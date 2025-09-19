Александр Петров предстанет сразу в двух ролях в сериале «Буш»

В ходе фестиваля «Новый сезон», который проходит на курорте Роза Хутор, онлайн-кинотеатр PREMIER на своей презентации анонсировал новый крупный оригинальный проект, которым станет сериал под названием «Буш» во главе со звездой отечественного кино Александром Петровым («Полицейский с Рублевки», «Кракен»). Над сценарием работает Петр Внуков, получивший известность как автор «Звоните ДиКаприо!» (2018) с тем же Петровым в главной роли.

«Буш» расскажет о парне Диме (Петров), который проходит лечение от пристрастия к запрещенным веществам и алкоголю. После успешной реабилитации вдохновленный герой решает посвятить себя спасению других людей, столкнувшихся со схожими проблемами. Однако дело в том, что даже после избавления от зависимости психика Димы расщеплена — он делит тело со своим темным альтер эго по имени Буш, который побуждает героя совершать плохие поступки. Впрочем, Буш не только искушает Диму, чтобы тот вновь стал на путь саморазрушения, но и иногда подсказывает безумные, но действенные способы помочь зависимым.

Сообщается, что по части жанра «Буш» будет представлять собой распространенное ныне драмеди. Вместе с Петровым в сериале сыграют Алексей Серебряков, Алена Михайлова и Виталий Коваленко. Других подробностей пока нет.