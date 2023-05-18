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Киноафиша Новости Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны»

Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны»

18 мая 2023 17:02
Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны»

Новый фильм Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро.

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил дебютный трейлер монументального вестерна Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», главные роли в котором сыграли Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун и Джесси Племонс. В основу картины лег одноименный бестселлер Дэвида Гранна.

Действие развернется в 1920-х годах. По сюжету, в штате Оклахома происходит серия жестоких убийств индейцев из племени осейджи, на чьей земле обнаружены огромные залежи нефти. В центре повествования окажется Эрнест Беркхарт (ДиКаприо) — племянник влиятельного и алчного магната Уильяма Хейла (Де Ниро), причастного к преступлениям. Ситуация осложняется тем, что Эрнест женат на девушке-индианке Молли (Гладстоун). По этой причине герою ДиКаприо приходится рефлексировать, разрываясь между своей возлюбленной и долгом перед семьей. Расследовать убийства индейцев отправляется молодой агент ФБР Том Уайт (Племонс).

Изначально ДиКаприо должен был сыграть Уайта, но в итоге актер решил воплотить более сложного в моральном плане Беркхарта. Из-за этого сценарий ленты пришлось значительно переработать, но, по словам создателей, это пошло фильму только на пользу.

В остальной актерский состав вошли Брендан Фрейзер, Джон Литгоу, Скотт Шеперд, Пэт Хили, Кара Джейд Майерс, Дженей Коллинс, Джиллиан Дион, Танту Кардинал и другие. Сценарий написали обладатель премии «Оскар» Эрик Рот («Форрест Гамп») и сам Скорсезе. Хронометраж картины составляет 206 минут, а бюджет — $200 млн.

Мировая премьера «Убийц цветочной луны» состоится 20 мая в рамках юбилейного 80-го Каннского кинофестиваля. Ограниченный прокат начнется с 6 октября, а широкий — с 20 октября. Кинотеатральным релизом займется студия Paramount Pictures. В дальнейшем фильм станет доступен на стрим-сервисе Apple TV+, который профинансировал проект.

Фото: Apple
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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