаются «Медиаслово», «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатр KION.

Фото: «Централ Партнершип»
