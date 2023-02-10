Amazon готовит игровой сериал о Человеке-пауке Нуаре

Как передает Variety, компания Amazon разрабатывает игровой сериал, посвященный Человеку-пауку Нуару. По данным СМИ, шоу расскажет о старом седом супергерое, борющемся с преступностью в Нью-Йорке 1930-х годов. Действие развернется в собственной вселенной, а главным героем будет выступать не Питер Паркер. Сериал на данный момент не имеет названия.

Сценаристом и исполнительным продюсером шоу выступит Орен Узил, ранее работавший над фильмами «Затерянный город», «Мортал Комбат» и «Парадокс Кловерфилда». В разработке проекта также участвуют Фил Лорд и Кристофер Миллер, продюсеры анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные», в которой тоже фигурирует Человек-паук Нуар.

Предстоящий сериал станет уже вторым проектом Amazon, основанном на персонажах комиксов Marvel, принадлежащих Sony. Ранее компания объявила, что работает над шоу Silk: Spider Society («Шелк: Общество пауков»), производством которого руководит Анджела Канг («Ходячие мертвецы»).

Комиксы из серии «Человек-паук Нуар» начали выходить в 2009 году как часть вселенной Marvel Noir. По сюжету, мрачная версия Человека-паука живет в Нью-Йорке во времена Великой депрессии. Однажды героя кусает паук, спрятанный внутри древнего украденного артефакта, в результате чего бог-паук наделяет его сверхспособностями. Персонаж уже дважды появлялся на экранах: в первый раз в мультсериале «Великий Человек-Паук», в котором его озвучил Майло Вентимилья, а во второй раз — в мультфильме «Человек-Паук: Через вселенные», где его озвучил Николас Кейдж.