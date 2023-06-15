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Киноафиша Новости Анна Годунова рассказала о конкуренции телевидения

Анна Годунова рассказала о конкуренции телевидения

15 июня 2023 10:35
Анна Годунова рассказала о конкуренции телевидения

Сессия посвящена теме: «Маркетинг на телевидении и в кино: конкуренция за внимание» на ПМЭФ-2023.

Вчера, 14 июня, на ПМЭФ прошла встреча представителей российского кинопроизводства и шоураннеров. В рамках сессии «Маркетинг на телевидении и в кино: конкуренция за внимание» выступали такие спикеры, как актриса и участница шоу ТНТ «Новые Звезды в Африке» Эвелина Бледанс, директор по маркетингу Yellow, Black & White Александр Ильин, директор по цифровой трансформации «МЕДИА1» Рубен Оганесян и директор по маркетингу ТНТ и ТНТ 4 Анна Годунова (на фото ниже).

Анна отметила, что маркетинг в российском кино до 2015 года был в роли догоняющих среди международных игроков. На данный момент ситуация изменилась и телеканал является трендсеттером в мире промороликов. Только за 11 месяцев каналу удалось выпустить около 86 премьер. Каналы ТНТ и ТНТ4 ставят перед собой главную задачу с первых секунд поражать сознание.

Анна Годунова рассказала о конкуренции телевидения

«Маркетологи — профессиональные зрители. Мы со своей профессиональной позицией смотрим сериал и шоу, а после продаем это так, как нам кажется. Пример, сериал с Аглаей Тарасовой «Вика-Ураган» с колоссальной долей 15.5%. Это большая цифра для нынешнего телесмотрения. Что это означает? Маркетинг сработал на 100%!» — отметила Анна.

Все коллеги пришли к выводу, что на данный момент маркетинг является одним из основных инструментом продвижения проектов в телеиндустрии. Проблема, с которой будут бороться в ближайшие годы — контрактные договоренности с актерами и инфлюенсерами. Так как бывают моменты в работе, когда они не желают участвовать в продвижение проекта перед запуском промо и пиар кампании.

Напомним, что «Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ-2023».

Фото: пресс-служба ПМЭФ
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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