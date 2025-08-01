Ани Лорак выступила на пляжной вечеринке Radio Monte Carlo

31 июля на пляже Radio Monte Carlo, прилегающем к сочинскому отелю Pullman, состоялся концерт поп-звезды Ани Лорак.

С момента открытия этот брендированный пляж стал престижной светской площадкой на побережье Черного моря. Радиостанция оформила пляж в своем узнаваемом стиле, а также запустила линейку изысканных вечеринок в этой локации.

Анастасия Елисеева, программный директор Radio Monte Carlo

В последний день июля Radio Monte Carlo провело очередное роскошное мероприятие. Гвоздем программы стало выступление Ани Лорак, которая вместе со своей командой музыкантов исполнила свои знаменитые хиты. Из уст певицы прозвучали такие композиции, как «Удержи мое сердце», «С первого взгляда», «Забирай рай», «Уходи по-английски», «Сопрано», «Медленно», а также кавер на песню Тины Тернер The Best из золотого фонда Radio Monte Carlo.

В роли ведущего выступил Максим Привалов. На вечеринке действовал дресс-код, согласно которому гости пришли в одежде бело-желтых цветов. Следуя своему кредо «Ваш безупречный вкус», Radio Monte Carlo добавило в свою коллекцию еще один великолепный вечер.