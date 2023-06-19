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Аналитики предсказывают, что «Барби» стартует в прокате лучше «Оппенгеймера»

19 июня 2023 12:22
Аналитики предсказывают, что «Барби» стартует в прокате лучше «Оппенгеймера»

Некоторые эксперты считают, что конкуренция этих двух фильмов только навредит индустрии.

По информации The Hollywood Reporter, большинство аналитиков сходятся во мнении, что премьера предстоящего фильма Греты Гервиг «Барби» окажется успешнее старта байопика Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Обе картины выходят в прокат в один день, 21 июля 2023 года, из-за чего их столкновение в борьбе за внимание аудитории практически неизбежно.

Изначально многие эксперты не возлагали больших надежд на «Барби», поскольку фильм столкнулся с множеством трудностей по ходу разработки. Но в последние месяцы картина завирусилась в социальных сетях, из-за чего специалистам пришлось пересмотреть свою оценку.

На этом фоне «Оппенгеймер», являющийся трехчасовой биографической драмой, ориентированной на взрослую аудиторию, начал выглядеть менее вероятным победителем прокатной гонки. Тем не менее создатели ленты сделали все возможное, чтобы обеспечить ей лидерство в дебютный уик-энд, поэтому исход противостояния вряд ли можно назвать определенным.

При этом аналитики по-разному относятся к самому факту того, что двум фильмам придется конкурировать между собой. Некоторые из них настаивают на том, что столкновение картин во времена, когда индустрия все еще восстанавливается от разрушительных последствий пандемий коронавируса, невыгодно никому. Они уверены, что Warner Bros. могла бы отложить релиз «Барби», особенно учитывая недавние заявления студии о намерении восстановить отношения с Ноланом. Другая часть экспертов утверждает, что «Оппенгеймер» и «Барби» сильно отличаются друг от друга, поэтому на рынке им обоим найдется место.

Примечательно, что фильмам Нолана уже не в первый раз приходится сталкиваться с подобной ситуацией. Так, космический блокбастер «Интерстеллар» вышел на экраны через три дня после премьеры мультфильма Disney «Город героев» и проиграл ему в гонке за лидерство в первую прокатную неделю. Однако по итогам всего проката «Интерстеллар» заработал $773 млн, а «Город героев» — лишь $653 млн.

Фото: Everett
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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